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हैदराबाद-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट में ब्लास्ट की धमकी: टॉयलेट के अंदर टिश्यू पेपर पर लिखा मिला 'BOOM - 1.50 PM'

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

चेन्नई: हैदराबाद से चेन्नई आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की धमकी मिलने से यात्रियों में दहशत और हड़कंप मच गया. बम की धमकी को देखते हुए पायलट ने फौरन चेन्नई एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम को सतर्क किया. इसके बाद, चेन्नई हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ी कर दी गई. चेन्नई हवाई अड्डे पर दोपहर 12:58 बजे विमान को उतारने के बाद एक अलग-थलग सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया.

हवाई अड्डे के सुरक्षाकर्मियों, बम निरोधक दस्ते और कमांडो इकाइयों ने तुरंत विमान को चारों तरफ से घेर लिया. सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञ खोजी कुत्तों के साथ इंडिगो एयरलाइंस के विमान में दाखिल हुए और सघन तलाशी अभियान चलाया. उन्होंने यात्रियों और उनके सामान की भी बारीकी से जांच की.