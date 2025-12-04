ETV Bharat / bharat

बम की धमकी के बाद इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, मदीना से हैदराबाद जा रहा था विमान

इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग ( file photo-ANI )

अहमदाबाद : मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट 6E 058 की बम की कथित धमकी के बाद गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट में 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे. बताया जाता है कि एक पैसेंजर की संदिग्ध हरकत की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फिलहाल, सभी पैसेंजर को बाहर निकाल लिया गया है और उनकी जांच की जा रही है. साथ ही संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, फ़्लाइट की जांच की जा रही है. जोन 4 के डीसीपी अतुल बंसल ने कहा कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद, पुलिस की एक टीम एयरपोर्ट पहुंची. फिलहाल, सभी पैसेंजर को बोर्ड करके एयरपोर्ट लाया गया है. वहीं संदिग्ध व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है. फ्लाइट की अब जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.