भारत में धुंध का संकट, आखिर कौन जिम्मेवार? फेस्टिव सीजन में वाहनों, धूल और पटाखों पर एक्सपर्ट्स की राय

पंड्या ने आगे बताया कि अधिकांश निर्माण स्थल पानी के छिड़काव या मलबे को ढकने जैसे बुनियादी धूल नियंत्रण उपायों की उपेक्षा करते हैं, जबकि नई परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई से प्राकृतिक फिल्ट्रेशन कम हो जाता है. उन्होंने चेतावनी दी कि, जैसे-जैसे सर्दी आती है, ठंडी हवा और शांत हवाएं पोल्यूटेंट को सतह के करीब फंसा लेती हैं. आने वाले हफ्तों में पटाखे और त्योहारों की गतिविधियां इसे और बदतर बना सकती हैं.

पर्यावरण विशेषज्ञ इस वृद्धि का कारण ठंडे तापमान, स्थिर हवाओं और स्थानीय उत्सर्जन को मानते हैं. पर्यावरण मित्र के पर्यावरण इंजीनियर और निदेशक महेश पंड्या ने कहा कि, बोपल आवासीय क्षेत्र है, औद्योगिक नहीं है. ऐसे में इसकी खराब वायु गुणवत्ता और भी चिंताजनक हो जाती है. उन्होंने आगे कहा कि, उच्च पीएम10 और पीएम2.5 का स्तर मुख्य रूप से सड़क की धूल और निर्माण गतिविधियों के कारण होता है, न कि कारखानों के कारण होता है. खराब रखरखाव वाली सड़कें वाहनों के गुजरने पर सूक्ष्म कण उत्पन्न करती हैं. अहमदाबाद का सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क शहरी विस्तार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है, जिससे निवासियों को निजी वाहनों की ओर रुख करना पड़ रहा है. लगातार यातायात जमी हुई धूल को उड़ाता है और वायु गुणवत्ता को खराब करता है.

अहमदाबाद के बोपल में वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई यह मौसमी गिरावट सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है. अहमदाबाद के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित बोपल में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर बढ़कर 253 हो गया, जिससे यह AQI पैमाने पर खराब हो गया. यह मुख्यतः PM2.5 के उच्च स्तर के कारण है. शहर के अन्य इलाकों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और भी अधिक रहा:

राजधानी के हरित क्षेत्र को बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के प्रयास के तहत, दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज के 41 किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने की घोषणा की, जिससे इस क्षेत्र में वृक्षों के आवरण को बढ़ावा मिलेगा और वायु गुणवत्ता में सुधार होगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर कहा कि, दिल्ली सरकार ने राजधानी शहर को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

ऐसा अक्सर कहा जाता है कि, पराली जलाने से अक्सर सर्दियों में दिल्ली प्रदूषण बढ़ जाता है. वैसे देखा जाए तो दिल्ली के लिए पराली प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है. यहां तक कि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS), जो PM2.5 में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के योगदान का अनुमान लगाती है, ने भी सोमवार को केवल 0.62 फीसदी पराली जलाने का योगदान दर्ज किया, जो रविवार को 0.24 प्रतिशत था. परिवहन (कार, बस, ट्रक) से होने वाले प्रदूषण अभी भी PM2.5 में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो लगभग 20 फीसदी है.

कई महीनों तक, राजधानी में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही थी, 77 दिन संतोषजनक और 47 दिन मध्यम दर्ज की गई. लेकिन मानसून की विदाई, तापमान में गिरावट, समय से पहले पराली जलाने और त्योहारों के मौसम में होने वाले प्रदूषण के साथ, विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों की चिरपरिचित धुंध लौट रही है.

सोमवार सुबह 9 बजे, दिल्ली में 169 AQI दर्ज किया गया, जिसे मध्यम स्तर का AQI माना गया. शाम 4 बजे तक यह बढ़कर 189 हो गया. सोमवार को, रविवार के 167 अंकों की तुलना में 22 अंकों की वृद्धि हुई.

सोमवार को जारी EWS के पूर्वानुमानों के अनुसार, 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रहने की अधिक संभावना है. अगले छह दिनों तक, वायु गुणवत्ता 'खराब' और 'बहुत खराब' के बीच रहने की संभावना जताई गई है.

दिल्ली की स्वच्छ हवा का सिलसिला खत्म! राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लंबे समय तक स्वच्छ हवा का आनंद लेने के बाद, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में गिरावट शुरू हो गई है. EWS ( Air Quality Early Warning System ) के पूर्वानुमानों के मुताबिक, सप्ताह के मध्य तक यह मध्यम से खराब श्रेणी में पहुंच सकता है. मंगलवार सुबह, दिल्ली में AQI 201 दर्ज किया गया, जो 11 जून के बाद से खराब वायु गुणवत्ता का पहला दिन था. 11 जून को AQI 245 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था.

केंद्र की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) ने दिल्ली में स्थिति और बिगड़ने की घोषणा की है, जबकि पुणे और अहमदाबाद के भोपाल जैसे अन्य शहरों में भी धुंध के मौसम की शुरुआत के ऐसे ही संकेत दिखाई दे रहे हैं.

नई दिल्ली: देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है. साथ-साथ सर्दियों का मौसम भी दस्तक देने को है. ऐसे में, देश भर के शहरों में वायु गुणवत्ता में मौसमी गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण एक संभावित जन स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा हो सकती है.

अहमदाबाद के डॉक्टरों ने पहले ही श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि देखी है. पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. शची दवे ने बताया कि पिछले तीन हफ्तों में पोस्ट-वायरल ब्रोंकाइटिस, लंबी खांसी, गले में जलन, बुखार और कंजेशन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. अस्थमा और सीओपीडी के मरीज़ों में भी बुखार बढ़ रहा है. एक अन्य पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. निकिता राजगुरु ने इस स्थिति को 'दोहरा मौसम' बताया.

उन्होंने कहा कि, त्योहारों की सफाई के कारण वायरल संक्रमण और एलर्जी के मिश्रण से सांस संबंधी समस्याएं और बिगड़ रही है. उन्होंने अस्थमा या ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों को सलाह देते हुए कहा कि, वे सुबह और देर शाम को प्रदूषण के चरम पर होने पर बाहरी गतिविधियों से बचें और मास्क पहनें. बार-बार संक्रमण से पीड़ित लोगों के लिए फ्लू के टीके लगवाने की भी सलाह दी जाती है.

हालांकि अहमदाबाद की समग्र वायु गुणवत्ता आमतौर पर नवंबर और दिसंबर में खराब हो जाती है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि भोपाल और रायखड़ जैसे स्थानीय हॉटस्पॉट पहले से ही लगातार प्रदूषण बढ़ा रहे हैं.

त्योहारी यातायात के बीच पुणे की वायु गुणवत्ता बिगड़ी

कई दिनों की बारिश और त्योहारी गतिविधियों की शुरुआत के बाद पुणे में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी जा रही है. हजारों निवासी दिवाली की खरीदारी के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, वहीं धूल और धुएं के कारण शहर भर में धुंधली और भारी हवा फैल गई है.

शिवाजीनगर, लोहेगांव, स्वर्गेट, बाजीराव रोड और मंडई जैसे इलाकों में निवासियों को सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई है. दिन में तेज धूप पीएम10 और पीएम2.5 कणों को फंसाकर स्थिति को और बिगाड़ देती है. छोटे पोल्यूटेंट फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं और सांस लेने संबंधी जोखिम बढ़ा सकते हैं.

पुणे में दिन का तापमान हाल ही में 32-33°C तक पहुंच गया, जिसमें लोहेगांव में 32-33°C और शिवाजीनगर में लगभग 32°C तापमान दर्ज किया गया. पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शुष्क और शांत परिस्थितियों के साथ लगातार वाहनों की आवाजाही आने वाले दिनों में, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान, वायु गुणवत्ता को और खराब कर सकती है.



14 अक्टूबर 2025 को अनुमानित AQI स्थिति: भारत के प्रमुख शहर



शहर रिपोर्ट की गई AQI / मुख्य रीडिंग वायु गुणवत्ता श्रेणी* दिल्ली ~ 201 (सुबह) खराब अहमदाबाद (बोपल) 253 खराब मुंबई ~ 143 (सुबह) मॉडरेट कोलकाता ~ 149 मॉडरेट/बॉर्डरलाइन पुणे डेटा स्पष्ट रूप से नहीं मिला — बेंगलुरु ~ 84 मॉडरेट चेन्नई ~ 78 मॉडरेट हैदराबाद ~ 95 मॉडरेट



विशेषज्ञ क्या कहते हैं

पर्यावरणविद् मनु सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि, दिल्ली एक बार फिर अपने भयावह शीतकालीन स्मॉग चक्र के कगार पर है. यह क्षण तत्परता और ईमानदारी दोनों की मांग करता है. उन्होंने कहा कि, हर साल हम पराली जलाने को दोष देते हैं, फिर भी वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में इसका योगदान 1 फीसदी से भी कम है. असली दोषी परिवहन उत्सर्जन (Transport emissions), निर्माण धूल और सबसे बढ़कर, पटाखे हैं. ऑड-ईवन योजनाएं या इलेक्ट्रिक वाहन अभियान कुछ हद तक मदद करते हैं, लेकिन बिना सख्त रूख अख्तियार किए और सार्वजनिक संयम के बिना ये केवल दिखावटी उपाय हैं.

उन्होंने कहा कि, बेहद चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली सरकार, पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में बार-बार विफल रहने के बाद, अब तथाकथित 'ग्रीन पटाखों' के लिए अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, जो अभी भी प्रदूषण फैलाते हैं. ये सामान्य पटाखों की तुलना में केवल 30 फीसदी कम विषाक्त पदार्थ छोड़ते या फैलाते हैं. उन्होंने दशहरे के दौरान पटाखों का व्यापक उपयोग देखा है, जबकि अधिकारी इस पर आंखें मूंदे बैठे हैं. उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों से कहा कि, अब समय आ गया है कि हम धुएं से ऊपर उठकर सोचे. पटाखों को छोड़कर अपने बच्चों के फेफड़ों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए. शोरगुल से बचना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि, अनुष्ठानिक अग्नि के बजाय स्वास्थ्य के बारे में लोगों को सोचना चाहिए.

वहीं, पर्यावरण एवं भू-स्थानिक विश्लेषक डॉ. राजेश पॉल ने कहा कि, दिवाली से पहले ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता का 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच जाना एक चेतावनी संकेत है. शहर के PM2.5 स्तर में पराली जलाने का योगदान वर्तमान में 1 फीसदी से भी कम है, इसलिए यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रदूषण स्रोत, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, निर्माण धूल, कचरा जलाना और पटाखे इस संकट को बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि, अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को और सख्ती से लागू करना होगा, खासकर निर्माण, सड़क की धूल और औद्योगिक उत्सर्जन पर अंकुश लगाना होगा. नागरिक भी जिम्मेदारी निभाते हैं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, निजी कारों का उपयोग कम करते हैं और त्योहारों के दौरान पटाखे नहीं जलाते. अकेले परिवहन दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 20 प्रतिशत योगदान देता है, और ऑड-ईवन जैसी अस्थायी योजनाओं का प्रभाव सीमित ही होता है.

उन्होंने कहा, "हमें इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने, डीज़ल ट्रकों और पुराने वाहनों पर सख़्त नियंत्रण और मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है. हमें दोषारोपण से जवाबदेही की ओर बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि, दिल्ली का प्रदूषण घरेलू है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को रोकने के लिए दिवाली से पहले निर्णायक कार्रवाई और व्यवहारिक बदलाव दोनों की आवश्यकता होगी.

प्रोफेसर एसएन मिश्रा, जलवायु परिवर्तन सलाहकार, टेरी एसएएस, ने कहा कि, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक स्थानीय और क्षेत्रीय प्रदूषकों के एक जटिल मिश्रण से प्रभावित होता है. खासकर वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, निर्माण धूल, और कुछ हद तक, अक्टूबर और नवंबर के दौरान उत्तर-पश्चिमी राज्यों में पराली जलाने से प्रदूषण वाली समस्या खड़ी होती है. मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों में, तापमान में उलटफेर और हवा के कमजोर रुख के कारण प्रदूषक जमीन के पास फंस जाते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता बिगड़ जाती है.

आने वाले दिनों में, शांत मौसम और कम हवा की गति के कारण दिवाली से पहले AQI का स्तर बढ़ने की संभावना है, हालांकि बाद में तेज हवाएं कुछ राहत दे सकती हैं. दीर्घावधि में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने से एक स्थायी, शून्य-उत्सर्जन मार्ग मिलता है, जबकि ऑड-ईवन योजना जैसे अल्पकालिक उपायों से सीमित सफलता मिली है. इसका समाधान मौसमी घबराहट में नहीं, बल्कि लगातार, दीर्घकालिक योजना बनाने में निहित है.

स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ और सार्वजनिक सलाह

इन शहरों में, वायु गुणवत्ता बिगड़ने के साथ-साथ सांस लेने और हृदय संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ निवासियों से कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी है.

सुबह और शाम के समय, जब प्रदूषण चरम पर होता है, बाहरी गतिविधियों को सीमित करें.

यदि बाहर निकलना ज़रूरी हो, तो N95 या समकक्ष मास्क पहनें.

बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों जैसे संवेदनशील लोगों पर नज़र रखें.

घर के अंदर, खासकर बेडरूम और नर्सरी के लिए, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने पर विचार करें.

डॉक्टर धूल और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन के संपर्क को कम करने के महत्व पर भी जोर दे रहे हैं. निर्माण गतिविधियों वाले क्षेत्रों में, निवासियों को भारी वाहनों की आवाजाही वाली सड़कों से बचने और घर में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है.

