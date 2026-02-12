ETV Bharat / bharat

कौन है देश का सबसे अमीर और गरीब राज्य? एक क्लिक में जानिए, कहां के लोग कमाते हैं ज्यादा पैसा

भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है लेकिन, प्रति व्यक्ति आय में काफी पीछे है. ETV Bharat Expliner में समझिए वजह.

जानिए कौन है देश का सबसे अमीर और गरीब राज्य. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 5:11 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: भारत वित्त वर्ष 2025-26 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है. अनुमान है कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. भारत भले ही कमाई में नंबर 4 पर पहुंच गया हो लेकिन, प्रति व्यक्ति आय के मामले में अभी काफी पीछे है.

अनुमान है कि 2030 तक देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर अपर-मिडिल-इनकम (उच्च-मध्यम आय) श्रेणी में हो जाएगी. आईए, ETV Bharat Expliner में समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में भारत इतना पीछे क्यों है.

इंडिया का वो राज्य जो करता है सबसे ज्यादा कमाई. आंकड़े लाख में.
इंडिया का वो राज्य जो करता है सबसे ज्यादा कमाई. आंकड़े लाख में. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा अमीर: देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा योगदान देता है. आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य है जो कमाई में नंबर वन है और सबसे ज्यादा अमीर है. इसकी सालाना कमाई 45.31 करोड़ लाख रुपए है. दूसरे नंबर पर 31.18 करोड़ लाख रुपए की कमाई के साथ तमिलनाडु है.

कौन सा राज्य सबसे गरीब: अब बात करते हैं देश के गरीब राज्य की. यानी वो राज्य जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान कर पा रहा है. आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की कमाई देश में सबसे कम है. सालाना 44.22 लाख लाख रुपए के साथ ये राज्य कमाई के मामले में सबसे निचले पायदान पर है. इसके बाद 52.16 लाख लाख रुपए के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आता है.

देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी: देश की कमाई के मामले में तो हम दुनिया में काफी आगे हैं. लेकिन, प्रति व्यक्ति आय में भारत काफी पीछे है. देश की सालाना औसत प्रति व्यक्ति आय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2,05,324 रुपए है. पहले यानी 2014-15 में यह 72,805 रुपये थी. प्रति व्यक्ति आय की ग्लोबल रैंकिंग में भारत 136वें-142वें स्थान के बीच है, जो दर्शाता है कि अभी काफी विकास की जरूरत है.

प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे अधिक: आय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है. यहां पर सालाना 4.93 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है. दूसरे नंबर पर 3.87 लाख रुपए के साथ तेलंगाना और तीसरे नंबर पर 3.80 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ कर्नाटक है.

किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम: प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार राज्य सबसे नीचे है, जहां हर व्यक्ति की औसत सालाना कमाई सिर्फ 32,227 रुपए है. इसके बाद उत्तर प्रदेश 50,341 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ है. फिर झारखंड 65,062 रुपए के साथ है. ये आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी भारत के राज्य काफी पीछे हैं.

इंडिया के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा.
इंडिया के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रति व्यक्ति आय में अंतर के कारण

  • प्रति व्यक्ति आय में अंतर का मुख्य कारण राज्यों में आर्थिक विकास का भिन्न होना है.
  • प्रौद्योगिकी, कृषि, वित्त और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में क्षमताओं का आधार प्रति व्यक्ति आय में अंतर करता है.
  • नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे नए क्षेत्र औसत आय में वृद्धि करते हैं.
  • बुनियादी ढांचे पर किया गया व्यय निजी पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाता है.

देश की सालाना आमदनी कितनी: भारत देश की सालाना आमदनी की बात करें तो देखने को मिलता है कि इसमें साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है. देश के इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में यह 201.90 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन (GDP) 187.97 लाख करोड़ रुपए था, जो 7.4% की वृद्धि दर्शाता है.

भारत की नॉमिनल GDP में बढ़ोतरी: नॉमिनल जीडीपी (वर्तमान कीमतों पर जीडीपी) का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में यह 357.14 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 330.68 लाख करोड़ रुपए था, जो 8.0% की वृद्धि दर्शाता है.

सकल बाजार मूल्य भी लगातार बढ़ रहा: वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल बाजार मूल्य 184.50 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई) 171.87 लाख करोड़ रुपए था, जो 7.3% की वृद्धि दर्शाता है.

नॉमिनल सकल बाजार मूल्य (जीवीएसी) वित्तीय वर्ष 2025-26 में 323.48 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 300.22 लाख करोड़ रुपए था, जो 7.7% की वृद्धि दर्शाता है.

