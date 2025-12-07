इंडिगो संकट : हवाई यात्रियों की नहीं घट रही परेशानी, कंपनी और डीजीसीए के बीच ब्लेमगेम ?
एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी जारी है. सरकार ने एक्शन की शुरुआत की. पर सवाल यही है-देरी क्यों हुई.
December 7, 2025
Updated : December 7, 2025 at 3:38 PM IST
नई दिल्ली : इंडिगो ने अपने विमान यात्रियों के साथ पिछले सात दिनों में जो कुछ किया है, उसको लेकर सरकार सख्त है. सरकार ने 48 घंटे के भीतर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है. विमानन मंत्रालय ने कहा है कि क्यों नहीं कंपनी और सीईओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि वह जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने की ओर बढ़ रही है.
इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के बोर्ड ने संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी) का गठन किया है. यह हालात की निगरानी के लिए नियमित रूप से बैठक कर रहा है. इंडिगो ने पूरी व्यवस्था के लिए अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशनल चैलेंजेज को जिम्मेदार ठहराया है. इनमें तकनीकी गड़बड़ियां, मौसम, शेड्यूल में बदलाव और भीड़भाड़ शामिल हैं. हालांकि, एक्सपर्ट मानते हैं कि सबसे अधिक मार नए ड्यूटी रोस्टर से हुई.
कुछ दिन पहले ही डीजीसीए ने उड़ान ड्यूटी समय सीमा (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल) को लेकर दिशानिर्देश जारी किया था. इसके तहत पायलट के लिए आराम और ड्यूटी घंटे के नियमों में बदलाव किया गया था. लेकिन उसके बाद जिस तरीके से संकट बढ़ता गया, सरकार को तत्काल प्रभाव से इसे वापस लेना पड़ा. ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने बिना तैयारी के ही नए नियम लागू कर दिए थे ? क्या उन्होंने विमान कंपनियों से बातचीत नहीं की थी ? क्या उन्होंने विकल्पों पर विचार नहीं किया था ? क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी समस्या सामने आ सकती है ?
आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि डीजीसीए के नियमों में ऐसा क्या है, जिसकी वजह से बवाल मच गया.
- डीजीसीए ने नए नियम जनवरी 2024 में ही बनाए थे, लेकिन अब तक लागू नहीं किया जा सका था.
- चालक दल के लिए साप्ताहिक आराम के 48 घंटे (36 घंटे से ज्यादा) निर्धारित करना.
- रात्रि ड्यूटी की अवधि लंबी (00:00–06:00).
- रात्रि लैंडिंग में भारी कटौती - प्रति पायलट प्रति सप्ताह केवल दो.
- रात्रि संचालन के दौरान 8 उड़ान घंटों की सीमा.
इंडिगो का कहना है कि डीजीसीए के नए निर्देशों के अनुसार पायलटों के लिए छुट्टी ग्रांट करना अनिवार्य हो गया. लिहाजा पायलट की संख्या को लेकर संकट बढ़ गया. कंपनी ने कहा कि 26 अक्टूबर को एयरलाइन ने विंटर सीजन की वजह से उड़ानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी. इसलिए पैसेंजर की संख्या बढ़ गई, जबकि दूसरी ओर उन्हें पायलट को छुट्टी देने का दबाव आ गया. इस कारण से एक बड़ा गैप बना. ऊपर से एयरबस ए320 के सॉफ्टवेयर संबंधी एडवायजरी जारी हो गई.
पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंडिगो प्रतिदिन 2200 से अधिक उड़ानों को संचालित करता है. भारत में और किसी भी विमानन कंपनी के पास इतनी क्षमता नहीं हैं. ऐसे में जाहिर है कि थोड़ी बहुत भी इधर-उधर स्थिति हुई, तो अधिक से अधिक उड़ानें प्रभावित हो जाती हैं. इसका सीधा असर दूसरे विमान कंपनियों पर भी पड़ता है.
साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में विमानों की सबसे ज्यादा संख्या इंडिगो के पास है. दिसंबर, 2023 तक इंडिगो के पास करीब 342 विमान थे. 2025 तक इसकी संख्या 430 पहुंच चुकी है. इसी तरह से घरेलू मार्केट पर इंडियो का कब्जा 64 फीसदी तक है. इंडिगो के पास एयरबस 320 और ए321एनईओ विमान हैं.
एयर इंडिया के पास 300 से थोड़े अधिक विमान हैं. इनके पास एयरबस और बोइंग का बेड़ा है. कंपनी ने 570 विमानों का ऑर्डर दे रखा है.
एक्सपर्ट मानते हैं कि इंडिगो डीजीसीए के नए निमयों के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा उसे सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. विमानन विशेषज्ञ अजय जसरा ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत में कहा, "अगर एयरलाइंस ने बेहतर तैयारी की होती तो इस संकट से बचा जा सकता था.डीजीसीए ने जुलाई 2025 में, जो आमतौर पर ऑफ-पीक अवधि होती है, 15 खंड लागू किए और बाकी सात नवंबर में. अगर एयरलाइंस ने पर्याप्त तैयारी की होती, तो इसका असर शायद कम होता."
जसरा ने कहा, "भारत की विमानन दिग्गज कंपनियां तीन प्रमुख संगठनात्मक खामियों से जूझ रही हैं: वे अपने परिचालन को स्वस्थ सीमा से आगे बढ़ा देती हैं, वे नियामक अपेक्षाओं के महत्व को कम आंकती हैं, और वे अनुपालन को अनुशासन के बजाय एक प्रतिक्रिया के रूप में देखती हैं. एयर इंडिया भी कोई अपवाद नहीं है. एयरलाइन न केवल प्रक्रियात्मक खामियों के लिए, बल्कि गहरी, संरचनात्मक सुरक्षा विफलताओं के लिए भी डीजीसीए की जांच के दायरे में आ गई है."
पायलट यूनियन ने भी इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया है.
पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने कहा कि कंपनी को डीजीसीए के नियमों की पहले से जानकारी थी, लेकिन समय रहते उन्होंने पुख्ता तैयारी नहीं की. उन्होंने कहा कि एफडीटीएल के पूर्ण कार्यान्वयन से पहले दो वर्ष की तैयारी अवधि मिलने के बावजूद इंडिगो ने बेवजह पायलट की भर्ती पर रोक लगाने जैसी अदूरदर्शी नियोजन गतिविधियां अपनाई.
- इंडिगो को यह जानकारी थी कि डीजीसीए कभी भी नए रोस्टर नियमों को लागू कर सकती है.
- यूनियन ने आरोप लगाया कि कंपनी कम कर्मचारियों से काम चलाने की रणनीति पर काम करती रही है.
- नॉन-पॉचिंग समझौते और वेतन स्थिरीकरण ने भी स्थिति को गंभीर बनाया.
- शेड्यूल प्लानिंग पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया.
- यूनियन ने कहा कि इंडिगो के मुकाबले दूसरी कंपनियों ने बेहतर तैयारी की. उन्होंने विकल्पों पर विचार किया. इसलिए वे अधिक प्रभावित नहीं हुईं.
- यूनियन ने कहा कि कंपनी से साथ-साथ सरकार को भी पुख्ता तैयारी करनी थी. सरकार को पहले यह जानकारी लेनी चाहिए थी किस कंपनी के पास कितने पायलट हैं और शेड्यूल क्या है. अगर इस पर विचार कर लिया गया होता, तो दिशा निर्देश को लेकर अफरा तफरी नहीं मचती.
- संगठन ने कहा, "एफआईपी इस बात की पुरजोर वकालत करता है कि डीजीसीए को मौसमी उड़ान अनुसूचियों को तभी मंजूरी देनी चाहिए, जब विमान कंपनियां यह साबित कर दें कि उनके पास नए एफडीटीएल मानदंडों के तहत सुरक्षित एवं विश्वसनीय तरीके से उड़ान भरने के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट हैं."
कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कंपनी ने दबाव बनाने के लिए कैंसिलेशन की नीति अपनाई, ताकि उन्हें एफडीटीएल नियमों से राहत मिल जाए. लेकिन कंपनी ने ऐसा मानने से इनकार किया है. इंडिगो ने पूरी स्थिति में सुधार के लिए 10 फरवरी तक का समय मांगा है. कंपनी ने यह भी कहा है कि वह कुछ मार्गों पर अपनी सेवा में कटौती कर सकती है.
सरकार ने बरती सख्ती
- - जिन यात्रियों ने टिकट कैंसिल करा लिए हैं, उन्हें सात दिसंबर तक पैसे वापस देने को कहा गया है.
- - कई यात्रियों के लगेज ट्रेस नहीं हो रहे हैं, इसके लिए कंपनी को 48 घंटों का समय दिया गया है, ताकि वे इसे पता लगाकर संबंधित यात्रियों को लगेज सौंप दें.
- - स्थिति नहीं संभालने की वजह से कंपनी पर क्यों न कार्रवाई की जाए.
- - सरकार ने तत्काल प्रभाव से टिकट की प्राइस तय कर दी है. इसके अनुसार
- - 0-500 किमी - किराया - अधिमतम - 7500 रु.
- - 500- 1000 किमी -किराया - अधिकतम - 12 हजार रु.
- - 1000-1500 किमी - किराया - अधिकतम - 15 हजार रु.
- - 1500 किमी से ऊपर - किराया - अधिकतम - 18000 रु.
- (बिजनेस क्लास के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे)
डीजीसीए ने चार सदस्यों का पैनल किया तैयार
डीजीसीए ने पूरे मामले की तह तक जाने के लिए चार सदस्यों का एक पैनल तैयार किया है. इसमें डीजीसीए के संयुक्त डायरेक्टर स्तर के अधिकारी संजय के. ब्रम्हाने और डिप्टी डायरेक्टर जनरल अमित गुप्ता, सीनियर फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर कैप्टन कपिल मांगलिक और फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर कैप्टन रामपाल शामिल हैं. कमेटी 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
संसदीय समिति भी करेगी कार्रवाई
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय कमेटी की अध्यक्षता जेडीयू नेता संजय झा के पास है. समिति डीजीसीए और विमानन मंत्रालय के अधिकारियों को बुला सकती है. संसद के कई सदस्यों ने पूरे मामले पर चिंता व्यक्त की है.
कंपनी ने क्या कहा- इंडिगो ने रविवार को बयान जारी कर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए जाने की बात कही है. इसमें चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता, बोर्ड डायरेक्टर्स ग्रेग सारेत्स्की, माइक व्हिटेकर और अमिताभ कांत, और सीईओ पीटर एल्बर्स शामिल हैं.
