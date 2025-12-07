इंडिगो संकट: बड़ी संख्या में आज भी फ्लाइट कैंसिल, यात्री परेशान, DGCA सख्त, हालात को लेकर बनाई कमेटी
विपक्ष ने सरकार पर इंडिगो के 'मोनोपॉली मॉडल' का आरोप लगाया. एयरलाइन का कहना है कि 95फीसदी कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो चुकी है.
Published : December 7, 2025 at 11:33 AM IST
हैदराबाद: इंडिगो फ्लाइट संकट का आज पांचवा दिन है. रविवार को भी कई एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने या देरी होने की खबर है. उड़ानों के बाधित होने से यात्रियों की परेशानी साफ देखी जा सकती है. विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला. इस बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने रुकावटों की समीक्षा के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई. वहीं, एयरलाइन ने 95 फीसदी से कनेक्टिविटी फिर से शुरू होने का दावा किया है.
इंडिगो का दावा स्थिति सामान्य बनाने के प्रयास जारी हैं
इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पहले ही दिन हुई जब फ्लाइट कैंसल होने की समस्या सामने आई.
इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, 'इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पहले ही दिन हुई, जब फ़्लाइट कैंसल होने और देर से चलने की समस्या सामने आई. मेंबर्स को मैनेजमेंट से इस संकट के नेचर और हद के बारे में डिटेल में जानकारी मिली. इस मीटिंग के बाद सिर्फ बोर्ड मेंबर्स के लिए एक सेशन हुआ, जिसमें एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) बनाने का फैसला किया गया.
इसमें चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता, बोर्ड डायरेक्टर्स ग्रेग सारेत्स्की, माइक व्हिटेकर और अमिताभ कांत और सीईओ पीटर एल्बर्स शामिल हैं. यह ग्रुप हालात पर नजर रखने के लिए नियमित मीटिंग कर रहा है और नॉर्मल ऑपरेशन्स को फिर से शुरू करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में मैनेजमेंट इसे लगातार अपडेट कर रहा है.
पश्चिम बंगाल: कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां इंडिगो के यात्री फ्लाइट में रुकावट और कैंसलेशन से प्रभावित हैं.
हैदराबाद एयरपोर्ट पर 69 प्लान्ड कैंसिलेशन
एयरपोर्ट डेटा के मुताबिक शनिवार को जगहों से इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में कैंसिलेशन की सूचना मिली है. हैदराबाद एयरपोर्ट पर 69 प्लान्ड कैंसिलेशन दर्ज किए गए. इनमें 26 आने वाली और 43 जाने वाली फ्लाइट शामिल हैं.
दिल्ली एयरपोर्ट पर 86 फ्लाइट कैंसिल
जीएमआर द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले दिल्ली एयरपोर्ट पर दिन के लिए इंडिगो की 86 फ्लाइट कैंसल कर दी गई. इनमें 37 जाने वाली और 49 आने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी दिक्कतों की सूचना मिली. इसमें 35 जाने वाली और 24 आने वाली फ्लाइट प्लान्ड कैंसिलेशन में लिस्टेड थी.
कोलकाता एयरपोर्ट 41 फ्लाइट कैंसिल
कोलकाता एयरपोर्ट पर दिन में 73 आने वाली और 102 जाने वाली फ्लाइट तय थी. इनमें से 21 आने वाली और 20 जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. सुबह 09 बजे तक, एयरपोर्ट पर 22 जाने वाली और 14 आने वाली फ्लाइट ही असली मूवमेंट के तौर पर रिकॉर्ड की गई.
मुंबई: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां इंडिगो के यात्री फ्लाइट में रुकावट और कैंसलेशन से प्रभावित हैं.
डीजीसीए ने एक कमेटी बनाई
इस मामले में दखल देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सहयोग राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने शनिवार को कहा कि डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस में फ्लाइट संकट को देखते हुए चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई है. कमिटी क्रू प्लानिंग, ऑपरेशनल तैयारी और नए फ़्लाइट ड्यूटी टाइम नियमों के पालन जैसे मामलों पर गौर करेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह भी भरोसा दिलाया कि मंत्रालय पैसेंजर्स के लिए आसान सफर पक्का करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है.
असम: गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच.
असम में यात्री परेशान
असम के गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने खबर है. यात्रियों के चेहरे पर परेशानी देखी गई. कई यात्री सामान लेकर थके हारे बैठे नजर आए. मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां इंडिगो के यात्री फ्लाइट में रुकावट और कैंसलेशन से परेशान हैं.
इंडिगो की रिफंड घोषणा
इस बीच हालात को आसान बनाने के लिए इंडिगो ने घोषणा की कि वह सभी कैंसल बुकिंग के लिए ऑटोमैटिक रिफंड देगा और 5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा के लिए कैंसलेशन या रीशेड्यूलिंग चार्ज पूरी तरह माफ कर देगा. एक्स एक पोस्ट में लिखा, 'कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. हाल की घटनाओं के जवाब में आपके कैंसिलेशन के सभी रिफंड ऑटोमैटिक रूप से आपके ओरिजिनल पेमेंट मोड में प्रोसेस हो जाएंगे.'
सेवा में सुधार का दावा
इंडिगो के एक प्रवक्ता ने एक ऑफिशियल बयान में कहा, 'हमारे नेटवर्क में हाल की दिक्कतों को देखते हुए हमने काफी सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी और कल 113 जगहों के लिए 700 से थोड़ी ज्यादा फ्लाइट चलाई. मुख्य मकसद नेटवर्क, सिस्टम और रोस्टर को रीबूट करना था ताकि हम आज ज़्यादा फ्लाइट बेहतर स्टेबिलिटी के साथ नए सिरे से शुरुआत कर सकें और सुधार के कुछ शुरुआती संकेत भी दिख रहे हैं.
पी चिदंबरम ने सरकार पर हमला बोला
विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधा और इस गड़बड़ी के लिए सरकार के 'मोनोपॉली मॉडल' को जिम्मेदार ठहराया, जिसकी कीमत देश का आम नागरिक चुका रहा है. कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने मोनोपॉली को बढ़ावा दिया. एक पोस्ट में कांग्रेस के दिग्गज नेता ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का समर्थन किया. जिन्होंने कई मौकों पर बिजनेस में मोनोपॉली का विरोध किया था.
सांसद ने सरकार पर लगाए आरोप
कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ खास नहीं कर रही है. उन्होंने कहा, 'यह स्थिति पिछले डेढ़ साल से बन रही है. डीजीसीए द्वारा जारी किए गए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) रेगुलेशन पहली बार जनवरी 2024 (या मार्च 2024) में नोटिफाई किए गए थे. एयरलाइंस के पास इन गाइडलाइंस को अपनाने के लिए काफी समय था, और हमारा मानना है कि ये जरूरी हैं लेकिन डीजीसीए इतने समय से क्या कर रहा था, जबकि पिछले दो सालों में नियमों को लागू करने और यह पक्का करने की जिम्मेदारी उसी की थी कि एयरलाइंस उनका पालन करें?'