रांची एयरपोर्ट से 15 दिसंबर तक इंडिगो फ्लाइट परिचालन सामान्य होने का दावा, डायरेक्टर ने दी जानकारी

रांची एयरपोर्ट से 15 दिसंबर से इंडिगो की उड़ान सामान्य होने की उम्मीद है.

IndiGo claims flight operations from Ranchi airport will be normal by December 15
रांची एयरपोर्ट डायरेक्टर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 10, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read
रांचीः बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची में इंडिगो की फ्लाइट संचालन से जुड़ी समस्या जल्द खत्म होने का दावा किया गया है. एयरपोर्ट निदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 15 दिसंबर तक इंडिगो के परिचालन में आ रही दिक्कतें पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी. यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन लगातार इंडिगो के साथ समन्वय बनाए हुए है.

उन्होंने बताया कि रांची एयरपोर्ट से इंडिगो की कुल 18 फ्लाइट रोज उड़ान भरती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तकनीकी और परिचालन कारणों से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. इससे यात्रियों को असुविधा हुई, जिसे ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने फ्लाइट रद्द होने की सूचना यात्रियों के मोबाइल पर सीधे भेजना शुरू किया है.

जानकारी देते रांची एयरपोर्ट डायरेक्टर (Etv Bharat)

एयरपोर्ट निदेशक ने स्पष्ट किया कि फ्लाइट रद्द या रीशेड्यूल होने की सूचना यात्रियों को SMS और एप नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल रही है, इसलिए सिर्फ जानकारी लेने के लिए एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि बिना जरूरत एयरपोर्ट पहुंचने से भीड़ बढ़ती है और सुरक्षा व संचालन व्यवस्था पर असर पड़ता है.

इंडिगो प्रबंधन द्वारा यात्रियों की आर्थिक हानि न हो, इसके लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है. एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि 9 दिसंबर तक की बुकिंग का पूरा रिफंड यात्रियों को भेज दिया गया है. इसके अलावा 10 दिसंबर से आगे जिन तिथियों की फ्लाइटें रद्द होंगी, उनका रिफंड भी स्वतः प्रोसेस किया जाएगा. यात्रियों को इसके लिए किसी प्रकार के आवेदन या एयरपोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है.

उन्होंने कहा कि परिचालन संबंधी समस्या अस्थायी है और इसे दूर करने के लिए इंडिगो के इंजीनियरिंग और ऑपरेशन विभाग ने अतिरिक्त टीम तैनात की है. अगले कुछ दिनों में सभी उड़ानें सामान्य रूप से बहाल हो जाएंगी. एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले केवल इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप या कस्टमर केयर पर अपनी फ्लाइट की स्थिति चेक कर लें.

एयरपोर्ट डायरेक्टर ने अंत में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और समयबद्ध यात्रा सुनिश्चित करना एयरपोर्ट की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रबंधन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और 15 दिसंबर तक परिचालन पूरी तरह पटरी पर लौट आएगा, ऐसी उम्मीद है.

