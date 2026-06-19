ETV Bharat / bharat

जानें किस राज्य में कब बरसेंगे बदरा, मानसून धीमा होने से देश में 40 प्रतिशत बारिश की कमी

बारिश के पहले आसमान में छाए बादल. ( file photo-AFP )

नई दिल्ली : उत्तर भारत में जहां अभी भी तेज गर्मी पड़ रही है. वहीं दक्षिण भारत में भी मानसून की रफ्तार धीमी है. आईएमडी के मुताबिक इस वजह से 1 जून से 18 जून के बीच देश में औसत से 40 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान देश में सामान्य 80.6 मिमी के मुकाबले 48.5 मिमी बारिश हुई. खासकर मध्य भारत में, जहां सामान्य 73.5 मिमी के मुकाबले 27 मिमी बारिश हुई, यानी 63 प्रतिशत की कमी, जिससे यह सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका बन गया. दक्षिणी प्रायद्वीप में कुल मिलाकर बारिश सामान्य से 17 प्रतिशत कम है. राज्यों में से, गुजरात में बारिश में 79 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है, जहां सामान्य 43.1 मिमी के मुकाबले सिर्फ़ 9 मिमी बारिश हुई है. महाराष्ट्र में भी 78 प्रतिशत की कमी के साथ बारिश की भारी कमी है. तेलंगाना में 41 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जबकि तमिलनाडु में सामान्य से 67 प्रतिशत कम बारिश हुई है. कर्नाटक में सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इसके उलट, केरल में 7 प्रतिशत ज़्यादा बारिश के साथ यह लगभग सामान्य बना हुआ है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में 76 प्रतिशत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. पिछले हफ़्ते मध्य और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में मानसून की बढ़त रुकी हुई है. मौसम विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम ठीक होने के बाद ही दक्षिण-पश्चिम मानसून फिर से आगे बढ़ेगा. क्या मानसून में देरी हो रही है?

मानसून हमेशा के लिए कमजोर नहीं हुआ है. यह बस कुछ समय के लिए रुका हुआ है, जो वायुमंडलीय स्थितियों की वजह से हुआ है, यानी बंगाल की खाड़ी के इलाके में लो-प्रेशर जोन का न होना, और अरब सागर के ऊपर खराब ऊपरी हवा का सर्कुलेशन होना. पर्यावरणविद् राजेश पॉल ने कहा, 'अभी के संकेतों से पता चलता है कि जून के आखिर में बारिश फिर से शुरू हो सकती है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और भारत के कई हिस्सों में खरीफ की बुआई को सपोर्ट मिलेगा.' आईएमडी के अनुसार, अगले 4-5 दिनों के दौरान तेलंगाना, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. दिल्ली का मौसम आईएमडी ने 18 जून से 21 जून तक दिल्ली क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है. मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि तेज हवाएं और रुक-रुक कर बारिश से बहुत ज़्यादा गर्मी कम करने में मदद मिलेगी, जबकि कुछ इलाकों में लगातार नमी बनी रहेगी. दिल्ली में धूप खिली रहने पर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि रात का तापमान गिरकर लगभग 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा.