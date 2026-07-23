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हैदराबाद: इंडिगो की महिला कर्मचारी से कैब ड्राइवर ने किया दुष्कर्म का प्रयास, गिरफ्तार

हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के पास ड्यूटी पर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की महिला कर्मचारी से दुष्कर्म के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

Indigo employee rape Attempt
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 8:13 PM IST

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हैदराबादः शमशाबाद एयरपोर्ट के निकट इंडिगो एयरलाइंस की एक महिला कर्मचारी के दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. एक कैब ड्राइवर ने उस वक्त महिला कर्मी को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया जब वह ड्यूटी पर जा रही थी. इस घटना ने एयरपोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

इंडिगो की कर्मचारी रात में कैब से काम के लिए घर से निकली थी. कैब ड्राइवर ने कार को शमशाबाद एयरपोर्ट के पास एक सुनसान इलाके में मोड़ दिया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की. कर्मचारी ने इसका कड़ा विरोध किया तो आरोपी वहां से भाग गया. पीड़िता ने इस घटना के बारे में शमशाबाद एयरपोर्ट चौकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह घटना 20 जुलाई की रात की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 वर्षीय आरोपी चालक को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया है. संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

शमशाबाद एयरपोर्ट के पास एक कैब ड्राइवर के इंडिगो की एक कर्मचारी के साथ रेप की कोशिश करने की घटना से हंगामा मच गया है. इस घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की है. विशेष रूप से रात्रिकालीन पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के सुरक्षित परिवहन और निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है.

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