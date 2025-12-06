ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट: दिल्ली से बीते 24 घंटे में 200 से अधिक उड़ानें रद्द, यात्री परेशान

उड़ानों के अचानक रद्द होने से हजारों यात्री हवाई अड्डे पर फंसे रहे, जिससे पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 6, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: इंडिगो में जारी संकट के चलते दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट से बीते 24 घंटों में 235 उड़ानें रद्द कर दी गईं. शुक्रवार 5 दिसंबर को एयरलाइन ने घोषणा की कि परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से उसकी सभी घरेलू उड़ानें रात 11:59 बजे तक रद्द रहेंगी, हालांकि बाद में इंडिगो ने इसके लिए माफी भी मांगी. लेकिन यात्रियों की परेशानी कायम है.

इंडिगो की ओर से दिल्ली से प्रस्थान करने वाली और दिल्ली आने वाली, दोनों तरह की उड़ानों को रद्द किया गया है, जिससे लगभग 235 उड़ानों पर सीधा असर पड़ा है. यह संकट लगातार चौथे दिन जारी रहा, जिसकी मुख्य वजह चालक दल की कमी बताई जा रही है.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा पायलटों के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को सख्ती से लागू करने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि एयरलाइन नियमों के तहत पर्याप्त क्रू की व्यवस्था नहीं कर पाई. हालांकि शुक्रवार को DGCA ने अपना आदेश वापस ले लिया.

उड़ानों के अचानक रद्द होने से हजारों यात्री हवाई अड्डे पर फंसे रहे, जिससे पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यात्रियों को टिकट रद्द होने, घंटों इंतजार करने और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की जानकारी न मिलने जैसी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, डीजीसीए ने मामले की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है और इंडिगो से यात्रियों को पूरा रिफंड या वैकल्पिक उड़ानें सुनिश्चित करने को कहा है.
इंडिगो ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा है कि वह जल्द से जल्द परिचालन सामान्य करने की दिशा में काम कर रही है. हालांकि, जानकारों के मुताबिक स्थिति सामान्य होने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं.

संपादक की पसंद

