ETV Bharat / bharat

कौन है देश का सबसे अमीर और गरीब राज्य? एक क्लिक में जानिए, कहां के लोग कमाते हैं ज्यादा पैसा

हैदराबाद: भारत वित्त वर्ष 2025-26 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है. अनुमान है कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. भारत भले ही कमाई में नंबर 4 पर पहुंच गया हो लेकिन, प्रति व्यक्ति आय के मामले में अभी काफी पीछे है.

अनुमान है कि 2030 तक देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर अपर-मिडिल-इनकम (उच्च-मध्यम आय) श्रेणी में हो जाएगी. आईए, ETV Bharat Expliner में समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में भारत इतना पीछे क्यों है.

इंडिया का वो राज्य जो करता है सबसे ज्यादा कमाई. आंकड़े लाख में. (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा अमीर: देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा योगदान देता है. आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य है जो कमाई में नंबर वन है और सबसे ज्यादा अमीर है. इसकी सालाना कमाई 45.31 करोड़ लाख रुपए है. दूसरे नंबर पर 31.18 करोड़ लाख रुपए की कमाई के साथ तमिलनाडु है.

कौन सा राज्य सबसे गरीब: अब बात करते हैं देश के गरीब राज्य की. यानी वो राज्य जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान कर पा रहा है. आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की कमाई देश में सबसे कम है. सालाना 44.22 लाख लाख रुपए के साथ ये राज्य कमाई के मामले में सबसे निचले पायदान पर है. इसके बाद 52.16 लाख लाख रुपए के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आता है.

ये भी पढ़ेंः देश में कितने ऐसे Highways जहां उतर सकते हैं सेना के लड़ाकू विमान, क्या है इमरजेंसी एयरस्ट्रिप?

देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी: देश की कमाई के मामले में तो हम दुनिया में काफी आगे हैं. लेकिन, प्रति व्यक्ति आय में भारत काफी पीछे है. देश की सालाना औसत प्रति व्यक्ति आय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2,05,324 रुपए है. पहले यानी 2014-15 में यह 72,805 रुपये थी. प्रति व्यक्ति आय की ग्लोबल रैंकिंग में भारत 136वें-142वें स्थान के बीच है, जो दर्शाता है कि अभी काफी विकास की जरूरत है.

प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे अधिक: आय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है. यहां पर सालाना 4.93 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है. दूसरे नंबर पर 3.87 लाख रुपए के साथ तेलंगाना और तीसरे नंबर पर 3.80 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ कर्नाटक है.