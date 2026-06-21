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दुश्मन पर कहर बनकर टूटेंगे ये युद्धपोत; नौसेना को मिले दूनागिरी, INS संशोधक और अग्रय, जानिए खूबियां

नौसेना में शामिल हुए 3 नए युद्धपोत. ( Photo Credit; PIB )