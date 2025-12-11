ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट पर ब्रेक! देवघर एयरपोर्ट से उड़ानें कल से लौटेंगी पटरी पर

देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें कल से समयबद्ध हो जाएंगी. साथ ही यात्रियों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.

Indigo Flights From Deoghar Airport
देवघर एयरपोर्ट. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: पिछले कुछ दिनों से देशभर में इंडिगो एयरलाइंस के तकनीकी और ऑपरेशनल संकट के चलते उड़ान सेवाएं प्रभावित थीं. इसका सीधा असर देवघर एयरपोर्ट पर भी दिख रहा था. 4 दिसंबर से कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई. वहीं बुधवार को दिल्ली से आई इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों का सामान छूट जाने के बाद एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति तक बन गई थी. हालांकि अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं.

केंद्र सरकार के त्वरित हस्तक्षेप के बाद देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी प्रमुख उड़ानें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एक बार फिर सुचारु रूप से संचालित होंगी. यात्रियों को लंबे समय बाद सामान्य हवाई सेवाओं पर भरोसा वापस लौट रहा है.

जानकारी देते देवघर एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक जॉय बनर्जी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवघर एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक ने पुष्टि

इस संबंध में देवघर एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक जॉय बनर्जी ने बताया कि इंडिगो संकट के कारण 4 से 10 दिसंबर के बीच कुल 9 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं, लेकिन 12 दिसंबर से सभी उड़ानें समय पर संचालित होंगी और यात्रियों को सुविधाएं भी पूर्व की तरह मिलती रहेंगी. उन्होंने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से झारखंड ही नहीं, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्री रोजाना यात्रा करते हैं. इसलिए प्रबंधन ने अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती भी कर दी है, ताकि किसी भी फ्लाइट में अनावश्यक देरी या कैंसिलेशन न हो.

12 दिसंबर से उड़ानें समयबद्ध रहेगी

देवघर एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक जॉय बनर्जी के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि देवघर से उड़ान भरने वाली कोई भी फ्लाइट बिना वजह रद्द नहीं होगी. सभी विभागों के ग्राउंड स्टाफ से लेकर ऑपरेशन टीम तक को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उड़ान सेवाएं 12 दिसंबर से पूरी तरह समयबद्ध रहें.

गौरतलब है कि देवघर एयरपोर्ट सिर्फ झारखंड का ही नहीं, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए भी एक अहम है, ऐसे में यहां दोबारा से उड़ान संचालन पटरी पर आना तीनों राज्यों के यात्रियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें-

रांची एयरपोर्ट से 15 दिसंबर तक इंडिगो फ्लाइट परिचालन सामान्य होने का दावा, डायरेक्टर ने दी जानकारी

इंडिगो संकट: देवघर एयरपोर्ट पर भी असर, यात्री बेहाल, रोजगार पर भी लगा ग्रहण

हवाई सफर महंगा, रांची रेल मंडल की ट्रेनों में बढ़ी भीड़, लंबी दूरी की यात्राओं पर दिखा सीधा असर

TAGGED:

FLIGHTS FROM DEOGHAR AIRPORT
INDIGO FLIGHTS FROM DEOGHAR AIRPORT
INDIGO CRISIS AVERTED
देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें
INDIGO CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.