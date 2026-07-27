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दुबई से आ रही फ्लाइट की राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट का गुजरात के राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है.

Flight coming from Dubai makes emergency landing at Rajkot airport
दुबई से आ रही फ्लाइट की राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 4:29 PM IST

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अहमदाबाद : दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट की गुजरात के राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. बताया जा रहा है कि विमान के कार्गो कंपार्टमेंट से धुआं निकलने की चेतावनी मिली थी, इसके बाद विमान की राजकोट एयरपोर्ट पर अपातकालीन लैंडिंग कराई गई.विमान में कुल 194 यात्री सवार थे.

हालांकि विमान में धुएं की सूचना मिलते ही यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पायलट ने तुरंत विमान को राजकोट की ओर मोड़ने का फैसला लिया. विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

(अपडेट जारी)

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