चीता...112 करोड़ ने 0 से 53 तक पहुंचाया; जानिए 3 साल में कैसे हुआ चीतों का 'पुर्नजन्म'

3 साल में कैसे हुआ चीतों का 'पुर्नजन्म', पढ़िए रिपोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : March 13, 2026 at 10:58 AM IST

हैदराबाद: देश में विलुप्त घोषित बड़ी बिल्ली यानी चीता का 'पुर्नजन्म' हो चुका है. बीते एक महीने 3 मादा चीतों ने 13 शावकों को जन्म दिया है. इनको मिलाकर अब देश में चीतों की कुल संख्या 53 हो गई है. जिसमें भारत में जन्मे 33 शामिल हैं. बाकी 20 को नामिबिया और दक्षिण अफ्रीका से 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत लाया गया था. ETV Bharat के Explainer में जानते हैं चीतों के शून्य से 53 तक पहुंचने की कहानी.

चीतों के पुर्नजन्म की पटकथा 2022 में लिखी गई: दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था. 70 साल बाद इसके पुर्नजन्म की कहानी 2022 में तब शुरू हुई जब केंद्र की मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया. इसके तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया के सवाना से 8 चीतों को भारत लाया गया और मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में इनका संरक्षण शुरू हुआ. ये ऐतिहासिक लम्हा था. क्योंकि, इससे पहले कभी भी किसी मांसाहारी जानवर का एक महाद्वीप से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हुआ था.

कुनो नेशनल पार्क में कब-कब चीतों का जन्म हुआ.
कुनो नेशनल पार्क में कब-कब चीतों का जन्म हुआ. (Photo Credit; ETV Bharat)

एयर इंडिया के प्लेन से भारत पहुंचे 20 चीते: सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत के बाद फरवरी 2023 तक 20 चीतों को दूसरे देशों से भारत लाया गया. इनमें पहले चरण में नामीबिया से 8 चीते आए थे, जिनमें 5 मादा 3 नर थे. इसके बाद 12 चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए, इनमें 5 मादा और 7 नर थे. इन सभी ने इंडियन एयर फोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर्स की सवारी की और बिना किसी व्यवधान के 7900 किमी से अधिक की दूरी तय की.

प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य और लक्ष्य क्या: विलुप्त हो चुके चीतों को पुनर्स्थापित करना और देश के घास के मैदानों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से भारत में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया. इसका लक्ष्य मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों की संख्या बढ़ाकर देश की जैव विविधता (Biodiversity) को बढ़ाना है. इसके साथ ही प्रति वर्ष 5-10 चीते लाकर एक आत्मनिर्भर प्रजनन आबादी स्थापित करना भी प्रोजेक्ट चीता का लक्ष्य है.

दूसरे देशों से भारत कैसे लाए गए चीते.
दूसरे देशों से भारत कैसे लाए गए चीते. (Photo Credit; ETV Bharat)

कुनो में कैसे-कैसे बढ़ा चीतों का कुनबा: कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे. इनमें 10 मादा थीं. अब तक 6 मादा चीता मां बन चुकी हैं. सबसे पहले नामीबियाई चीता ज्वाला 2023 में मां बनी. उसने 4 शावकों को जन्म दिया. इसके बाद 2024 में ज्वाला फिर से मां बनी और 4 शावकों को जन्म दिया. 2024 में ही नामीबियाई चीता आशा ने 3, निरवा ने 2, दक्षिण अफ्रीकी गामिनी ने 6 शावकों को जन्म दिया. 2025 में नामीबियाई निरवा ने 5, वीरा ने 2 और भारती मूल की मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया. 2026 के शुरुआती 3 महीने में गजब की प्रोग्रेस देखने को मिली. फरवरी से अब तक 13 चीतों ने जन्म लिया है. नामीबियाई चीता आशा ने 5, 18 फरवरी को गामिनी ने 3 और 9 मार्च को ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया.

नामीबियाई ज्वाला का परिवार सबसे बड़ा, नवंबर 2025 में बनी नानी: नामीबियाई चीता ज्वाला का परिवार इस समय सबसे बड़ा है. चीतों का कुनबा उसने ही सबसे पहले बढ़ाया था. 2023 में उसने 4 शावकों को जन्म दिया. लेकिन, दुर्भाग्यवश उनमें से 3 की मौत हो गई. एक जो मादा शावक बची थी उसका नाम मुखी रखा गया था. वह भी अब मां बन चुकी है. बात ज्वाला के परिवार की करें तो उसने अपने 3 प्रजनन में 13 शावकों को जन्म दिया. इनमें से एक मुखी भी 5 शावकों को नवंबर 2025 में जन्म दे चुकी है. इस हिसाब से ज्वाला के परिवार में 15 सदस्य हैं.

चीता इतनी तेज कैसे दौड़ता है.
चीता इतनी तेज कैसे दौड़ता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

चीतों की देखभाल में कितना हो रहा खर्च: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के अनुसार प्रोजेक्ट चीता पर अब तक करीब 112 करोड़ रुपए हो चुका है. इसमें से 67 फीसदी कुनो में चीतों के पुनर्वास पर खर्च हुआ है. इसके अलावा जैसे-जैसे चीतों की संख्या बढ़ रही है, उनके लिए कुनो नेशनल पार्क छोटा पड़ता जा रहा है. इसको देखते हुए अब गांधी सागर अभयारण्य में भी चीतों को बसाया जाएगा. यह अभयारण्य राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है.

चीते रोज खा जाते हैं 35 हजार रुपए का बकरे का मांस (मटन): कुनो में संरक्षण पाए चीतों के खान-पान पर भारी-भरकम रकम खर्च की जा रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल के विधानसभा सत्र में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इस खर्च का ब्योरा सदन में रखा था. उन्होंने बताया था कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1.27 करोड़ रुपए से अधिक यानी प्रति दिन 34,825 रुपए सिर्फ मटन पर खर्च हो रहे हैं. इस भोजन के लिए सरकार के पास कोई अलग बजट का प्रावधान नहीं है. अन्य मदों से फंड डायवर्ट कर इस शाही भोजन के लिए बजट की भरपाई की जा रही है.

कुनो में चीतों की डाइट पर कितना खर्च हो रहा.
कुनो में चीतों की डाइट पर कितना खर्च हो रहा. (Photo Credit; ETV Bharat)

चीतों की बढ़ती संख्या ने कुनो नेशनल पार्क को किया छोटा: प्रोजेक्ट चीता की सफलता ने दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जानवर की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की है. इसके चलते एमपी का कुनो नेशनल पार्क उनके लिए छोटा पड़ने लगा है. पीआईबी की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला कुनो नेशनल पार्क करीब 30 चीतों के लिए उपयुक्त है. यहां शिकार के लिए पर्याप्त वन्यजीव उपलब्ध हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार एक चीते को औसतन 50 से 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है. चीतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुनो के आसपास श्योपुर और शिवपुरी वन मंडलों के हिस्सों को भी जोड़ा गया है. साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर वन्यजीव कॉरिडोर तैयार करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि सागर-दमोह क्षेत्र में फैले रानी दुर्गावती अभयारण्य (नौरादेही) को देश का तीसरा ‘चीता होम’ बनाया जाएगा. 1,197 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में जून तक चीतों को छोड़े जाने की उम्मीद है.

1952 में भारत से चीतों के विलुप्त होने की क्या वजह रहीं.
1952 में भारत से चीतों के विलुप्त होने की क्या वजह रहीं. (Photo Credit; ETV Bharat)

सबसे ज्यादा चीते किस देश में पाए जाते हैं: वैश्विक स्तर पर चीतों की अनुमानित संख्या 7100 है, जिनमें से लगभग 2300 यानी 32% पूर्वी अफ्रीका में और 4300 यानी 61% दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं. उत्तरी, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में शेष 7% चीते रहते हैं, जिनकी संख्या 420 है. अफ्रीका में चीतों की 33% आबादी संरक्षित क्षेत्रों में रहती है. ईरान में एशियाई चीतों की आबादी बेहद कम है. माना जाता है कि इनकी संख्या 20 से भी कम है.

भारत में चीतों के विलुप्त होने की क्या थी वजह: सरकार ने 1952 में चीतों को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया था. भारत में इस राजसी बिल्ली के विलुप्त होने के मुख्य कारण थे, जंगली जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार करना. सुंदर त्वचा और खाल के लिए चीतों का अवैध शिकार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने उनकी आबादी को काफी कम कर दिया. इसके अलावा जंगल का विनाश, प्राकृतिक शिकार की कमी के कारण भी चीते खत्म हो गए.

चीतों का वजन और लंबाई कितनी होती है: वयस्क चीतों का वजन आमतौर पर 75 से 125 पाउंड यानी 34 से 57 किलोग्राम के बीच होता है. उनके शरीर की लंबाई सिर से लेकर पिछले पैरों तक 40 से 60 इंच होती है, जिसमें पूंछ की लंबाई 24 से 32 इंच और जुड़ जाती है. इससे चीतों की कुल लंबाई 7.5 फीट तक हो जाती है. कंधे तक चीते लगभग 28 से 36 इंच ऊंचे होते हैं.

नर और मादा चीते को कैसे पहचानें: नर चीते मादा चीतों से थोड़े बड़े होते हैं. उनका सिर भी बड़ा होता है. मादा आमतौर पर अकेली रहती है. यादि उसके बच्चे हैं तो वह सिर्फ उनके साथ घूमना पसंद करती है. जबकि, नर चीते मिलनसार होते हैं. ये अक्सर 2-3 के समूह में रहते हैं. नर अपने इलाके (Territory) की रक्षा के लिए उसे मूत्र से चिह्नित करते हैं, जबकि मादाएं बड़े, निर्जन क्षेत्रों में अकेले घूमना पसंद करती हैं.

चीता इतना तेज कैसे दौड़ लेता है: चीतों का शरीर पतला, कमर संकरी और छाती चौड़ी होती है. उनके बड़े नथुने, फेफड़े और हृदय दौड़ते समय ऑक्सीजन की तेजी से आपूर्ति करते हैं. लंबे पैरों और विशिष्ट रूप से पतले शरीर के साथ, चीता अन्य सभी बिल्लियों से भिन्न है. इसकी विशिष्ट शारीरिक संरचना ही इसे वह तेज भागने में सफल बनाती है.

चीता 3 सेकेंड में 110 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ता है: चीता सबसे तेज भागने वाला जानवर है. यह महज तीन सेकंड में 110 किमी/घंटा (70 मील प्रति घंटा) से अधिक की गति प्राप्त कर सकता है. चीता 7 मीटर तक लंबे कदम उठा सकता है. इसकी लचीली रीढ़, लंबे पैर, पतला शरीर और संतुलन बनाने वाली पूंछ, ये सभी इसकी दौड़ने की क्षमता में मदद करते हैं.

संपादक की पसंद

