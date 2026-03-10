IndiGo के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा, राहुल भाटिया अंतरिम तौर पर एयरलाइन के प्रबंधन का कामकाज संभालेंगे
राहुल भाटिया नए सीईओ की नियुक्ति होने तक अंतरिम तौर पर एयरलाइन के प्रबंधन का कामकाज संभालेंगे.
By PTI
Published : March 10, 2026 at 9:06 PM IST
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया.
कंपनी ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है. यह घटनाक्रम उस बड़े परिचालन संकट के करीब तीन महीने बाद सामने आया है, जिसके कारण यात्रियों में व्यापक नाराजगी हुई थी और नियामकीय कार्रवाई भी हुई थी.
कंपनी के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया नए सीईओ की नियुक्ति होने तक अंतरिम तौर पर एयरलाइन के प्रबंधन का कामकाज संभालेंगे. एयरलाइन ने कहा कि नए प्रमुख की घोषणा जल्द किए जाने की उम्मीद है. पीटर एल्बर्स छह सितंबर, 2022 से इंडिगो के सीईओ थे. उनका इस्तीफा अचानक आया है.
उन्होंने अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है और कंपनी से नोटिस अवधि माफ करने का भी अनुरोध किया था. इंटरग्लोब एविएशन ने मंगलवार को जारी बयान में कहा, "पीटर एल्बर्स तत्काल प्रभाव से कंपनी के सीईओ पद से हट रहे हैं." कंपनी ने उनके योगदान और सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हुए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं. डच नागरिक एल्बर्स ने अपने इस्तीफे में कहा कि सितंबर, 2022 से अब तक एयरलाइन सीईओ के रूप में काम करना उनके लिए सम्मान और गर्व की बात रही है.
उन्होंने कहा कि इंडिगो परिवार का हिस्सा बनना एक शानदार अनुभव रहा और कंपनी की वृद्धि यात्रा में साथ काम करना उनके लिए खास रहा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि कंपनी चाहे तो वह कार्यभार के हस्तांतरण या अन्य जरूरी प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए उपलब्ध रहेंगे. एल्बर्स का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब पिछले साल दिसंबर में एयरलाइन को बड़े परिचालन व्यवधान का सामना करना पड़ा था.
तीन से पांच दिसंबर के बीच 2,507 उड़ानें रद्द हुई थीं और 1,852 उड़ानें विलंबित हुई थीं. इससे देशभर के हवाई अड्डों पर तीन लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए थे. इसके बाद जनवरी में विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस मामले में एयरलाइन पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और एल्बर्स सहित दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नियमों के पालन में कमी के लिए चेतावनी दी थी.
साथ ही नियामक ने दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन को 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने का निर्देश भी दिया था. कंपनी के अनुसार, नए प्रमुख की नियुक्ति तक राहुल भाटिया एयरलाइन के प्रबंधन का काम देखेंगे. भाटिया ने कहा कि इंडिगो की स्थापना के 22 वर्षों बाद भी उनके मन में एयरलाइन, देश, ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के प्रति गहरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता है.
उन्होंने कहा कि इंडिगो अपनी कार्य संस्कृति, बेहतर सेवा और भरोसे को प्राथमिकता देते हुए आगे भी भारत और उसके लोगों की सेवा के लिए पेशेवर, भरोसेमंद और वैश्विक स्तर पर सम्मानित एयरलाइन बनने की दिशा में काम करती रहेगी.
