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IndiGo फ्लाइट का इंजन आसमान में हुआ फेल, चेन्नई एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

चेन्नई: कोलकाता से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट का बायां इंजन लैंडिंग से पहले ही फेल हो गया, जिससे मंगलवार देर रात चेन्नई एयरपोर्ट पर पूरी इमरजेंसी लगा दी गई.

चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि विमान के सुरक्षित पहुंचने के लिए सभी जरूरी इमरजेंसी इंतजाम किए गए थे. विमान आखिरकार रात 11:37 बजे चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे 25 पर 224 लोगों के साथ सुरक्षित रूप से लैंड हुआ.

चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक, "कोलकाता (CCU) से चेन्नई (MAA) जा रही फ्लाइट 6E-723 का बायां इंजन काम नहीं कर रहा था. विमान के रात 23:37 बजे पहुंचने की उम्मीद थी, जबकि पहुंचने का तय समय रात 23:30 बजे था."

पूरी इमरजेंसी रात 11:29 बजे घोषित की गई. विमान को रात 11 बजकर 30 मिनट पर पहुंचना था. हालांकि लैंडिंग की तैयारी के दौरान पता चला कि, फ्लाइट का बांया इंजन खराब हो गया है. इसके तुरंत बाद ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना दी गई. उसके बाद आनन-फानन में एयरपोर्ट अधिकारियों ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए सभी सुरक्षित उपाय किए गए.