एक-दो लोगों को सब कुछ सौंपने की नीति का नतीजा है 'इंडिगो संकट', कांग्रेस सांसद का सरकार पर हमला

शुक्रवार को राज्यसभा के जीरो आवर में इंडिगो संकट का मुद्दा उठा. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाये.
नई दिल्लीः देशभर के कई हवाईअड्डों पर अचानक इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से हज़ारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बुधवार और गुरुवार को करीब 500 फ्लाइट्स कैंसिल होने से स्थिति बदतर होती चली गई. दिल्ली एयरपोर्ट पर तो यात्रियों और कर्मचारियों के बीच झड़प तक की नौबत आ गई.
यह मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को राज्यसभा के जीरो आवर में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संकट सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है, जिसमें एविएशन सेक्टर को कुछ चुनिंदा कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया गया है. तिवारी ने कहा कि इंडिगो का दबदबा यात्रियों के लिए अभिशाप बन गया है. उन्होंने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की.
ईटीवी भारत से बातचीत में प्रमोद तिवारी ने कहा- "यात्रियों की हालत दयनीय है. सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है. कुछ कंपनियों के भरोसे पूरा सेक्टर छोड़ देने का यही नतीजा होता है. नियम क्या बिना बातचीत किए थोप दिए जाते हैं?" उन्होंने बताया कि संसद सदस्य भी फंसे हुए हैं, जो सप्ताहांत पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाने वाले थे, लेकिन उड़ानें रद्द होने से अब वे भी एयरपोर्ट पर घंटों बंधक बने हुए हैं.
नीतिगत सुधार जरूरी:
तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार नियामक एजेंसियों की भूमिका कम करती जा रही है और निजी कंपनियों पर एकाधिकार स्थापित हो गया है-जिसका सीधा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है. प्रमोद तिवारी ने कहा- "सरकार को यह समझना होगा कि यह सिर्फ एयरलाइन का मामला नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा है. नीतिगत बदलाव किए बिना यह संकट फिर लौटेगा."
सरकार जिम्मेदारी ले:
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी एविएशन में एकाधिकार को जिम्मेदार ठहराया. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह केंद्र की लापरवाही का नमूना है. संसद में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और उछलने के आसार हैं.
कैसे बिगड़े हालातः
इंडिगो में यह संकट फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) के नए नियमों के लागू होने के बाद पैदा हुआ. थकान प्रबंधन से जुड़े ये नियम 1 जुलाई और 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हुए हैं. क्रू प्लानिंग में कमियां, सर्द मौसम और अचानक रद्द उड़ानें ने संकट को और गहरा कर दिया. एयरलाइन ने बयान जारी कर कहा- "हम यात्रियों से क्षमा चाहते हैं. फ्लाइट कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड दिया जाएगा."
सरकार की सफाई:
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मामले की समीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा- "सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो."
