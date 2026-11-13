हैदराबाद-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट में ब्लास्ट की धमकी: टॉयलेट के अंदर टिश्यू पेपर पर लिखा मिला 'BOOM - 1.50 PM'
विमान में 192 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स समेत कुल 198 लोग सवार थे. विमान को दोपहर 1:00 बजे चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरना था.
Published : November 13, 2026 at 6:41 PM IST
चेन्नई: हैदराबाद से चेन्नई आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की धमकी मिलने से यात्रियों में दहशत और हड़कंप मच गया. बम की धमकी को देखते हुए पायलट ने फौरन चेन्नई एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम को सतर्क किया. इसके बाद, चेन्नई हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ी कर दी गई. चेन्नई हवाई अड्डे पर दोपहर 12:58 बजे विमान को उतारने के बाद एक अलग-थलग सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया.
हवाई अड्डे के सुरक्षाकर्मियों, बम निरोधक दस्ते और कमांडो इकाइयों ने तुरंत विमान को चारों तरफ से घेर लिया. सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञ खोजी कुत्तों के साथ इंडिगो एयरलाइंस के विमान में दाखिल हुए और सघन तलाशी अभियान चलाया. उन्होंने यात्रियों और उनके सामान की भी बारीकी से जांच की.
विमान के शौचालय के अंदर मिले धमकी भरे नोट के समय को देखते हुए सुरक्षा अधिकारियों, बम विशेषज्ञों और कमांडो ने दोपहर 1:50 बजे तक गहन तलाशी जारी रखी. दोपहर 2:30 बजे तलाशी अभियान पूरा होने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि बम की धमकी महज एक अफवाह (हॉक्स) थी. चेन्नई एयरपोर्ट पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और घटना की गहन जांच कर रही है.
पुलिस इस बात की भी बारीकी से जांच कर रही है कि क्या इंडिगो फ्लाइट में सफर कर रहे किसी यात्री की कोई भूमिका थी. बम की इस झूठी धमकी के कारण चेन्नई हवाई अड्डे पर काफी देर तक अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बना रहा.
इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस का यह यात्री विमान हैदराबाद से उड़ान भरकर शुक्रवार 13 नवंबर की दोपहर करीब 12:00 बजे चेन्नई के घरेलू हवाई अड्डे की ओर आ रहा था. विमान में 192 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स समेत कुल 198 लोग सवार थे. विमान को दोपहर 1:00 बजे चेन्नई के घरेलू हवाई अड्डे पर उतरना था.
जब विमान हवा में लगभग 32,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी विमान के एक शौचालय के अंदर शीशे पर चिपका हुआ टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा मिला, जिस पर "बूम - 1.50 PM" (BOOM - 1.50 PM) लिखा हुआ था. इंडिगो के एक कर्मचारी की नजर इस नोट पर पड़ी और उसने तुरंत पायलट को इसकी सूचना दी.
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