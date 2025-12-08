ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट: 9.55 लाख टिकट कैंसिल हुए, प्रमुख एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा-तफरी का माहौल

इंडिगों ने सिर्फ रविवार को, अपनी प्रस्तावित 2,300 फ्लाइट्स में से 1,650 उड़ानों का संचालन किया, जबकि 650 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं.

हजारों उड़ानें रद्द इंडिगो ने कहा है कि वह सोमवार 8 दिसंबर को 1,802 उड़ानों का संचालन करेगी, जो उसके 138 डेस्टिनेशन में से 137 को कवर करेंगी, लेकिन 500 फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल हैं. पिछले एक हफ्ते में, देश भर में 2,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों पर असर पड़ा.

कोलकाता के एक अन्य यात्री, कॉलेज छात्र आदित्य राव ने बताया, "स्टाफ कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ नियंत्रण से बाहर था. सैकड़ों बैग में ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे अपना बैग मिला."

यात्रियों ने एयरपोर्ट को "सामान का समुद्र" बताया. टर्मिनल के फर्श पर सूटकेस और बैग के बड़े-बड़े ढेर लगे थे, और बहुत से लोग बेसब्री से अपना सामान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. जयपुर की एक टीचर रेनू शर्मा ने कहा, "मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा. मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर मेरा बैग गायब हो गया. मुझसे बात करने के लिए किसी का इंतजार करते-करते मुझे चार घंटे लग गए. वे ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे हैं."

समस्या सिर्फ फ्लाइट्स कैंसिलेशन तक नहीं है. दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान का जो हाल है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया. कई दिनों की गड़बड़ी के बाद करीब 9,000 बैग इधर-उधर पड़े रह गए थे. अब तक, इंडिगो ने लगभग 4,500 बैग डिलीवर कर दिए हैं. एयरलाइन का कहना है कि उसका लक्ष्य अगले 36 घंटों में बाकी बैग भी लौटा देना है.

आंकड़ों के मुताबिक, 1 से 7 दिसंबर 2025 के बीच इंडिगो ने 5.86 लाख टिकट कैंसिल (PNR) किए और उनका रिफंड दिया, जो 569.65 करोड़ रुपये था. अगर 21 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच हुए कैंसिलेशन को देखें, तो यह संख्या बढ़कर 9.55 लाख PNR हो जाती है, जिसका रिफंड 827 करोड़ रुपये था.

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइन बड़े ऑपरेशनल संकट का सामना कर रही है, जिससे देश भर में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मची है. उड़ानें रद्द होने से एयरलाइन को करोड़ों रुपये रिफंड करने पड़ रहे हैं. सोमवार को जारी नए आंकड़ों से पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है.

प्रमुख हवाई अड्डों पर व्यवधान जारी

दिल्ली: 134 उड़ानें रद्द (75 प्रस्थान, 59 आगमन)

बेंगलुरु: 117 उड़ानें रद्द (65 आगमन, 62 प्रस्थान)

मुंबई: 32 उड़ानें रद्द (22 प्रस्थान, 10 आगमन)

तिरुवनंतपुरम: 5 उड़ानें रद्द (2 आगमन, 3 प्रस्थान)

श्रीनगर: 16 उड़ानें रद्द (8 आगमन, 8 प्रस्थान)

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें, क्योंकि पूरे दिन बदलाव हो रहे हैं.

रिफंड और छूट की घोषणा

बड़ी संख्या में शिकायतों से निपटने के लिए, इंडिगो एयरलाइन ने टिकट कैंसिलेशन के लिए ऑटोमैटिक रिफंड प्रोसेस करने का फैसला किया है. एयरलाइन ने 5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा के लिए कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज पर पूरी छूट की भी घोषणा की है. एयरलाइन का कहना है कि उसने अब तक लगभग 610 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस कर दिया है और 3,000 बैग डिलीवर किए हैं.

लेकिन कई यात्रियों का कहना है कि वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं. मुंबई में फंसी कॉर्पोरेट कर्मचारी नेहा भाटिया ने कहा, "मेरे दोस्त को इंडिगो से रिफंड का मैसेज मिला है, लेकिन पैसा अभी तक उसके अकाउंट में नहीं आया है. हम हर कुछ घंटों में चेक कर रहे हैं. यह बहुत तनावपूर्ण है."

दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर पर पूछताछ करते हुए यात्री (ETV Bharat)

डीजीसीए ने दिया दखल

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़े पैमाने उड़ानें रद्द होने से हुई दिक्कतों का संज्ञान लिया है और इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. एयरलाइन के सीईओ और जिम्मेदार मैनेजर से ऑपरेशन में आई बाधाओं के पीछे के कारणों के बारे में बताने के लिए कहा गया था. "ऑपरेशनल दिक्कतों" के कारण और समय मांगने के बाद इंडिगो को अपना जवाब देने के लिए 24 घंटे का और समय दिया गया है.

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वे स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो के संपर्क में हैं कि सामान्य संचालन जल्द से जल्द बहाल हो सके.

एयरपोर्ट अभी भी संघर्ष कर रहे यात्री

इंडिगो के भरोसे के बावजूद, हजारों यात्री अभी भी एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों में फंसे हुए हैं, रिफंड, रीबुकिंग विकल्प या खोए हुए सामान के बारे में अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो में थके हुए यात्री जमीन पर बैठे हुए, कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करने की कोशिश करते हुए, या सामान के ढेर में अपना बैग ढूंढते हुए दिख रहे हैं.

इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो को कड़ी चेतावनी दी है. सोमवार को राज्यसभा में नायडू ने कहा कि यह इंडिगो का "आंतरिक संकट" था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हुईं और हजारों यात्रियों को परेशानी हुईं. मंत्री ने कहा, "हम पायलटों, क्रू और यात्रियों की परवाह करते हैं, और हमने यह सभी एयरलाइंस को साफ कर दिया है. इंडिगो अपने क्रू और रोस्टर को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार थी, फिर भी यात्रियों को बहुत परेशानी हुई."

उन्होंने कहा कि सरकार इस गड़बड़ी को हल्के में नहीं ले रही है. उन्होंने घोषणा की कि एक विस्तृत जांच शुरू की गई है और किसी भी नियम का पालन न करने पर पूरे एविएशन सेक्टर के लिए "एक उदाहरण" स्थापित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

केंद्रीय मंत्री नायडू ने एक अधिक प्रतिस्पर्धी एविएशन इकोसिस्टम के लिए सरकार के प्रयास को भी दोहराया. उन्होंने कहा कि भारत में पांच प्रमुख एयरलाइंस को बनाए रखने की क्षमता है.

यह भी पढ़ें- 'सुरक्षा से कोई समझौता नहीं', इंडिगो संकट पर बोले विमानन मंत्री नायडू