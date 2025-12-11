ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट पर ब्रेक! देवघर एयरपोर्ट से उड़ानें कल से लौटेंगी पटरी पर

देवघर: पिछले कुछ दिनों से देशभर में इंडिगो एयरलाइंस के तकनीकी और ऑपरेशनल संकट के चलते उड़ान सेवाएं प्रभावित थीं. इसका सीधा असर देवघर एयरपोर्ट पर भी दिख रहा था. 4 दिसंबर से कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई. वहीं बुधवार को दिल्ली से आई इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों का सामान छूट जाने के बाद एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति तक बन गई थी. हालांकि अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं.

केंद्र सरकार के त्वरित हस्तक्षेप के बाद देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी प्रमुख उड़ानें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एक बार फिर सुचारु रूप से संचालित होंगी. यात्रियों को लंबे समय बाद सामान्य हवाई सेवाओं पर भरोसा वापस लौट रहा है.

जानकारी देते देवघर एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक जॉय बनर्जी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवघर एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक ने पुष्टि

इस संबंध में देवघर एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक जॉय बनर्जी ने बताया कि इंडिगो संकट के कारण 4 से 10 दिसंबर के बीच कुल 9 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं, लेकिन 12 दिसंबर से सभी उड़ानें समय पर संचालित होंगी और यात्रियों को सुविधाएं भी पूर्व की तरह मिलती रहेंगी. उन्होंने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से झारखंड ही नहीं, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्री रोजाना यात्रा करते हैं. इसलिए प्रबंधन ने अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती भी कर दी है, ताकि किसी भी फ्लाइट में अनावश्यक देरी या कैंसिलेशन न हो.

12 दिसंबर से उड़ानें समयबद्ध रहेगी