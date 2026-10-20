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चेन्नई: बम की धमकी के बाद इंडिगो की गोवा जाने वाली फ्लाइट का टेकऑफ रुका, 176 यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया

इंडिगो फ्लाइट. (File) ( IANS )

चेन्नई: चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को बम की धमकी के बाद इंडिगो की चेन्नई-गोवा फ्लाइट की उड़ान रोकनी पड़ी। 4 घंटे की जांच के बाद धमकी झूठी निकली. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बम की धमकी मिलने के बाद चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की चेन्नई-गोवा उड़ान को उड़ान भरने से रोकना पड़ा.

यह घटना सोमवार शाम 5:40 बजे की है. हवाई अड्डे के कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि विमान में बम रखा गया है, जिसमें जल्द ही विस्फोट होने की आशंका है. इसके बाद, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने उड़ान भरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और विमान को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया.