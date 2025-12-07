ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट : हवाई यात्रियों की नहीं घट रही परेशानी, कंपनी और डीजीसीए के बीच ब्लेमगेम ?

नई दिल्ली : इंडिगो ने अपने विमान यात्रियों के साथ पिछले सात दिनों में जो कुछ किया है, उसको लेकर सरकार सख्त है. सरकार ने 48 घंटे के भीतर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है. विमानन मंत्रालय ने कहा है कि क्यों नहीं कंपनी और सीईओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि वह जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने की ओर बढ़ रही है. इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के बोर्ड ने संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी) का गठन किया है. यह हालात की निगरानी के लिए नियमित रूप से बैठक कर रहा है. इंडिगो ने पूरी व्यवस्था के लिए अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशनल चैलेंजेज को जिम्मेदार ठहराया है. इनमें तकनीकी गड़बड़ियां, मौसम, शेड्यूल में बदलाव और भीड़भाड़ शामिल हैं. हालांकि, एक्सपर्ट मानते हैं कि सबसे अधिक मार नए ड्यूटी रोस्टर से हुई. कुछ दिन पहले ही डीजीसीए ने उड़ान ड्यूटी समय सीमा (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल) को लेकर दिशानिर्देश जारी किया था. इसके तहत पायलट के लिए आराम और ड्यूटी घंटे के नियमों में बदलाव किया गया था. लेकिन उसके बाद जिस तरीके से संकट बढ़ता गया, सरकार को तत्काल प्रभाव से इसे वापस लेना पड़ा. ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने बिना तैयारी के ही नए नियम लागू कर दिए थे ? क्या उन्होंने विमान कंपनियों से बातचीत नहीं की थी ? क्या उन्होंने विकल्पों पर विचार नहीं किया था ? क्या सरकार को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी समस्या सामने आ सकती है ? आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि डीजीसीए के नियमों में ऐसा क्या है, जिसकी वजह से बवाल मच गया. डीजीसीए ने नए नियम जनवरी 2024 में ही बनाए थे, लेकिन अब तक लागू नहीं किया जा सका था.

चालक दल के लिए साप्ताहिक आराम के 48 घंटे (36 घंटे से ज्यादा) निर्धारित करना.

रात्रि ड्यूटी की अवधि लंबी (00:00–06:00).

रात्रि लैंडिंग में भारी कटौती - प्रति पायलट प्रति सप्ताह केवल दो.

रात्रि संचालन के दौरान 8 उड़ान घंटों की सीमा. इंडिगो का कहना है कि डीजीसीए के नए निर्देशों के अनुसार पायलटों के लिए छुट्टी ग्रांट करना अनिवार्य हो गया. लिहाजा पायलट की संख्या को लेकर संकट बढ़ गया. कंपनी ने कहा कि 26 अक्टूबर को एयरलाइन ने विंटर सीजन की वजह से उड़ानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी. इसलिए पैसेंजर की संख्या बढ़ गई, जबकि दूसरी ओर उन्हें पायलट को छुट्टी देने का दबाव आ गया. इस कारण से एक बड़ा गैप बना. ऊपर से एयरबस ए320 के सॉफ्टवेयर संबंधी एडवायजरी जारी हो गई. पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंडिगो प्रतिदिन 2200 से अधिक उड़ानों को संचालित करता है. भारत में और किसी भी विमानन कंपनी के पास इतनी क्षमता नहीं हैं. ऐसे में जाहिर है कि थोड़ी बहुत भी इधर-उधर स्थिति हुई, तो अधिक से अधिक उड़ानें प्रभावित हो जाती हैं. इसका सीधा असर दूसरे विमान कंपनियों पर भी पड़ता है. साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में विमानों की सबसे ज्‍यादा संख्‍या इंडिगो के पास है. दिसंबर, 2023 तक इंडिगो के पास करीब 342 विमान थे. 2025 तक इसकी संख्या 430 पहुंच चुकी है. इसी तरह से घरेलू मार्केट पर इंडियो का कब्जा 64 फीसदी तक है. इंडिगो के पास एयरबस 320 और ए321एनईओ विमान हैं. एयर इंडिया के पास 300 से थोड़े अधिक विमान हैं. इनके पास एयरबस और बोइंग का बेड़ा है. कंपनी ने 570 विमानों का ऑर्डर दे रखा है.