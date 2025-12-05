ETV Bharat / bharat

इंडिगो का ऑपरेशनल संकट: रांची में दो फ्लाइट कैंसिल, 16 उड़ानें घंटों लेट, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

इंडिगो क्राइसिस की वजह से रांची में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. रांची में 2 फ्लाइट कैंसिल हुए.

Indigo crisis forces cancellation of 2 flights from Ranchi
रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 5:04 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 5:31 PM IST

रांची: देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक इंडिगो इन दिनों गंभीर ऑपरेशनल संकट से गुजर रही है. क्रू की कमी और नए रोस्टर नियमों के कारण एयरलाइन की उड़ान सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं. शुक्रवार को दूसरे दिन भी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इसका असर साफ दिखाई दिया, जहां इंडिगो की दो उड़ानें रद्द कर दी गईं और 16 फ्लाइट्स घंटों की देरी से पहुंचीं, जिससे आगे की उड़ानें भी लेट होती चली गईं.

दो फ्लाइटें कैंसिल

इंडिगो के अधिकारियों ने पुष्टि की कि शुक्रवार को जिन दो उड़ानों को रद्द किया गया, उनमें रांची–बेंगलुरु सुबह 8:55 बजे की प्लाइट और दिल्ली-रांची दोपहर 2ः45 बजे की फ्लाइट शामिल है.

Indigo crisis forces cancellation of 2 flights from Ranchi
रांची एयरपोर्ट पर गाड़ियों की कतार (ईटीवी भारत)
अधिकारियों के अनुसार, इन दिनों कंपनी क्रू-शॉर्टेज से जूझ रही है. नए ड्यूटी आवर्स नियमों ने समस्या को और बढ़ा दी है, जिसके कारण कई क्रू मेंबर ओवरटाइम नहीं ले पा रहे और उड़ानें बाधित हो रही हैं.16 फ्लाइट घंटों लेटः रांची एयरपोर्ट पर दिनभर अफरा-तफरी

उड़ानों में देरी का सिलसिला सुबह से जारी रहा. एयरपोर्ट के डिजिटल बोर्ड पर ‘Delayed’ और ‘Rescheduled’ लगातार चमकते रहे.

यहां प्रमुख उड़ानों का रिवाइज्ड टाइमिंग (पूर्व निर्धारित समय और वास्तविक प्रस्थान) इस प्रकार रहाः

  • रांची–कोलकाता: 7:30 - 8:00 बजे
  • रांची–कोलकाता: 8:15 - 9:00 बजे
  • रांची–दिल्ली: 9:00 - 9:50 बजे
  • रांची–हैदराबाद: 9:30 - 10:10 बजे
  • रांची–पटना: 1:30 - 7:15 बजे
  • रांची–कोलकाता: 4:10 - 5:10 बजे
  • रांची–दिल्ली: 5:45 - 8:50 बजे
  • रांची–हैदराबाद: 5:55 - 8:15 बजे
  • रांची–अहमदाबाद: 6:20 - 7:05 बजे
  • रांची–मुंबई: 6:50 - 9:45 बजे
  • रांची–हैदराबाद: 8:00 - 12:00 बजे
  • रांची–भुवनेश्वर: 8:15 - 8:50 बजे
  • रांची–कोलकाता: 8:25 - 10:00 बजे
  • रांची–दिल्ली: 9:00 - 11:00 बजे
  • रांची–पुणे: 9:10 - 11:25 बजे

दिल्ली से आने वाली कई फ्लाइट रद्द कर दी गई है

एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु और हैदराबाद, दिल्ली की गुरुवार की फ्लाइट के यात्री आज रांची पहुंचे हैं. वहीं शाम 4:00 बजे के बाद की इंडिगो के सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है

दिनभर स्टेटस बदलते रहे, लेकिन यात्रियों को स्पष्ट सूचना नहीं मिल पाई

बच्चे, महिलाएं परेशान रहे, इंतजार में कई बच्चे रो पड़े. उड़ानों की देरी और अनिश्चितता से टर्मिनल में मौजूद बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई. एक महिला यात्री ने गुस्से में कहा क्या हमें कोई फ्लाइट मिलेगी भी या नहीं? बस यही बता दीजिए कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे या रात भर यहीं बैठना पड़ेगा.

पटना जाने वाले एक यात्री ने शिकायत की पांच घंटे से फंसे हैं. कोई बताने वाला नहीं है कि फ्लाइट कैंसिल हुई है या लेट है. छोटे बच्चे हैं खाने-पीने की भी दिक्कत हो रही है. कई परिवार सीट न मिलने पर फर्श पर बैठने को मजबूर हुए. कुछ बच्चों को भूख और थकान के कारण रोते देखा गया.

टर्मिनल में बढ़ी भीड़, एयरपोर्ट स्टाफ भी असहाय

फ्लाइट में देरी के कारण टर्मिनल बिल्डिंग में असामान्य भीड़ जमा हो गई. यात्रियों की पूछताछ बढ़ी, पर एयरपोर्ट प्रबंधन स्पष्ट जानकारी देने में असमर्थ रहा. एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि एयरपोर्ट की ओर से सब कुछ सामान्य है. समस्या एयरलाइन के ऑपरेशनल कारणों से है. उड़ानें क्यों लेट हो रही हैं, इसका जवाब एयरलाइन ही दे सकती है. अधिकारियों ने माना कि यात्रियों की नाराजगी एयरपोर्ट कर्मियों को भी झेलनी पड़ रही है.

एयरलाइन की चुप्पी और यात्रियों की नाराजगी

हालांकि दिनभर उथल-पुथल रही, लेकिन इंडिगो की ओर से आधिकारिक बयान अब तक नहीं दिया गया. यात्री कहते रहे कि जानकारी समय पर मिले तो परेशानी कम हो, एयरलाइन स्टाफ काउंटर पर भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा, बार-बार इंतजार करवाना मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान बढ़ा रहा है. यात्रियों की मांग है कि एयरलाइन अपनी सूचना प्रणाली सुधारें और पारदर्शी तरीके से वास्तविक स्थिति बताएं, ताकि यात्रियों को घंटों की अनिश्चितता न झेलनी पड़े.

Last Updated : December 5, 2025 at 5:31 PM IST

