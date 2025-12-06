ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट: सरकार का बड़ा कदम, एयरलाइंस को किराए की लिमिट का पालन करने का निर्देश

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कुछ विमानन कंपनियों द्वारा वसूले जा रहे अंधाधुंध हवाई किराए से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से लिया है और सभी एयरलाइनों को आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है जिसमें अब तय की गई हवाई किराए की लिमिट का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. मंत्रालय के मुताबिक, ये लिमिट तब तक लागू रहेंगी जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती.

अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा कर रहे यात्री (ANI)

शनिवार को इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से हवाई किराए में भारी उछाल के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दखल दिया क्योंकि यात्री दूसरे विकल्प ढूंढ रहे है. मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी नियामकीय शक्तियों का इस्तेमाल किया.

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइंस की सेवाएं बाधित होने के कारण हवाई किराए में भारी उछाल आया है. इस बीच, केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों से मनमाने ढंग से किराए न वसूलें. सरकार ने एयरलाइंस को किराए की तय लिमिट का पालन करने का निर्देश दिया है. साथ ही सरकार ने इंडिगो को फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को फौरन रिफंड जारी करने को कहा है.

मंत्रालय ने कहा कि इस निर्देश का मकसद मार्केट में एयर टिकट की कीमतों का अनुशासन बनाए रखना, मुश्किल में फंसे यात्रियों का किसी भी तरह से शोषण रोकना, और यह पक्का करना है कि जिन नागरिकों को तत्काल यात्रा करने की जरूरत है – जिनमें वरिष्ठ नागरिक, स्टूडेंट्स और मरीज शामिल हैं – उन्हें इस दौरान पैसे की तंगी न हो.

शुक्रवार को बेंगलुरु के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे यात्री (ANI)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों, विशेष रूप से इंडिगो को उड़ानों के समय में गंभीर व्यवधान को हल करने और बिना किसी देरी के सेवाओं को स्थिर करने के लिए तुरंत उपाय लागू करने का निर्देश दिया है.

शुक्रवार को बेंगलुरु के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे यात्री (PTI)

रिफंड को लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने एक्स पोस्ट में कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद स्वचालित रूप से यात्रियों को सभी रिफंड का भुगतान हो जाएगा. एयरलाइंस ने कहा कि हम 5 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा के लिए बुकिंग के सभी कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग अनुरोधों पर पूरी छूट प्रदान करेंगे.

शनिवार को देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं और ऑपरेशनल संकट का यह 5वां दिन है. इंडिगो ने कहा है कि ये रुकावटें कई ऑपरेशनल चुनौतियों की वजह से हैं, जिसमें फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) का रोलआउट भी शामिल है. यह नियम सुनिश्चित करता है कि पायलट और क्रू को उड़ानों के बीच काफी आराम मिले, जिससे इंडिगो के बड़ी संख्या में पायलटों को उसी समय आराम करना पड़ा जब एयरलाइन ने 26 अक्टूबर को अपना विंटर शेड्यूल बढ़ा दिया था.

इससे पहले, शुक्रवार को इंडिगो की सबसे ज्यादा 1,000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई थीं, जिसकी वजह से देश भर के एयरपोर्ट पर यात्री फंसे रहे. बड़े पैमाने पर इंडिगो फ्लाइट्स के कैंसलेशन की वजह से यात्री अब दूसरी विमानन कंपनियों की तरफ से किराए में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं.

