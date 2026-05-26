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बेंगलुरु-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले उठा धुआं, बाल-बाल बचे सभी यात्री

पायलट की सूझबूझ के चलते विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

Indigo flight smoke
इंडिगो विमान. (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 8:57 PM IST

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Updated : May 26, 2026 at 9:05 PM IST

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बेंगलुरु: बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार, 26 मई 2026 को एक बड़ा विमान हादसा होने से बच गया. इंडिगो एयरलाइंस की बेंगलुरु से चेन्नई जाने वाली उड़ान (6E 6017) में उड़ान भरने से ठीक पहले टैक्सीिंग के दौरान अचानक धुआं दिखाई देने से हड़कंप मच गया. हालांकि, पायलट की सूझबूझ के चलते विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

VT-IME के ​​तौर पर रजिस्टर्ड यह एयरक्राफ़्ट फ़्लाइट 6E6017 को ऑपरेट करने की तैयारी कर रहा था और जब यह घटना हुई. तब उसने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पुशबैक प्रोसीजर पूरा कर लिया था. सावधानी के तौर पर इमरजेंसी स्लाइड लगाई गईं और पैसेंजर को एयरक्राफ़्ट से निकाला गया.

एक ऑफिशियल बयान में, इंडिगो के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, "26 मई 2026 को, जब बेंगलुरु से चेन्नई जा रही इंडिगो फ़्लाइट 6E6017 डिपार्चर के लिए रनवे पर टैक्सी कर रही थी, तो एयरक्राफ़्ट में धुआं देखा गया. सेफ़्टी के लिए, तुरंत खाली कराया गया और सभी संबंधित अधिकारियों को इन्फ़ॉर्म किया गया."

एयरलाइन ने कन्फ़र्म किया कि सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग में वापस ले जाया गया है, जहां सपोर्ट टीम उनकी मदद कर रही है. इंडिगो ने आगे कहा कि फ़्लाइट चलाने के लिए एक दूसरा एयरक्राफ़्ट अरेंज किया गया था और देरी के दौरान पैसेंजर्स को रिफ़्रेशमेंट दिया जा रहा था.

अभी तक, न तो इंडिगो और न ही एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने धुएं की घटना के पीछे की सही वजह बताई है. यह अभी साफ़ नहीं है कि धुआं केबिन, कॉकपिट या एयरक्राफ़्ट के किसी टेक्निकल सिस्टम से निकला था. घटना की वजह के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है क्योंकि अधिकारी स्थिति का असेसमेंट शुरू कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ेंः इंडिगो फ्लाइट में धुआं फैलने से मची अफरातफरी, स्लाइडर्स के जरिए सुरक्षित निकाले गए 198 यात्री

Last Updated : May 26, 2026 at 9:05 PM IST

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