इंडिगो संकट: कई उड़ाने रद्द, एयरपोर्ट पर आज भी हाहाकार, यात्रियों की आंखों में आंसू
इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को आज भी संकट का सामना करना पड़ा रहा है. कई एयरपोर्ट पर उड़ानों के रद्द होने की खबर है.
Published : December 6, 2025 at 11:37 AM IST|
Updated : December 6, 2025 at 11:55 AM IST
अहमदाबाद: पूरे देश के एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों के बीच हाहाकार है. बड़ी संख्या में शनिवार को भी इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द या विलम्ब हो रही है. यात्रियों में अफरा-तफरी मची है. लंबी लाइनें, रोते हुए यात्री और बार-बार फ्लाइट कैंसिल होने से शनिवार सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी दिक्कत हुई, क्योंकि इंडिगो को देश भर में ऑपरेशनल देरी का सामना करना पड़ रहा है.
हैदराबाद एयरपोर्ट पर 69 इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल
हैदराबाद एयरपोर्ट पर अब तक कुल 69 फ्लाइट कैंसिल हुई है. इनमें आगमन - 26, प्रस्थान - 43 है. एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री परेशान हो रहे है. सभी यात्रियों की शिकायतें हैं. उनका कहना है कि उन्हें फ्लाइट के बारे में सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है.
14 arrivals and 28 departures of IndiGo cancelled at Pune Airport on 6.12.2025 pic.twitter.com/3ZIOR9w7qY— ANI (@ANI) December 6, 2025
मुंबई एयरपोर्ट से कुल 109 उड़ाने रद्द
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुल 109 उड़ाने रद्द हुई. इनमें आने वाली- 51 और जाने वाली- 58 उड़ाने शामिल हैं.
सुप्रिया सुले सरकार से संसद में बयान जारी करने की मांग की
इंडिगो फ्लाइट कैंसल होने पर एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'इंडिगो के साथ जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं. भारत सरकार को संसद में आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए और जांच होनी चाहिए. आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से क्या हालत है. मुझे उम्मीद है कि सोमवार को भारत सरकार इंडिगो के बारे में देश और संसद को जवाब देगी. अगर 4-5 एयरलाइंस होती, तो यह स्थिति नहीं होती. इसलिए, कॉम्पिटिशन अच्छा है और कस्टमर किंग है. एक एयरलाइन की मोनोपॉली किसी भी इकॉनमी, देश या बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है.'
IndiGo Flight Operations on 6 Dec 2025 (update as on 0900 hrs) at Mumbai airport | Total cancellations - 109 (Arrivals: 51, Departures: 58): Mumbai International Airport Limited (MIAL)— ANI (@ANI) December 6, 2025
ये दिक्कतें तब आईं जब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अपने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) ऑर्डर को तुरंत रोक दिया. यह रेगुलेटरी रोक देश भर में कई दिनों तक देरी और कैंसलेशन के बाद आई है, जिससे इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ा है. इससे सभी सेक्टर के यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है.
IndiGo flights cancellation as of now for 6th December 2025 at Hyderabad Airport | Total 69 cancellations so far (Arrivals - 26, Departures - 43: Hyderabad Airport GMR— ANI (@ANI) December 6, 2025
चेन्नई एयरपोर्ट पर आज 48 फ्लाइट कैंसिल
चेन्नई एयरपोर्ट पर आज सुबह 48 फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर्स को काफी परेशानी हुई. देश भर में इंडिगो एयरलाइंस में पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और फ्लाइट अटेंडेंट की कमी के कारण, पिछले 4 दिनों से फ्लाइट सर्विस पर बहुत असर पड़ा है. इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है. इस समस्या के कारण, चेन्नई एयरपोर्ट पर भी पैसेंजर्स को बहुत परेशानी हो रही है. कल दोपहर से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सर्विस पूरी तरह से सस्पेंड कर दी गई थी.
#WATCH | West Bengal: Visuals from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata, where long queues of passengers are seen.— ANI (@ANI) December 6, 2025
IndiGo passengers continue to be affected amid flight disruptions and cancellations. pic.twitter.com/6KLf223AuJ
आज सुबह से चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट फिर से ऑपरेट होने लगी है. पहली फ्लाइट चेन्नई से पुणे के लिए सुबह 3 बजे रवाना हुई. इसके बाद, अहमदाबाद, अंडमान, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, कोयंबटूर, जयपुर और कोच्चि समेत जगहों के लिए 10 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई. यह घोषणा की गई कि इंडिगो एयरलाइंस की अलग-अलग फ्लाइट्स आज धीरे-धीरे ऑपरेट होंगी. इस बीच कंपनी मैनेजमेंट ने घोषणा की है कि इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट जो आज सुबह से रात तक चेन्नई से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलुरु, कोयंबटूर, भुवनेश्वर, पटना समेत 28 जगहों के लिए ऑपरेट होने वाली थी उसे कैंसल कर दी गयी.
#WATCH | Karnataka: Visuals from Kempegowda International Airport in Bengaluru, where long queues of passengers are seen.— ANI (@ANI) December 6, 2025
IndiGo passengers continue to be affected amid flight disruptions and cancellations. pic.twitter.com/J1DAVgvPhk
एयरपोर्ट अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि अकेले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर शनिवार को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सात आने वाली और बारह जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. सर्विस रुकने से लंबी वेटिंग लाइनें लग गई, काउंटरों पर भीड़ लग गई और यात्रियों में यात्रा के दूसरे ऑप्शन न मिलने से निराशा बढ़ गई.
जिन लोगों पर इसका असर हुआ उनमें महर्षि जानी भी शामिल थे. यह बताते हुए वे रो पड़े कि कैसे इस रुकावट ने उन्हें और उनकी टीम को वह मौका गंवा दिया जिसके लिए वे महीनों से मेहनत कर रहे थे. उन्होंने एएनआई को बताया, 'मुझे सुबह 6.15 बजे की फ्लाइट से गुवाहाटी जाना था. यह कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी. हमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के लिए चुना गया था. वहाँ लगभग 74,000 आइडिया सबमिट किए गए थे और लगभग 1400 आइडिया चुने गए थे. हमारा सेंटर नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी था और हमें वहाँ परफ़ॉर्म करना था.
#WATCH | A passenger, Kashish says, " i had come here to drop off my aunt. she is travelling from jammu to delhi. we have been struggling since yesterday but we do not know the status...when she had come here from delhi, she was stuck there for 12 hours. this is such a big airline… https://t.co/rWIcNIiuBP pic.twitter.com/SXOz3dOsT1— ANI (@ANI) December 6, 2025
जानी ने कहा, 'महीनों की तैयारी के बावजूद, कैंसलेशन की वजह से उनकी छह लोगों की टीम और उनके साथ आए दो मेंटर्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा. हमने इंडिगो की फ्लाइट्स बुक की थी लेकिन फ्लाइट लेट है और इसलिए, हम वहां नहीं जा पाएंगे. आने-जाने का कोई और तरीका नहीं है.'
उन्होंने कहा,'अगर हम ट्रेन से जाते हैं, तो हमें वहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे. हमारी 6-7 महीने की मेहनत अब बेकार हो गई है. हम घर लौट रहे हैं. ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं. हम पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं. हम 6 लोगों की टीम थे और हमारे साथ 2 मेंटर भी थे.'
#WATCH | On IndiGo flight cancellations, NCP-SCP MP Supriya Sule says, " we condemn what happened to indigo. govt of india should issue an official statement in the parliament and there should be an inquiry...you can see the condition that has been there for the past 2 days. govt… pic.twitter.com/wGCpLjbqvG— ANI (@ANI) December 6, 2025
एक और पैसेंजर इखलाक हुसैन ने बताया कि इंटरनेशनल ट्रैवल करने के बावजूद वे फंसे हुए हैं. हुसैन ने कहा, 'मैं जेद्दा से अहमदाबाद पहुंचा हूं और मुझे लखनऊ जाना है. मैं पिछले 2 दिनों से यहां फंसा हुआ हूं लेकिन फ्लाइट लेट हो रही है.' इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसलेशन की वजह से शुक्रवार को देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इस समस्या के बीच जोधपुर एयरपोर्ट से बेंगलुरु पहुंचने वाले एक यात्री ने बताया कि एयरलाइन सुबह से ही कोई जवाब नहीं दे रही है.
उन्होंने कहा, 'इंडिगो कोई जवाब नहीं दे रहा है. हम सुबह से यहीं खड़े हैं. मुझे शाम तक अर्जेंट बेंगलुरु पहुंचना है. मैं परेशान हूं.' इसके अलावा, ओडिशा के बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और पैसेंजर ने अपनी परेशानी शेयर करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर तीन घंटे बिताने के बाद भी उन्हें उनकी फ्लाइट के स्टेटस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.
भुवनेश्वर से बेंगलुरु के लिए मेरी फ्लाइट 5 दिसंबर को शेड्यूल थी. मेरी बेंगलुरु से वियतनाम की फ्लाइट थी. यह मुश्किल 3 दिसंबर को शुरू हुई. मैं कल अपनी फ्लाइट का शेड्यूल पूछने के लिए यहाँ पहुँचा. मैंने यहाँ तीन घंटे बिताए और उनसे अपनी फ़्लाइट का स्टेटस पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता.
कल उनकी बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट थी. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वे मुझे बेंगलुरु के लिए शेड्यूल अपनी किसी फ़्लाइट में बिठा दें ताकि मैं यहाँ से वियतनाम के लिए अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ सकूँ लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक भी सीट नहीं दी. हमारे पास सड़क से सफर करने का ऑप्शन नहीं था क्योंकि भुवनेश्वर और बेंगलुरु के बीच की दूरी तय करने में 25-26 घंटे लगते हैं. कोई कुछ नहीं सुन रहा है.
उन्होंने कहा, 'सिर्फ एक स्टाफ मेंबर है और उनके पास कोई जवाब या समाधान नहीं है. कोई स्पष्टता नहीं है. इस बीच एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस, खासकर इंडिगो को फ्लाइट शेड्यूल में आई बड़ी रुकावट को ठीक करने और बिना देर किए सर्विस को स्टेबल करने के लिए तुरंत उपाय लागू करने का निर्देश दिया है.
लोगों की दिक्कतों को दूर करने और सर्विस में स्थिरता लाने के लिए, खासकर इंडिगो पर दो ऑर्डर जारी किए गए हैं. ऑर्डर में कहा गया है. उम्मीद है आज आधी रात से सभी फ्लाइट शेड्यूल स्थिर हो जाएंगे और नॉर्मल होने लगेंगे. अगले कुछ दिनों में पूरी सर्विस और स्थिरता वापस आ जानी चाहिए. पैसेंजर इंडिगो और दूसरों के लगाए गए इन्फॉर्मेशन सिस्टम से घर बैठे देरी को ट्रैक कर सकते हैं. फ्लाइट कैंसिल होने पर इंडिगो टिकट का पूरा रिफंड अपने आप दे देगा.'
ऑर्डर में आगे कहा गया, 'अगर पैसेंजर कहीं फंस जाते हैं तो उन्हें उन होटलों में ठहराया जाएगा, जहां एयरलाइंस ने रहने की जगह बुक की है. बुजुर्ग को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए खास कदम उठाए गए हैं. उन्हें लाउंज में जाने की सुविधा दी जाएगी. जिन फ्लाइट में देरी हो रही है, उनके पैसेंजर्स को नाश्ता और दूसरी जरूरी चीजे दी जाएंगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक 24x7 कंट्रोल रूम समय पर स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है.'
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की परेशानियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है. सभी हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रही है. बयान में आगे कहा गया, 'नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा शुक्रवार को घोषित नियमों में छूट सहित हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे, ताकि शेड्यूल को फिर से शुरू किया जा सके और लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके.