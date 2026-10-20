चेन्नई: बम की धमकी के बाद इंडिगो की गोवा जाने वाली फ्लाइट का टेकऑफ रुका, 176 यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया
चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को बम की धमकी के बाद इंडिगो की चेन्नई-गोवा फ्लाइट की उड़ान रोकनी पड़ी.
Published : October 20, 2026 at 3:29 PM IST
चेन्नई: चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को बम की धमकी के बाद इंडिगो की चेन्नई-गोवा फ्लाइट की उड़ान रोकनी पड़ी। 4 घंटे की जांच के बाद धमकी झूठी निकली. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बम की धमकी मिलने के बाद चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की चेन्नई-गोवा उड़ान को उड़ान भरने से रोकना पड़ा.
यह घटना सोमवार शाम 5:40 बजे की है. हवाई अड्डे के कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि विमान में बम रखा गया है, जिसमें जल्द ही विस्फोट होने की आशंका है. इसके बाद, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने उड़ान भरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और विमान को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया.
हवाई अड्डे के अधिकारियों ने तुरंत बम निरोधक दस्ते को इसकी जानकारी दी और एक टीम जल्द ही विमान की सघन तलाशी के लिए मौके पर पहुंच गई. इस बीच, हवाई अड्डे के सुरक्षा बलों ने सभी 176 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले गए. इसी तरह यात्रियों का सामान और कार्गो पार्सल भी बाहर निकाल लिए गए.
इसके बाद, हवाई अड्डे के बम विशेषज्ञों ने सुरक्षा बलों, टास्क फोर्स के जवानों और खोजी कुत्तों की मदद से विमान की गहन तलाशी ली. विमान का बाहरी और आंतरिक हिस्सा, यात्रियों का सामान और वे केबिन शामिल थे जहां कार्गो पार्सल रखे गए थे. हालांकि, चार घंटे से अधिक समय तक चली तलाशी में विमान में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली और यह पुष्टि हो गई कि बम की धमकी झूठी (अफवाह) थी.
इसके बाद, चार घंटे की देरी से रात 10 बजे उड़ान गोवा के लिए रवाना हुई. चेन्नई एयरपोर्ट पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और धमकी के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. इस घटना के कारण यात्रियों के बीच भारी अफरा-तफरी मच गई थी.
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