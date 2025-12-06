ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट: रांची से उड़ान भरने वाली सात फ्लाइट रद्द, यात्री परेशान

रंडिगो फ्लाइट संकट का असर रांची में भी देखने को मिल रहा है. शनिवार को रांची से अलग-अलग शहर जाने वाली 7 फ्लाइट रद्द है.

PASSENGERS TROUBLED IN RANCHI
रांची एयरपोर्ट (ईटीवी भारत)
Published : December 6, 2025 at 7:32 PM IST

रांची: देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस 'इंडिगो' की आंतरिक लापरवाही की वजह से शनिवार को भी लोग परेशान रहे. रांची से देश के अलग-अलग हिस्सों में उड़ान भरने वाली इंडिगो की सात फ्लाइट रद्द कर दी गई. इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. यात्री इस बात को लेकर नाराज थे कि एयरलाइंस की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई है.

शनिवार को रद्द हुई फ्लाइट का विवरण

  1. 6E 6484/ 6799 (PNQ-IXR-BLR)
  2. 6E 5071/2294 (DEL-IXR-DEL)
  3. 6E 327/328 (HYD-IXR-HYD)
  4. 6E 221/6272 (BLR-IXR-PNQ)
  5. 6E 186/191 (HYD-IXR-HYD)
  6. 6E-6493/6184 (AMD-IXR-AMD)
  7. 6E-795/5017(BOM-IXR-BOM)
उड़ान रद्द होने से यात्री परेशान (ईटीवी भारत)

उड़ान रद्द होने से यात्री गुस्से में

इंडिगो की लापरवाही का खामियाजा हर तबके के यात्रियों को झेलनी पड़ रही है. एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उड़ान रद्द होने की जानकारी मिलने से लोग बेहद गुस्से में दिखे. खासकर बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई के मुसाफिर नाराज दिखे. किसी को इलाज के लिए, तो किसी को बिजनेस के सिलसिले में, तो किसी को शादी-विवाह और नौकरी के लिए जाना था. खास बात है कि एयरलाइंस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि व्यवस्था कबतक सुचारु हो पाएगी.

passengers troubled in Ranchi
पूछताछ करते यात्री (ईटीवी भारत)
बता दें कि पिछले कुछ दिनों में देशभर में इंडिगों की उड़ानें रद्द हो रही है. इंडिगो की ओर से बताया गया है कि ऑपरेशन को पटरी पर लाने की कवायद जारी है. पूरी टीम इस काम में जुटी है कि कैसे शिड्यूल को सुचारू करते हुए विलंब पर नियंत्रण पाया जाए. दावा किया गया है कि शुक्रवार की तुलना में फ्लाइट कैंसिल करने की संख्या में कमी आई है. भरोसा दिलाया गया है कि कुछ दिन में व्यवस्था सुचारु हो जाएगी.

