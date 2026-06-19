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जानें किस राज्य में कब बरसेंगे बदरा, मानसून धीमा होने से देश में 40 प्रतिशत बारिश की कमी

मानसून की गति में ब्रेक की वजह से देशभर में बारिश में 40 प्रतिशत की कमी आई है, जो सामान्य से काफी कम है.

Clouds cover the sky before the rain.
बारिश के पहले आसमान में छाए बादल. (file photo-AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 2:21 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली : उत्तर भारत में जहां अभी भी तेज गर्मी पड़ रही है. वहीं दक्षिण भारत में भी मानसून की रफ्तार धीमी है. आईएमडी के मुताबिक इस वजह से 1 जून से 18 जून के बीच देश में औसत से 40 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है.

इस दौरान देश में सामान्य 80.6 मिमी के मुकाबले 48.5 मिमी बारिश हुई. खासकर मध्य भारत में, जहां सामान्य 73.5 मिमी के मुकाबले 27 मिमी बारिश हुई, यानी 63 प्रतिशत की कमी, जिससे यह सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका बन गया.

दक्षिणी प्रायद्वीप में कुल मिलाकर बारिश सामान्य से 17 प्रतिशत कम है. राज्यों में से, गुजरात में बारिश में 79 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है, जहां सामान्य 43.1 मिमी के मुकाबले सिर्फ़ 9 मिमी बारिश हुई है. महाराष्ट्र में भी 78 प्रतिशत की कमी के साथ बारिश की भारी कमी है.

तेलंगाना में 41 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जबकि तमिलनाडु में सामान्य से 67 प्रतिशत कम बारिश हुई है. कर्नाटक में सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इसके उलट, केरल में 7 प्रतिशत ज़्यादा बारिश के साथ यह लगभग सामान्य बना हुआ है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में 76 प्रतिशत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है.

पिछले हफ़्ते मध्य और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में मानसून की बढ़त रुकी हुई है. मौसम विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम ठीक होने के बाद ही दक्षिण-पश्चिम मानसून फिर से आगे बढ़ेगा.

क्या मानसून में देरी हो रही है?
मानसून हमेशा के लिए कमजोर नहीं हुआ है. यह बस कुछ समय के लिए रुका हुआ है, जो वायुमंडलीय स्थितियों की वजह से हुआ है, यानी बंगाल की खाड़ी के इलाके में लो-प्रेशर जोन का न होना, और अरब सागर के ऊपर खराब ऊपरी हवा का सर्कुलेशन होना.

पर्यावरणविद् राजेश पॉल ने कहा, 'अभी के संकेतों से पता चलता है कि जून के आखिर में बारिश फिर से शुरू हो सकती है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और भारत के कई हिस्सों में खरीफ की बुआई को सपोर्ट मिलेगा.'

आईएमडी के अनुसार, अगले 4-5 दिनों के दौरान तेलंगाना, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. दिल्ली का मौसम आईएमडी ने 18 जून से 21 जून तक दिल्ली क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.

मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि तेज हवाएं और रुक-रुक कर बारिश से बहुत ज़्यादा गर्मी कम करने में मदद मिलेगी, जबकि कुछ इलाकों में लगातार नमी बनी रहेगी. दिल्ली में धूप खिली रहने पर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि रात का तापमान गिरकर लगभग 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा.

मौसम एक्सपर्ट्स ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम प्रणाली के मिले-जुले असर से तापमान नियंत्रण में रहने और मौसम अच्छा रहने की उम्मीद है.

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 24 तक बारिश
भारत में, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में 24 जून तक कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने 19 जून को तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश के लिए स्पेशल अलर्ट भी जारी किया है.

इस बीच, कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में अगले दो दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों के साथ-साथ मध्य भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है, साथ ही हवा की रफ़्तार 40-50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती है. इसी तरह, नॉर्थईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर में बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, साथ ही गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर तक की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी उम्मीद है. ये हालात 22 जून तक बने रहने की संभावना है.

उत्तर पश्चिम में, 19 जून को हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में 19-20 जून के दौरान धूल भरी आंधी चल सकती है.

यूपी, हरियाणा, पंजाब के अलावा यहां होगी बारिश
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 19 जून और 22 जून के दौरान कहीं-कहीं बारिश होगी. पश्चिमी क्षेत्र में, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज छिटपुट बारिश होने की संभावना है. आईएमडी के अनुसार, 21 जून से 24 जून तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है.

इस इलाके में 20 तारीख तक अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है, और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा.

भारी बारिश के कारण असर की उम्मीद है. आईएमडी ने स्थानीय बाढ़, निचले इलाकों में पानी भरने और खासकर शहरी इलाकों में अंडरपास बंद होने की चेतावनी दी है. जहां कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम और बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान होने की संभावना है.

एडवाइजरी
नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे घर से निकलने से पहले अपने रास्ते में ट्रैफिक जाम चेक कर लें और कमज़ोर जगहों पर रुकने से बचें. साथ ही लोगों से कहा गया है कि वे आंधी-तूफ़ान और तेज हवाओं के दौरान पेड़ों के नीचे पनाह लेने से बचें. जिन इलाकों में हीटवेव आने की संभावना है, वहां अलर्ट रहें. बड़ों और बच्चों की सेहत का ध्यान रखें. खूब पानी पिएं.

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