IGI एयरपोर्ट से आज इंडिगो की 134 फ्लाइट कैंसिल, गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से भी कई फ्लाइट निरस्त
IndiGo की फ्लाइट्स के कैंसिलेशन का सिलसिला आज भी जारी,दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 134 फ्लाइट्स निरस्त ,दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
Published : December 8, 2025 at 1:01 PM IST
नई दिल्ली: इंडिगो फ्लाइट कैंसल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज छठे दिन भी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री लगातार परेशान दिखे. फ्लाइट कैंसिल होने के चलते यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन द्वारा सोमवार को 134 फ्लाइट्स निरस्त की गई है. इंडिगो के मुताबिक, दिल्ली से विभिन्न सेक्टर को जाने वाली कुल 75 उड़ाने रद्द की गई है. जबकि विभिन्न सेक्टर से दिल्ली एयरपोर्ट आने वाली 59 फ्लाइट्स निरस्त हुई है. जिससे अव्यवस्था बढ़ती जा रही है लेकिन कोई हल होता नहीं दिखाई दे रहा है.
दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी : यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है. एडवाइजरी में बताया गया है कि इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी या कैंसलेशन होने की संभावना जारी है. ऐसे में यात्री घर से निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें जिससे कि उन्हें एयरपोर्ट जाकर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े. केवल दिल्ली ही नहीं देशभर में इंडिगो की फ्लाइटस बड़े स्तर पर निरस्त हो रही हैं.
#WATCH | Delhi: Visuals from Indira Gandhi International Airport's Terminal-1, where IndiGo passengers' luggage is lying, amid flight cancellations and delays pic.twitter.com/1WYb83stAv— ANI (@ANI) December 8, 2025
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 की तस्वीरें, जहां फ्लाइट कैंसिल होने और देरी के बीच इंडिगो के यात्रियों का सामान पड़ा है.
हिंडन सिविल टर्मिनल से भी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल : 20 जुलाई 2025 को गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से इंडिगो ने नौ शहरों के लिए उड़ाने शुरू की थी. इंडिगो संकट का असर गाजियाबाद के हिंडन टर्मिनल पर भी दिखाई दे रहा है. सोमवार को हिंडन सिविल टर्मिनल से इंडिगो की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल किया गया है. हिंडन टर्मिनल एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि एयरलाइन के साथ समन्वय स्थापित कर काम किया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो. एयरलाइन द्वारा यात्रियों को फ्लाइट के निरस्त होने के संबंध में पहले ही जानकारी दे दी गई थी.
यात्रियों के परेशान होने के कई वीडियो आए सामने : इंडिगो संकट से दिल्ली एनसीआर के आईजीआई एयरपोर्ट और हिंडन सिविल टर्मिनल प्रभावित हैं. सोशल मीडिया पर इंडिगो संकट के चलते यात्रियों के परेशान होने के कई वीडियो भी सामने आ चुकी हैं. सोशल मीडिया पर यात्री लगातार इंडिगो की खराब सेवाओं को लेकर सरकार से सख्त कदम उठाने की भी मांग कर रहे हैं.
