ETV Bharat / bharat

इंंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल, DGCA की फटकार के बाद एयरलाइंस ने लिखित में मांगी माफी

नई दिल्ली: देश की प्रमुख एयरलाइंस में शुमार इंडिगो के दिन इन दिनों कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं. हर दिन तमाम फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं. जानकारी के मुताबिक लगातार दो दिनो से पूरे देश में सैकड़ों फ्लाइटें रद्द हुई हैं, जिनमें अकेले दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद में कुल 191 उड़ानें प्रभावित हुई हैं. इससे यात्रियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है. वहीं, एयरपोर्ट पर हजारों यात्रियों की लंबी-लंबी कतारें नजर आ रही हैं.

हालात बिगड़ते देख अब डीजीसीए (DGCA) ने भी इंडिगो एयरलाइंस पर सख्ती की है. जिसके बाद इंडिगो ने आधिकारिक रूप से हालात जल्द सामान्य होने का आश्वासन दिया है. इसी सिलसिले में इंडिगो ने कस्टमर्स और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स से 'दिल से माफी' मांगी, और कहा कि एयरलाइन 'जल्द से जल्द अपने ऑपरेशन को ठीक करने पर फोकस कर रही है.'

इंडिगों ने लिखित रूप से मांगी माफी

माफी मांगते हुए इंडिगो ने कहा कि पिछले दो दिनों में इंडिगो के नेटवर्क और ऑपरेशन में बहुत ज्यादा रुकावट आई है. हम अपने सभी कस्टमर्स और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स से दिल से माफी मांगते हैं, जिन पर इन घटनाओं का असर पड़ा है. इंडिगो की टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के सपोर्ट से पूरी मेहनत से काम कर रही हैं और इन देरी के असर को कम करने और नॉर्मल हालात वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं. हम अपने कस्टमर्स को उनकी शेड्यूल्ड फ्लाट्स में किसी भी बदलाव के बारे में बताते रहते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि एयरपोर्ट जाने से पहले https://goindigo.in/check-flight-status.html पर लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें. इंडिगो को हुई परेशानी के लिए बहुत अफसोस है और वह जल्द से जल्द अपने ऑपरेशन्स को ठीक करने पर फोकस कर रहा है.

इंडिगो ने असुविधा के लिए जताया खेद

एयरलाइन ने बयान में कहा कि इंडिगो को हुई असुविधा के लिए बहुत खेद है और वह जल्द से जल्द अपने ऑपरेशन को ठीक करने पर ध्यान दे रही है. वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट ने कन्फर्म किया कि गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से रुका रहा, क्योंकि इंडिगो ने सुबह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट पर कुल 150 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जिनमें 75 जाने वाली और 75 आने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं.