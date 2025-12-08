ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट: शिरडी एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में घटी, पुणे एयरपोर्ट पर सेवाएं सामान्य

इंडिगो की उड़ान सेवाएं बाधित होने से शिरडी में श्रद्धालुओं पर असर पड़ा है. दूसरी ओर, पुणे हवाई अड्डे से सेवाएं सामान्य हो गई हैं.

IndiGo plane parked at Shirdi airport
शिरडी एयरपोर्ट पर खड़ा इंडिगो का विमान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 5:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शिरडी/पुणे : इंडिगो की कई फ्लाइट के रद्द होने की वजह से देश भर में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से शिरडी आने वाले यात्रियों की संख्या में भी गिरावट आई है. हालांकि पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो की सेवाएं सुचारू हो गई हैं.

शिरडी के श्री साईंबाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर दिन इंडिगो की पांच फ्लाइट्स आती-जाती हैं. वहीं इस एयरपोर्ट से हर दिन कुल 1800 से 2000 पैसेंजर्स गुजरते हैं.

हालांकि, कुछ दिन पहले इंडिगो की फ्लाइट सर्विस अचानक बंद हो जाने का यहां आने वाले यात्रियों की संख्या प्रभावित हुई है. इस बारे में शिरडी एयरपोर्ट के मैनेजर कृष्णा पॉल ने कहा कि इसका सीधा असर यात्रियों की संख्या पर पड़ा है. वहीं कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे और नागपुर से भी इंडिगो की फ्लाइट सर्विस धीरे-धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौट रही है.

शिरडी आने वाले भक्तों को परेशानी - देश-विदेश से लाखों साईं भक्त शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचते हैं. इनमें से कई भक्त सुबह की फ्लाइट से शिरडी पहुंचने और साईं दर्शन के बाद उसी दिन शाम को वापस लौटने का विकल्प चुनते हैं. अभी, इंडिगो की कुल पांच फ्लाइट्स, जिनमें से दो हैदराबाद से और एक-एक चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली से हैं, शिरडी एयरपोर्ट पर रेगुलर आती और जाती हैं.

इन सभी पांच फ्लाइट्स से प्रतिदिन करीब 1800 से 2000 पैसेंजर्स सफर करते हैं. हालांकि, कुछ दिन पहले इंडिगो की सर्विस अचानक बंद होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि इस घटना के बाद अब फ्लाइट सर्विस फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन यात्रियों का हवाई रूट छोड़कर रेल रूट पर जाने का रुझान बदलता दिख रहा है.

रेलवे रूट को प्राथमिकता - यात्री हवाई जहाज के स्थान पर रेल को चुनते दिख रहे हैं क्योंकि वे फिर से अनिश्चितता नहीं चाहते. एयरपोर्ट मैनेजर कृष्णा पॉल ने यह भी साफ किया कि अगर एयरलाइन की सर्विस में रुकावट आती है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो पैसेंजर को तुरंत इसकी जानकारी दी जाती है.

पुणे एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं सुचारू - पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पुणे एयरपोर्ट पर सभी दस एयरक्राफ्ट पार्किंग बे अभी खाली हैं. इंडिगो या कोई दूसरा एयरक्राफ्ट एप्रन पर फंसा नहीं है. सभी एयरलाइंस अपने तय शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं. आने-जाने या ग्राउंड हैंडलिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है.

कोल्हापुर में हवाई सेवाएं धीमी - बेंगलुरु-हैदराबाद-कोल्हापुर रूट पर हवाई सेवाएं पिछले चार दिनों से धीमी चल रही थीं. लेकिन अब सेवा सुचारू रूप से शुरू हो गई है.

देश के कई एयरपोर्ट से इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से हवाई यात्रा पर असर पड़ा है और यात्रियों की संख्या कम हो गई है. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार के एक्शन लेने के बाद अगले पंद्रह दिनों में तय शेड्यूल के हिसाब से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी. उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में कोल्हापुर में भी हवाई सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी.

हवाई सेवाएं फिर से सामान्य - कोल्हापुर को कर्नाटक, गोवा और कोंकण को ​​जोड़ने वाले एक केंद्रीय शहर के रूप में जाना जाता है. कोल्हापुर हवाई अड्डे पर इंडिगो, स्टार एयरलाइंस, जेट जैसी कंपनियां हवाई सेवाएं देती हैं.

एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि कोल्हापुर से मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे देश के बड़े शहरों के लिए रोज छह फ्लाइट्स हैं, और हर फ्लाइट में औसत 65 पैसेंजर सफर करते हैं.

इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद पहले दिन बेंगलुरु और हैदराबाद से कोल्हापुर आने वाली फ्लाइट्स का समय बदल दिया गया. इंडिगो के कोल्हापुर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर नारायण पाटिल ने बताया कि पिछले तीन दिनों से हैदराबाद-बेंगलुरु-कोल्हापुर रूट पर फ्लाइट सर्विस सामान्य हैं.

यात्रियों की संख्या में 15 प्रतिशत की गिरावट - इसी प्रकार कोल्हापुर से तिरुपति-हैदराबाद-मुंबई-बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है, इंडिगो की एक फ्लाइट में औसतन 65 यात्री यात्रा करते हैं. हालांकि, पिछले चार दिनों में इस संख्या में काफी गिरावट आई है. फ्लाइट का शेड्यूल बिगड़ने से यात्रियों पर असर पड़ रहा है.

छत्रपति संभाजीनगर में पर्यटन पर 50 फीसदी प्रभाव - फ्लाइट सर्विस बंद होने से टूरिस्ट जगहों पर असर पड़ा है, राज्य को देखते हुए व्यापारियों ने करीब 100 करोड़ के आर्थिक नुकसान की आशंका जताई है.

आने वाले टूरिस्ट अपने टूर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट सर्विस पक्की नहीं हैं, जबकि विदेश से आने वाले टूरिस्ट दूसरे इंतजाम ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके प्लान खराब हो जाएंगे. कुछ जगहों पर कनेक्टिंग फ्लाइट्स ली जा रही हैं, जबकि दूसरी जगहों पर सड़क यात्रा को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अपनाया जा रहा है. हालांकि, औरंगाबाद टूरिज्म डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने इस बात पर दुख जताया कि टूरिज्म प्रोफेशनल्स को ये सर्विस देने का बोझ उठाना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें- इंडिगो संकट: 9.55 लाख टिकट कैंसिल हुए, प्रमुख एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा-तफरी का माहौल

TAGGED:

SHIRDI AIRPORT SERVICES
PUNE AIRPORT SMOOTH
इंडिगो विमान सेवा
शिरडी एयरपोर्ट
INDIGO FLIGHT CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.