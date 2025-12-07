'बड़ौदा में डॉक्टर का इंतजार कर रहे मरीज, बच्चों को पीने के लिए दूध-पानी तक नहीं..'
बिहार में रविवार को कुल 17 फ्लाइट कैंसिल हुई. इसमें इंडिगो के 14 विमान. यात्रियों को सुविधा के नाम पर सिर्फ 'सॉरी'.
Published : December 7, 2025 at 7:30 PM IST
पटना: बिहार के डॉ कमलेश प्रसाद के लिए बड़ौदा में मरीज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब पटना एयरपोर्ट पर फंसे हैं. पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए अपने जिला भागलपुर आए थे. उनको रविवार को बड़ौदा जाना था. पटना से भाया मुंबई बड़ौदा पहुंचना था, लेकिन पटना पहुंचने के बाद बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है. एक दर्जन से अधिक मरीज का अपॉइंटमेंट पहले से तय था लेकिन आज वह नहीं पहुंच पाएंगे.
"इंडिगो के तरफ से कल का टिकट दिया गया है, यदि कल फ्लाइट पकड़ने तो अब परसों से ही काम पर लौट सकेंगे. आज अब पटना में ही रुकना पड़ेगा. इंडिगो कंपनी के तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है." -डॉ कमलेश प्रसाद
बिहार में में क्राइसिस का असर: देशभर में यात्री इंडिगो विमान क्राइसिस से जूझ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार को देशभर में करीब 650 फ्लाइट कैंसिल हुई है, इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों शामिल है. बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. राज्य में चार एयरपोर्ट, पटना, दरभंगा, पूर्णिया और गया शामिल है, जहां से फ्लाइट कैंसिल हो रहीं है.
एक दिन एयरपोर्ट पर रहीं पूजा: बिहार की रहने वाली पूजा सिन्हा की 4 दिसंबर बेंगलुरु से पटना के लिए इंडिगो फ्लाइट थी. फ्लाइट एक दिन बाद 5 दिसंबर को उड़ान भरी, लेकिन उन्हें पटना नहीं रांची में उतार दिया गया. उन्होंने तो यह भी बताया कि उनका लगेज तो बेंगलुरु में ही छोड़ दिया गया. पूछताछ करने पर कर्मी ने बताया कि 24 घंटे में मिल जाएगा, लेकिन 48 घंटे के बाद भी कोई अपडेट नहीं है.
सॉरी कहने के अलावे कोई सुविधा नहीं: हैरानी की बात है कि फ्लाइट कैंसिल होने के कारण एयरपोर्ट पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विमान कंपनी की ओर से यात्रियों को सॉरी कहने के अलावे कोई सुविधा नहीं दी जा रही है. पटना एयरपोर्ट का भी यही हाल रहा. बेंगलुरु से आयी पूजा सिन्हा विमान कंपनी के व्यवहार से काफी नाराज है.
"बेंगलुरु एयरपोर्ट पर थी तो बच्चों के लिए गर्म पानी मांगती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहा. एक दिन एयरपोर्ट पर रहना पड़ा. कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी. बच्चों को दूध पिलाने के लिए गर्म पानी तक नहीं दिया गया." -पूजा सिन्हा, यात्री
17 फ्लाइट कैंसिल: पटना एयरपोर्ट की बात करें तो रविवार को कुल 16 फ्लाइट कैंसिल हुई है, इसमें 14 इंडिगो एयरलाइंस और दो फ्लाइट स्पाइसजेट की है. इंडिगो एयरलाइंस ने पटना से उड़ने वाली सभी विमान को रद्द कर दिया है. इसमें 6E 6387, 6E 713, 6E 6348, 6E 6903, 6E 921, 6E 2043, 6E 925, 6E 2524, 6E 653, 6E 895, 6E 6451, 6E 5008, 6E 6256, 6E 6334 शामिल है. इसके अलावे स्पाइसजेट की SG-729 और SG-532 कैंसिल हुई.
दरभंगा-गया में परिचालन सामान्य: दूसरी ओर दरभंगा और गया एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य हो गयी है. यहां रविवार को समय से फ्लाइट उड़ान भरी. हालांकि पूर्णिया एयरपोर्ट से एक फ्लाइट पूर्णिया से हैदराबाद 6E 5935 कैंसिल हुई है. सबसे ज्यादा राज्य के पटना एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है. विमान कंपनी दावा कर रही है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यवस्था
कुवैत नहीं जा पाए राजेश: राजेश कुवैत में रहते हैं. पूरे परिवार के साथ बहन की शादी में शामिल होने के लिए पटना आए थे. रविवार की दोपहर इंडिगो से रिटर्न की फ्लाइट थी, लेकिन बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गयी है. इसका मैसेज सुबह में ही आ गया था.
कस्टमर केयर से नो रिस्पांस: राजेश इंडिगो के कस्टमर केयर में जानकारी के लिए फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. कुवैत के कस्टमर केयर से भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है. पटना एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि दुबई जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है.
"काउंटर पर आकर किसी अल्टरनेट ऑप्शन को लेकर कहा जाता है कि कोई ऑप्शन नहीं है. कुवैत जाना बहुत जरूरी है अन्य कंपनी एयर इंडिया, स्पाइसजेट में भी अगले चार-पांच दिनों तक कोई टिकट उपलब्ध नहीं है. कुवैत के लिए डेढ़ लाख रुपए में टिकट लिए थे. लेकिन अब दूसरी कंपनी की भी फ्लाइट का टिकट नहीं मिल रहा है. -राजेश कुमार
वापस घर जाने की मजबूरी: जमुई के रहने वाले नौशाद मस्कट में नौकरी करते हैं. नौसाद का कहना है कि उन्हें पटना से मुंबई जाना था, लेकिन जमुई से पटना आने के बाद पता चला है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है. अब कंपनी की तरफ से 9 तारीख का टिकट बना कर दिया गया है. पटना से हैदराबाद होते हुए टिकट दिया जा रहा है.
"टिकट कैंसिल होने के कारण फिर जमुई वापस जाना पड़ रहा. कंपनी के तरफ से कैंसिल टिकट वाले यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है. अपने पैसे पर जमुई वापस जाना पड़ रहा है. न खाने पीने की व्यवस्था की गई है और न ही रहने की व्यवस्था की गई है." -नौसाद
इंडिगो की सफाई: यात्रियों को लेकर हो रही असुविधा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इंडिगो की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया. इस पोस्ट में कैंसिल विमान के कारण हो रहे परेशानी को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कंपनी की तरफ से क्या-क्या किया जा रहा है उसका डिटेल बताया गया.
December 5, 2025
'क्षमा चाहते हैं..': इंडिगो ने दिल से लिखा 'हम दिल से क्षमा चाहते हैं. समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में आप सभी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. हालांकि यह समस्या तुरंत खत्म नहीं होगी, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी क्षमता के साथ आपकी मदद करते रहेंगे. अपनी सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं.
संचालन संबंधी संकट: हम अपनी विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमें गंभीर संचालन संबंधी संकट का सामना करना पड़ा है. कई ग्राहकों की यात्राएं रद्द हुईं, और कई लोग घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे, लंबा इंतज़ार और कम जानकारी इन सबकी वजह से भारी परेशानी हुई.
सिस्टम शेड्यूल की बात: सबसे अधिक शनिवार को इंडिगो की फ्लाइट रद्द की गयी. इसको लेकर पोस्ट में लिखा गया है कि 'शनिवार को रद्द होने वाली फ्लाइट्स की संख्या सबसे अधिक होगी, क्योंकि हमें अपने सभी सिस्टम और शेड्यूल को रीबूट करने की आवश्यकता है, ताकि कल से धीरे-धीरे सुधार शुरू किया जा सके. हमारी टीमें मिनिस्ट्री और DGCA के निर्देशों के अनुसार नियमित संचालन बहाल करने में जुटी हैं.
यात्रियों के लिए सुविधा: इंडिगो के द्वारा किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि रद्द फ्लाइट्स का रिफंड अपने आप आपके मूल पेमेंट मोड में भेज दिया जाएगा. 05 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए सभी कैंसलेशन और री-शेड्यूलिंग पूरी तरह मुफ्त रहेगी.
होटलों गाड़ियों की सुविधा: हजारों होटलों और आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था विभिन्न शहरों में ग्राहकों की सुविधा के लिए दी जा रही है. एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे यात्रियों के लिए भोजन और स्नैक्स की व्यवस्था की गई है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए जहां संभव हो लॉन्ज एक्सेस की व्यवस्था की गई है.
लोगों से सहयोग की अपील: इंडिगो की तरफ से जो पोस्ट किया गया है, उसमें यात्रियों से सहयोग देने की अपील की गई है. पोस्ट में लिखा गया है कि आपके सहयोग के बिना हम यह नहीं कर सकते. कृपया हमारी वेबसाइट और आपको भेजे गए नोटिफिकेशन में फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें.
रद्द होने पर एयरपोर्ट ना आएं: यदि आपकी फ्लाइट रद्द है, तो कृपया एयरपोर्ट न आएं. लंबा इंतजार होने के लिए हम क्षमा चाहते हैं. हमने कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाई है, ताकि सहायता जल्दी मिल सके. यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसको लेकर हमारा AI असिस्टेंट 6Eskai आपकी मदद कर सकता है.
धीरे-धीरे सुधार दिखेंगे: फ्लाइट स्टेटस, रिफंड और रीबुकिंग के लिए goIndiGo.in/6Eskai के माध्यम से सुविधा ले सकते हैं. हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप धीरे-धीरे सुधार दिखेंगे. पिछले 19 वर्षों में आपने जो भरोसा और प्यार हमें दिया है, हम उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते. हम हर संभव कदम उठाकर स्थिति में सुधार लाएंगे.
