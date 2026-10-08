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विश्व में सर्वाइकल कैंसर से हर 2 मिनट में एक मौत; अब दूसरे देशों के मरीजों की भी जान बचाएगी भारतीय वैक्सीन

देशभर में सर्वाइकल कैंसर से यूपी में मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हैदराबाद : EB Prime Team : Cervical Cancer Cervavac WHO : दुनियाभर में सर्वाइकल कैंसर से हर 2 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है. हर साल चीन में इसके सबसे ज्यादा केस आते हैं. जबकि भारत दूसरे नंबर पर है. हालांकि मौतों के मामले में अपना देश टॉप पर है. अमेरिका-ब्रिटेन-चीन-यूरोप और भारत ने इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन बना ली है. वहीं कई देशों के पास कोई वैक्सीन नहीं है.

हाल ही में देश की Cervavac वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की प्री-क्वालिफिकेशन मंजूरी मिली है. यानी सर्वावैक वैक्सीन सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता के वैश्विक मानकों को पूरा करती है. WHO के अनुसार सर्वाइकल कैंसर से विश्व की 90% मौतें उन्हीं देशों में होती हैं जहां वैक्सीन नहीं हैं. ऐसे में अब भारतीय वैक्सीन ऐसे देशों में रहने वाली महिलाओं के लिए उपयोगी साबित होगी, जहां अभी तक इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण जैसे इंतजाम नहीं हैं.