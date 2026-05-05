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इंडिगो फ्लाइट में धुआं फैलने से मची अफरातफरी, स्लाइडर्स के जरिए सुरक्षित निकाले गए 198 यात्री

चंडीगढ़ः शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे पर खड़ी एक फ्लाइट में उस वक्त अफरातफरी का माहौल बन गया, जब एक यात्री के बैग से धुआं उठते देखा गया. दोपहर करीब 3:30 बजे बे-नंबर 1 पर हैदराबाद से आए इंडिगो के विमान लैंडिंग के बाद खड़ा था. इसी दौरान सीट नंबर 39C पर बैठे एक यात्री ने अपने बैग में आग लगने की जानकारी दी. देखते ही देखते पूरी केबिन में धुआं फैल गया, जिससे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

इमरजेंसी गेट से सुरक्षित निकाले गए यात्री

घटना की गंभीरता को देखते हुए क्रू मेंबर्स ने तुरंत विमान को खाली करने का फैसला लिया. विमान के इमरजेंसी गेट खोले गए और स्लाइडर्स की मदद से सभी 198 यात्रियों और 6 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अफरातफरी के इस माहौल में एक महिला यात्री के टखने में गंभीर चोट आई है. जिन्हें तुरंत डॉक्टरी सहायता दी गई. अन्य सभी यात्री सुरक्षित बताए गए और उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग ले जाया गया.