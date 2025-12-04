ETV Bharat / bharat

बम की धमकी के बाद इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, मदीना से हैदराबाद जा रहा था विमान

इंडिगो की मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई है.

IndiGo flight makes emergency landing at Ahmedabad airport
इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग (file photo-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 1:43 PM IST

अहमदाबाद : मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट 6E 058 की बम की कथित धमकी के बाद गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट में 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे.

बताया जाता है कि एक पैसेंजर की संदिग्ध हरकत की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फिलहाल, सभी पैसेंजर को बाहर निकाल लिया गया है और उनकी जांच की जा रही है. साथ ही संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, फ़्लाइट की जांच की जा रही है.

जोन 4 के डीसीपी अतुल बंसल ने कहा कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद, पुलिस की एक टीम एयरपोर्ट पहुंची. फिलहाल, सभी पैसेंजर को बोर्ड करके एयरपोर्ट लाया गया है. वहीं संदिग्ध व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है. फ्लाइट की अब जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

अहमदाबाद एसवीपीआई एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया, “मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ़्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, जब पायलट ने एटीसी को बम की धमकी दी. फ़्लाइट, इंडिगो 6E058, में 180 से अधिक यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे.

बम की धमकी के बाद इसे दोपहर करीब 12 बजे अहमदाबाद में सुरक्षित रूप से डायवर्ट किया गया और लैंड कराया गया. अभी, बम स्क्वॉड और सीआईएसएफ विमान की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं. मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी.

इससे पहले दो दिसंबर को इंडिगो की एक फ्लाइट की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी. यह फ्लाइट कुवैत से हैदराबाद आ रही थी. उड़ान के दौरान ही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी. यह ईमेल दिल्ली एयरपोर्ट को आया था. ईमेल मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट हो गया और इंडिगो की फ्लाइट की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपातकाल लैंडिंग करवाई गई.

