इंडिगो फ्लाइट कैंसिलः अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच सके 'दूल्हा-दुल्हन'! रिश्तेदारों ने दिया ऑनलाइन आशीर्वाद

रिस्पेशन पार्टी ऑनलाइन मौजूद दूल्हा और दुल्हन. ( ETV Bharat )

हुबली की मेधा क्षीरसागर और ओडिशा के भुवनेश्वर संग्राम दास, बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. एक-दूसरे से प्यार करते थे. दोनों परिवारवालों की रजामंदी के बाद 23 नवंबर को भुवनेश्वर में दोनों की शादी हुई. शादी के बाद 3 दिसंबर को दुल्हन के गृहनगर हुबली में रिसेप्शन का आयोजन किया गया था. इसके लिए हुबली के गुजरात भवन में तैयारियां की गई थीं. रिश्तेदार आ चुके थे- बस दूल्हा-दुल्हन का इंतज़ार था. लेकिन, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गयी.

हुबली (कर्नाटक): शादी के बाद रिस्पेशन की तैयारी थी. हॉल बुक था, रिश्तेदार आ चुके थे. बस दूल्हा-दुल्हन का इंतज़ार था. लेकिन तभी इंडिगो एयरलाइंस की एक चूक ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया. फ्लाइट कैंसिल हुई और दूल्हा-दुल्हन हजारों किलोमीटर दूर फंस गए. लेकिन, घरवालों ने हार नहीं मानी. तकनीक का शानदार इस्तेमाल किया. दूल्हा-दुल्हन को लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशीर्वाद दिए.

घरवालों ने हार नहीं मानी. तकनीक का शानदार इस्तेमाल किया. हुबली में मंच पर दूल्हा-दुल्हन की जगह उनके माता-पिता बैठे. उधर भुवनेश्वर में दूल्हा-दुल्हन ऑनलाइन तैयार होकर शामिल हुए. ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिसेप्शन में पूरे समय शामिल रहे. जो रिश्तेदार आए थे, उन्होंने दूल्हा-दुल्हन से वर्चुअली (वीडियो कॉल पर) मुलाक़ात की और उन्हें आशीर्वाद दिया. उपहार माता-पिता को दिए.

क्या कहते हैं परिजनः

दुल्हन के पिता, अनिल कुमार क्षीरसागर ने बताया कि इंडिगो ने, 2 दिसंबर की सुबह 9 बजे से अगले दिन 3 दिसंबर तड़के 4-5 बजे तक उड़ान में देरी की बात कह रहे थे. 3 दिसंबर की सुबह उड़ान रद्द होने की सूचना दी. इस प्रकार, दूल्हा-दुल्हन, दूल्हे के माता-पिता के साथ, हुबली पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता न जानने के कारण भुवनेश्वर में ही फंसे रह गए.

"अगर इंडिगो ने हमें उड़ान रद्द होने के बारे में दो दिन पहले ही बता दिया होता, तो हम किसी और दूसरे दिन रिसेप्शन को एडजस्ट कर सकते थे. उन्होंने अंत तक यह कहकर समय बर्बाद किया कि उड़ान अभी जाएगी, फिर जाएगी, और उचित जानकारी नहीं दी. इसलिए हम दूल्हा-दुल्हन के बिना रिसेप्शन आयोजित करने पर मजबूर हुए." रिश्तेदारों ने अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए यह बात कही.

ऑनलाइन वर-वधू. (ETV Bharat)

दुल्हन के पिता, अनिल कुमार क्षीरसागर ने ईटीवी भारत को बताया, "शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में तय थी. रिसेप्शन 3 दिसंबर को हुबली में निर्धारित था. फ्लाइट का टिकट 2 दिसंबर के लिए बुक किया गया था."

