इंडिगो के CEO को कारण बताओ नोटिस जारी, DGCA ने 24 घंटे में मांगा जवाब, कहा- 'आप अपनी ड्यूटी में फेल हो गए'
नोटिस में फ्लाइट में रुकावट का मुख्य कारण बदली हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए सही इंतजाम न करना बताया गया है.
Published : December 7, 2025 at 8:19 AM IST
नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोरक्वेरस को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे 24 घंटे के अंदर फ्लाइट सेवा में भारी रुकावटों पर जवाब मांगा है. इससे देश भर में हजारों यात्री फंस गए हैं.
पिछले पांच दिनों से इंडिगो के ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतें आई हैं. सैकड़ों फ्लाइट कैंसल हुईं और देरी चली. इससे हजारों पैसेंजर्स को मुश्किलें हुई. इंडिगो एयरलाइंस का इंडियन एविएशन क्षेत्र में 60 फीसदी से ज्यादा मार्केट शेयर है. एल्बर्स और पोरक्वेरस को भेजे गए नोटिस में रेगुलेटर ने कहा कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फेलियर, प्लानिंग, निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक दर्शाते हैं.
DGCA has issued a showcause notice to the IndiGo CEO, giving him 24 hours to respond.— ETV Bharat (@ETVBharatEng) December 7, 2025
The notice cites, " large-scale operational failures indicating significant lapses in planning, oversight, and resource management..."#IndigoDelay #Indigoairlines pic.twitter.com/cu6FBoWSJC
पोरक्वेरस इंडिगो में अकाउंटेबल मैनेजर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं. रेगुलेटर ने एल्बर्स को भेजे नोटिस में कहा, 'सीईओ के तौर पर आप एयरलाइन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप भरोसेमंद ऑपरेशन के लिए समय पर इंतजाम करने और यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने की अपनी ड्यूटी में नाकाम रहे हैं.'
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एल्बर्स और पोरक्वेरस से 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है. नोटिस में बताया गया है कि फ्लाइट में रुकावट का मुख्य कारण एयरलाइन के लिए मंजूर फलाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन स्कीम को आसानी से लागू करने के लिए बदली हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए सही इंतजाम न करना है.
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि शनिवार को सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारियों के साथ एल्बर्स के साथ एक अहम बैठक की. ताकि स्थिति का रिव्यू किया जा सके और मुद्दों को सुलझाया जा सके. अधिकारी ने यह भी कहा कि जांच कमिटी के नतीजों के आधार पर अधिकारी इंडिगो फ्लाइट में रुकावट के मामले में सही कार्रवाई करेंगे.