इंडिगो संकट: दिल्ली से बीते 24 घंटे में 200 से अधिक उड़ानें रद्द, यात्री परेशान
उड़ानों के अचानक रद्द होने से हजारों यात्री हवाई अड्डे पर फंसे रहे, जिससे पूरे देश में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
Published : December 6, 2025 at 11:07 AM IST
नई दिल्ली: इंडिगो में जारी संकट के चलते दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट से बीते 24 घंटों में 235 उड़ानें रद्द कर दी गईं. शुक्रवार 5 दिसंबर को एयरलाइन ने घोषणा की कि परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से उसकी सभी घरेलू उड़ानें रात 11:59 बजे तक रद्द रहेंगी, हालांकि बाद में इंडिगो ने इसके लिए माफी भी मांगी. लेकिन यात्रियों की परेशानी कायम है.
इंडिगो की ओर से दिल्ली से प्रस्थान करने वाली और दिल्ली आने वाली, दोनों तरह की उड़ानों को रद्द किया गया है, जिससे लगभग 235 उड़ानों पर सीधा असर पड़ा है. यह संकट लगातार चौथे दिन जारी रहा, जिसकी मुख्य वजह चालक दल की कमी बताई जा रही है.
दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की 54 डिपार्चर और 52 अराइवल (कुल 106) फ्लाइट्स रद्द की गई हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 6, 2025
सोर्स: दिल्ली एयरपोर्ट
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा पायलटों के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को सख्ती से लागू करने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि एयरलाइन नियमों के तहत पर्याप्त क्रू की व्यवस्था नहीं कर पाई. हालांकि शुक्रवार को DGCA ने अपना आदेश वापस ले लिया.
At Delhi Airport, we are pleased to confirm that flight operations are now steadily resuming and getting back to normalcy following the recent disruptions. Some IndiGo flights continue to be affected. Passengers are advised to check the latest flight status with the airline… pic.twitter.com/pgUndeckWI— IANS (@ians_india) December 6, 2025
इंडिगो ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा है कि वह जल्द से जल्द परिचालन सामान्य करने की दिशा में काम कर रही है. हालांकि, जानकारों के मुताबिक स्थिति सामान्य होने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं.