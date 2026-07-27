दुबई से आ रही फ्लाइट की राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित
दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट का गुजरात के राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है.
Published : July 27, 2026 at 4:29 PM IST
अहमदाबाद : दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट की गुजरात के राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. बताया जा रहा है कि विमान के कार्गो कंपार्टमेंट से धुआं निकलने की चेतावनी मिली थी, इसके बाद विमान की राजकोट एयरपोर्ट पर अपातकालीन लैंडिंग कराई गई.विमान में कुल 194 यात्री सवार थे.
हालांकि विमान में धुएं की सूचना मिलते ही यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पायलट ने तुरंत विमान को राजकोट की ओर मोड़ने का फैसला लिया. विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
Rajkot, Gujarat: An IndiGo flight operating from Dubai to Mumbai made an emergency landing at Rajkot airport after smoke was detected in cargo hold area. The aircraft landed safely, and all passengers are safe: Rajkot Airport Director Diganta Borah— ANI (@ANI) July 27, 2026
(अपडेट जारी)