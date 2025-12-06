इंडिगो फ्लाइट संकट: SC में याचिका दायर, यात्रियों के लिए तत्काल राहत की मांग

ETV Bharat / bharat

By Sumit Saxena

Published : December 6, 2025 at 6:50 PM IST

नई दिल्ली: देश भर में इंडिगो की 1,000 से अधिक उड़ानों के रद्द होने का स्वतः संज्ञान लेने की मांग करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने चल रहे संकट की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत से इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का आग्रह किया है.

अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह अनिवार्य है कि शीर्ष अदालत प्रभावित यात्रियों को यात्रा लागत, परिणामी नुकसान (व्यावसायिक हानि, छूटी हुई नियुक्तियां, आदि) और गंभीर मानसिक व शारीरिक पीड़ा के लिए पूर्ण और उचित मुआवजे के लिए एक तंत्र सुनिश्चित करे. याचिका में कहा गया है कि देश भर में 1,000 से अधिक उड़ानों को रद्द किए जाने को चुनौती दे रहा है, जिसने लाखों यात्रियों को भारी परेशानी में डाल दिया है.

याचिका में कहा गया है, "यह स्थिति, जो कई दिनों से चल रही है, एयरलाइन और उसके ग्राहकों के बीच सिर्फ एक अनुबंध विवाद से आगे बढ़कर गंभीर सार्वजनिक चोट का मामला बन गई है और यह भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का स्पष्ट उल्लंघन है." याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में हवाई अड्डों पर जो पीड़ा देखी जा रही है, वह लोकतंत्र में अपेक्षित गरिमा और बुनियादी ढांचे को नहीं दर्शाती है.

इसमें आगे कहा गया है कि एक प्राथमिक एयरलाइन ऑपरेटर की अपनी सेवाओं को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में असमर्थता, जिससे बड़े पैमाने पर व्यवधान (बाधाएं) उत्पन्न हुए हैं, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करती है. याचिका में कहा गया है कि एयरलाइन का समय पर प्रदर्शन छह मेट्रो हवाई अड्डों पर गिरकर आश्चर्यजनक रूप से केवल 8.5% रह गया है.

याचिका में कहा गया है कि एयरलाइन ने सार्वजनिक रूप से इस परिचालन संकट का कारण पायलटों के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) मानदंडों के चरण 2 को लागू करने के दौरान हुई गलत गणनाओं और योजना में हुई चूकों को बताया है.

इसमें कहा गया है, "जबकि नियामक मानदंड का उद्देश्य पायलट और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है, एयरलाइन की नई रोस्टर प्रणाली को सुरक्षित और कुशलता से शामिल करने में विफलता घोर कुप्रबंधन के बराबर है, जिसने सीधे तौर पर यह राष्ट्रीय संकट पैदा किया है."

याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने के सीधे परिणाम के रूप में, प्रमुख क्षेत्रों पर हवाई किराए आसमान छू गए हैं, कुछ टिकटों के दाम बहुत अधिक बताए जा रहे हैं. (उदाहरण के लिए, मुंबई और दिल्ली के बीच एक ही उड़ान के लिए 50,000 रुपये से अधिक), प्रभावी रूप से यात्रा करने वाली जनता को बंधक बना लिया गया है और किफायती हवाई यात्रा के मौलिक वादे को नष्ट कर दिया गया है."

याचिका में कहा गया है कि हालांकि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उच्च-स्तरीय जांच शुरू की है और कुछ FDTL मानदंडों (10 फरवरी, 2026 तक) से अस्थायी, एकमुश्त छूट भी दी है. लेकिन संकट का इस हद तक पहुंचना यह बताता है कि प्रत्याशित (समय से पहले) और निरंतर नियामक निगरानी में विफलता रही है.

इसमें कहा गया है, "यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है कि नियामक निकाय यात्री कल्याण को कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स से ऊपर रखते हुए सेवाओं की संरचित, समयबद्ध और सुरक्षित बहाली को लागू करें."

याचिका में शीर्ष अदालत से इंडिगो को निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है कि वह तत्काल प्रभाव से सभी मनमानी रद्दियों को बंद करे, सभी संभव सेवाओं को सुरक्षित रूप से बहाल करे. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी फंसे हुए और प्रभावित यात्रियों के लिए व्यापक, पर्याप्त और मुफ्त वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था (अन्य वाहकों, ट्रेनों या सतह परिवहन पर) प्रदान करे, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा आपात स्थिति वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाए.

