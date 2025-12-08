ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट: शिरडी एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में घटी, पुणे एयरपोर्ट पर सेवाएं सामान्य

शिरडी/पुणे : इंडिगो की कई फ्लाइट के रद्द होने की वजह से देश भर में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से शिरडी आने वाले यात्रियों की संख्या में भी गिरावट आई है. हालांकि पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो की सेवाएं सुचारू हो गई हैं.

शिरडी के श्री साईंबाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर दिन इंडिगो की पांच फ्लाइट्स आती-जाती हैं. वहीं इस एयरपोर्ट से हर दिन कुल 1800 से 2000 पैसेंजर्स गुजरते हैं.

हालांकि, कुछ दिन पहले इंडिगो की फ्लाइट सर्विस अचानक बंद हो जाने का यहां आने वाले यात्रियों की संख्या प्रभावित हुई है. इस बारे में शिरडी एयरपोर्ट के मैनेजर कृष्णा पॉल ने कहा कि इसका सीधा असर यात्रियों की संख्या पर पड़ा है. वहीं कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे और नागपुर से भी इंडिगो की फ्लाइट सर्विस धीरे-धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौट रही है.

शिरडी आने वाले भक्तों को परेशानी - देश-विदेश से लाखों साईं भक्त शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचते हैं. इनमें से कई भक्त सुबह की फ्लाइट से शिरडी पहुंचने और साईं दर्शन के बाद उसी दिन शाम को वापस लौटने का विकल्प चुनते हैं. अभी, इंडिगो की कुल पांच फ्लाइट्स, जिनमें से दो हैदराबाद से और एक-एक चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली से हैं, शिरडी एयरपोर्ट पर रेगुलर आती और जाती हैं.

इन सभी पांच फ्लाइट्स से प्रतिदिन करीब 1800 से 2000 पैसेंजर्स सफर करते हैं. हालांकि, कुछ दिन पहले इंडिगो की सर्विस अचानक बंद होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि इस घटना के बाद अब फ्लाइट सर्विस फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन यात्रियों का हवाई रूट छोड़कर रेल रूट पर जाने का रुझान बदलता दिख रहा है.

रेलवे रूट को प्राथमिकता - यात्री हवाई जहाज के स्थान पर रेल को चुनते दिख रहे हैं क्योंकि वे फिर से अनिश्चितता नहीं चाहते. एयरपोर्ट मैनेजर कृष्णा पॉल ने यह भी साफ किया कि अगर एयरलाइन की सर्विस में रुकावट आती है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो पैसेंजर को तुरंत इसकी जानकारी दी जाती है.

पुणे एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं सुचारू - पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पुणे एयरपोर्ट पर सभी दस एयरक्राफ्ट पार्किंग बे अभी खाली हैं. इंडिगो या कोई दूसरा एयरक्राफ्ट एप्रन पर फंसा नहीं है. सभी एयरलाइंस अपने तय शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं. आने-जाने या ग्राउंड हैंडलिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है.

कोल्हापुर में हवाई सेवाएं धीमी - बेंगलुरु-हैदराबाद-कोल्हापुर रूट पर हवाई सेवाएं पिछले चार दिनों से धीमी चल रही थीं. लेकिन अब सेवा सुचारू रूप से शुरू हो गई है.