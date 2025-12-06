ETV Bharat / bharat

इंडिगो क्राइसिस: फ्लाइट्स कैंसिल या डिले? देहरादून हवाई अड्डे पर यात्री परेशान, अथॉरिटी ने की ये अपील

आज एक बजे बाद देहरादून एयरपोर्ट से उड़ने वाली और पहुंचने वाली चार फ्लाइट्स पूरी तरह से कैंसिल हुई है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 5:21 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 5:28 PM IST

देहरादून: देशभर में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, जिसके कारण हजारों पैसेंजर परेशान हो रहे हैं. देश के एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जमा है. ऐसा ही कुछ हाल राजधानी देहरादून के एकमात्र जौलीग्रांट एयरपोर्ट का भी है. देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट से भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं. पिछले दो दिनों में जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 15 से अधिक इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं.

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आज सुबह लोगों को उम्मीद थी कि हालात सामान्य होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है. आज भी इंडिगो की चार फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.

  • आज सुबह इंडिगो की एक फ्लाइट 7:55 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पह पहुंची.
  • यह फ्लाइट अहमदाबाद से देहरादून की थी.
  • दिल्ली से आने वाली 9:00 बजे वाली फ्लाइट 9:37 पर पहुंची.
  • इसके बाद पैसेंजर्स को काफी इंतजार करना पड़ा.
  • दोपहर 1:00 तक देहरादून एयरपोर्ट से उड़ने वाली और पहुंचने वाली चार फ्लाइट्स पूरी तरह कैंसिल हुई.
  • इस दौरान पैसेंजर्स लगातार हेल्पिंग विंडो पर जाकर जानकारी मांगते, मगर उन्हें कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही है.

हैदराबाद जाने वाले कई यात्री एयरपोर्ट पर परेशान दिखाई दिए. मोहम्मद जुबेर नाम के एक यात्री ने कहा सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि फ्लाइट कब आएगी या कैंसिल है? कल भी उन्हें इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. आज भी ऐसी ही समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है. बीते रोज भी 13 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी. इस दौरान देहरादून एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा देखने के लिए मिला था. जिसके बाद देहरादून एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से विशेष अपील की है.

देहरादून एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक्स (ट्विटर) पर जानकारी देते हुए एक अपील जरूर शेयर की गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि अगर आप आज देहरादून एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने के लिए घर से निकल रहे हैं तो पहले फ्लाइट का स्टेटस जरूर जान लें. उसके बाद ही घर से निकलें. सभी फ्लाइट देरी से चल रही हैं.

सरकार ने उठाया बड़ा कदम: इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा कदम भी उठाया है. केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को किराए की लिमिट का पालन करने के सख्त निर्देश जारी किये हैं. जिसके तहत दूरी के आधार पर हवाई किराए की सीमा 7,500 रुपये से 18,000 रुपये तक तय की गई है. लिमिट के तहत, 500 किलोमीटर तक की फ्लाइट के लिए किराया 7,500 रुपये और 500-1,000 किलोमीटर के लिए टिकट की कीमत 12,000 रुपये तय किया गया है. इसके साथ ही फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को फौरन रिफंड जारी करने को बी कहा गया है.

Last Updated : December 6, 2025 at 5:28 PM IST

