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दुबई से आ रही फ्लाइट की राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

दुबई से आ रही फ्लाइट की राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग ( file photo-ANI )

अहमदाबाद : दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट की गुजरात के राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. बताया जा रहा है कि विमान के कार्गो कंपार्टमेंट से धुआं निकलने की चेतावनी मिली थी, इसके बाद विमान की राजकोट एयरपोर्ट पर अपातकालीन लैंडिंग कराई गई.विमान में कुल 194 यात्री सवार थे.

हालांकि विमान में धुएं की सूचना मिलते ही यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पायलट ने तुरंत विमान को राजकोट की ओर मोड़ने का फैसला लिया. विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.