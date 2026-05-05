इंडिगो फ्लाइट में धुआं फैलने से मची अफरातफरी, स्लाइडर्स के जरिए सुरक्षित निकाले गए 198 यात्री
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, धुआं भरने का कारण एक यात्री के बैग में रखे पावर बैंक का फटना बताया जा रहा है.
Published : May 5, 2026 at 10:17 PM IST
चंडीगढ़ः शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे पर खड़ी एक फ्लाइट में उस वक्त अफरातफरी का माहौल बन गया, जब एक यात्री के बैग से धुआं उठते देखा गया. दोपहर करीब 3:30 बजे बे-नंबर 1 पर हैदराबाद से आए इंडिगो के विमान लैंडिंग के बाद खड़ा था. इसी दौरान सीट नंबर 39C पर बैठे एक यात्री ने अपने बैग में आग लगने की जानकारी दी. देखते ही देखते पूरी केबिन में धुआं फैल गया, जिससे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई.
इमरजेंसी गेट से सुरक्षित निकाले गए यात्री
घटना की गंभीरता को देखते हुए क्रू मेंबर्स ने तुरंत विमान को खाली करने का फैसला लिया. विमान के इमरजेंसी गेट खोले गए और स्लाइडर्स की मदद से सभी 198 यात्रियों और 6 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अफरातफरी के इस माहौल में एक महिला यात्री के टखने में गंभीर चोट आई है. जिन्हें तुरंत डॉक्टरी सहायता दी गई. अन्य सभी यात्री सुरक्षित बताए गए और उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग ले जाया गया.
"आज दोपहर 3:45 बजे एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ था, जिसके बाद शाम करीब 4:30 बजे हमारे पास एक मरीज को लाया गया. उनके टखने में चोट है. एक्स-रे और सीटी स्कैन करने पर पता चला है कि वहां कई फ्रैक्चर हुए हैं, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत है."- डॉ. अंशुल शर्मा
जांच के बाद ही उड़ान भरेगा विमान
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, धुआं भरने का कारण एक यात्री के बैग में रखे पावर बैंक का फटना बताया जा रहा है. एयरपोर्ट प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि एयरलाइन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. सुरक्षा टीमें और एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थीं, हालांकि किसी बड़ी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ी.
इंडिगो के प्रवक्ता के अनुसार, यह घटना यात्री के पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में खराबी के कारण हुई. विमान की पूरी तकनीकी जांच की जा रही है और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के बाद ही इसे दोबारा सेवा में लगाया जाएगा. गनीमत रही कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ. समय रहते की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया.
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