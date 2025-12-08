ETV Bharat / bharat

Indigo फ्लाइट संकट आज भी जारी, पूरे देश में सैकड़ों उड़ानें रद्द, यात्री बेहाल

यह इंडिगो एयरलाइंस में ऑपरेशनल रुकावटों के बाद आया है. इस बीच आज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर इंडिगो ने कुल 134 फ्लाइट्स कैंसिल की. इसमें 75 जाने वाली और 59 आने वाली शामिल है. फ्लाइट में रुकावट और कैंसिलेशन के कारण इंडिगो के पैसेंजर्स पर असर पड़ रहा है.

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार सोमवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) पर इंडिगो की कुल 77 फ्लाइट्स में रुकावट आई. इनमें से 38 आने वाली और 39 जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो ने 65 आने वाली और 62 जाने वाली उड़ानें कैंसिल कर दी हैं. अगला अपडेट शाम 6 बजे के बाद शेयर किया जाएगा.

हैदराबाद: इंडिगो फ्लाइट संकट आज करीब हफ्ते भर से जारी है. सोमवार को भी कई एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने की खबर है. उड़ानों के बाधित होने से यात्रियों की कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान सेवा में गड़बड़ी को लेकर इंडिगो के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसका जवाब आज दाखिल करना होगा. वहीं इंडिगो ने 10 दिसंबर से अपनी सेवा सामान्य होने के संकेत दिए हैं.

इससे पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पूरे भारत में सभी पायलट संगठन और एसोसिएशन से एक अपील जारी की थी, जिसमें देश भर में चल रही हवाई यात्रा में रुकावटों के बीच पूरा सहयोग करने की अपील की गई थी. यह अपील ऐसे समय में आई जब देश भर में कई फ्लाइट में देरी और ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इंडिगो समेत एयरलाइन ऑपरेशन्स से जुड़ी दिक्कतों से संबंधित हैं.

अपनी अपील में डीजीसीए ने बताया कि खराब मौसम, सीजनल डिमांड और बढ़ते पैसेंजर लोड ने एयरलाइन ऑपरेशन पर दबाव बढ़ा दिया है. एक अपील में कहा गया, 'अब जब हम कोहरे के मौसम, छुट्टियों के पीक टाइम और शादी के ट्रैवल सीजन के पास पहुँच रहे हैं, तो यह जरूरी है कि इंडस्ट्री और भी बड़ी ऑपरेशनल चुनौतियों के लिए तैयार रहे. पैसेंजर की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. मौसम से जुड़े असर शेड्यूलिंग और फ़्लाइट सेफ़्टी को और मुश्किल बना सकते हैं.'

डीजीसीए ने पायलटों से इस बिजी और मौसम के हिसाब से सेंसिटिव समय के दौरान फ़्लाइट ऑपरेशन में स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करने को कहा है. सहयोग के लिए जिन खास बातों की रिक्वेस्ट की गई है, उनमें आसान ऑपरेशन पक्का करना, टाली जा सकने वाली देरी और कैंसिलेशन को कम करना और पायलटों और एयरलाइनों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना शामिल है.

यह अपील भारत के एविएशन इकोसिस्टम में पायलटों और पायलट संगठनों की जरूरी भूमिका के लिए गहरे सम्मान के साथ की गई है. हमें इस मुश्किल समय में आपकी ड्यूटी की भावना, प्रोफेशनलिज्म और पब्लिक सर्विस के प्रति आपके कमिटमेंट पर भरोसा है. डीजीसीए सुरक्षा और एफडीटीएल सीएआर को पूरी तरह से लागू करने के लिए कमिटेड है.

आइए हम सब मिलकर यह पक्का करें कि हवाई यात्रा उन लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और न्यूनतम रुकावट वाली बनी रहे जो इस पर निर्भर हैं. आपकी समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद, एक अपील में आगे लिखा था. डीजीसीए की अपील के बाद, एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वह मौजूदा स्थिति को सुलझाने और यात्रियों की हर मुमकिन तरीके से मदद करने में डीजीसीए और एमओसीए का पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है.