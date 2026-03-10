ETV Bharat / bharat

IndiGo के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा, राहुल भाटिया अंतरिम तौर पर एयरलाइन के प्रबंधन का कामकाज संभालेंगे

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया.

कंपनी ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है. यह घटनाक्रम उस बड़े परिचालन संकट के करीब तीन महीने बाद सामने आया है, जिसके कारण यात्रियों में व्यापक नाराजगी हुई थी और नियामकीय कार्रवाई भी हुई थी.

कंपनी के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया नए सीईओ की नियुक्ति होने तक अंतरिम तौर पर एयरलाइन के प्रबंधन का कामकाज संभालेंगे. एयरलाइन ने कहा कि नए प्रमुख की घोषणा जल्द किए जाने की उम्मीद है. पीटर एल्बर्स छह सितंबर, 2022 से इंडिगो के सीईओ थे. उनका इस्तीफा अचानक आया है.

उन्होंने अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है और कंपनी से नोटिस अवधि माफ करने का भी अनुरोध किया था. इंटरग्लोब एविएशन ने मंगलवार को जारी बयान में कहा, "पीटर एल्बर्स तत्काल प्रभाव से कंपनी के सीईओ पद से हट रहे हैं." कंपनी ने उनके योगदान और सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हुए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं. डच नागरिक एल्बर्स ने अपने इस्तीफे में कहा कि सितंबर, 2022 से अब तक एयरलाइन सीईओ के रूप में काम करना उनके लिए सम्मान और गर्व की बात रही है.

उन्होंने कहा कि इंडिगो परिवार का हिस्सा बनना एक शानदार अनुभव रहा और कंपनी की वृद्धि यात्रा में साथ काम करना उनके लिए खास रहा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि कंपनी चाहे तो वह कार्यभार के हस्तांतरण या अन्य जरूरी प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए उपलब्ध रहेंगे. एल्बर्स का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब पिछले साल दिसंबर में एयरलाइन को बड़े परिचालन व्यवधान का सामना करना पड़ा था.