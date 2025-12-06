500 किलोमीटर की दूरी का 7500 रुपये किराया, इंडिगो संकट के बीच सरकार का फैसला
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन किराया सीमाओं में एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस (UDF), पैसेंजर सर्विस फीस (PSF) और टैक्स शामिल नहीं हैं.
Published : December 6, 2025 at 6:03 PM IST
नई दिल्ली : इंडिगो फ्लाइट में रुकावट के कारण हवाई टिकट की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने शनिवार को दूरी के आधार पर हवाई किराए की सीमा 7,500 रुपये से 18,000 रुपये तक तय कर दी. लिमिट के तहत, 500 किलोमीटर तक की फ्लाइट के लिए किराया 7,500 रुपये और 500-1,000 किलोमीटर के लिए टिकट की कीमत 12,000 रुपये तय की गई है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि लागू शुल्क को छोड़कर किराया सीमा बिजनेस क्लास और UDAN उड़ानों के लिए लागू नहीं है. हालांकि, ऑर्डर में यह साफ नहीं किया गया कि ये लिमिट इकॉनामी क्लास टिकट पर लागू हैं या इकॉनामी और प्रीमियम इकॉनामी क्लास दोनों टिकट पर.
The Ministry of Civil Aviation has invoked its regulatory powers to ensure fair and reasonable fares across all affected routes.— ANI (@ANI) December 6, 2025
Domestic scheduled airlines shall not charge the fares to passengers more than the limits specified below:
Maximum Fare Rs 7500 for Stage Length… https://t.co/JM6rT8Z4vu pic.twitter.com/t4Jq0scAOD
वहीं 1,000-1,500 किलोमीटर की फ़्लाइट्स के लिए किराया 15,000 रुपये तक सीमित है और 1,500 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए यह लिमिट 18,000 रुपये है.
इस लिमिट का मतलब है कि दिल्ली-मुंबई फ़्लाइट, जो 1,300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करती है, के लिए कम से कम इकॉनामी क्लास का किराया 18,000 रुपये तक लिमिट किया गया है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्थिति स्थिर होने तक ये सीमाएं लागू रहेंगी.
इंडिगो संकट और बढ़ते हवाई किरायों के बीच सरकार ने घरेलू उड़ानों के किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी है. यह नियम 6 दिसंबर 2025 से तुरंत लागू हो गया है. नई कीमतें इस प्रकार हैं.
दूरी (किलोमीटर) अधिकतम किराया
- 0–500 KM 7,500 रुपये
- 500–1000 KM 12,000 रुपये
- 1000–1500 KM 15,000 रुपये
- 1500 KM से ज्यादा 18,000 रुपये
इसमें यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस (UDF), पैसेंजर सर्विस फ़ीस (PSF), और एयर टिकट पर टैक्स शामिल नहीं हैं. लगातार कम से कम पांच दिनों से इंडिगो की फ्लाइट्स का ऑपरेशन काफी खराब रहा है, बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसल होने और देरी होने से हजारों पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है। कई मामलों में, बैगेज खो गए हैं. शनिवार को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने 400 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल कीं, जबकि शुक्रवार को कैंसिलेशन की संख्या 1,000 को पार कर गई.
मंत्रालय ने बयान में कहा कि वह रियल-टाइम डेटा और एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म के साथ एक्टिव कोऑर्डिनेशन के ज़रिए किराए के लेवल पर करीब से नज़र रखना जारी रखेगा.
इसमें कहा गया है कि तय नियमों से कोई भी बदलाव होने पर बड़े लोगों के हित में तुरंत सुधार की कार्रवाई की जाएगी. हवाई किराए की लिमिट तय करने के दो पेज के ऑर्डर में, मंत्रालय ने कहा कि एक शेड्यूल्ड एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट की वजह से फ्लाइट कैंसल हुई हैं, जिससे कैपेसिटी में कमी आई है और कई सेक्टर में किराए में बेवजह बढ़ोतरी हुई है.
इसमें कहा गया है, "ये किराए की लिमिट सभी तरह की बुकिंग पर लागू होगी, चाहे खरीदारी सीधे एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से की गई हो या अलग-अलग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के प्लेटफॉर्म से."
मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों से यह भी कहा है कि वे उन सेक्टर्स में किराए में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी न करें जिन पर कैंसलेशन का असर पड़ा है. शुक्रवार को एयरलाइंस की वेबसाइट पर किराए के एनालिसिस से पता चला कि 6 दिसंबर के लिए स्पाइसजेट कोलकाता-मुंबई फ्लाइट का एक तरफ का वन-स्टॉप इकॉनमी-क्लास टिकट Rs 90,000 तक का है, और एयर इंडिया का मुंबई-भुवनेश्वर का ऐसा ही टिकट Rs 84,485 तक का है.
इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ टूर ऑपरेटर्स (IATO) के अध्यक्ष रवि गोसाईं ने कहा कि अचानक बढ़ोतरी से यात्रियों का भरोसा कम होता है और टूर ऑपरेटरों के लिए अफरा-तफरी मच जाती है.
ये भी पढ़ें- इंडिगो संकट: सरकार का बड़ा कदम, एयरलाइंस को किराए की लिमिट का पालन करने का निर्देश