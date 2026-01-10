ETV Bharat / bharat

'भारत हिंदू राष्ट्र है, प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होगा', ओवैसी के बयान पर CM सरमा की टिप्पणी

गुवाहाटी: एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयान पर टिप्पणी करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होगा. अपनी 'हिंदू राष्ट्र' की थ्योरी दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि संविधान किसी को भी भारत का प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता है, लेकिन देश की सभ्यता यह सुनिश्चित करती है कि प्रधानमंत्री हिंदू ही रहे.

गुवाहाटी में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "संवैधानिक तौर पर कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है. लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, एक हिंदू सभ्यता है, और हम हमेशा मानेंगे - और हमें पूरा भरोसा है - कि भारतीय प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा."

सीएम सरमा ने संवैधानिक नियमों और जिसे उन्होंने भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान बताया, उसके बीच अंतर बताने की कोशिश की. यह मानते हुए कि संविधान किसी भी नागरिक को, चाहे उसका धर्म या पहनावा कुछ भी हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की इजाजत देता है, सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की जड़ें हिंदू सभ्यता में हैं, जो उनके अनुसार, देश के नेतृत्व को आकार देती रहेगी.

सरमा के बयान ने एक बार फिर संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता बनाम सभ्यता की पहचान पर बहस को और फोकस में ला दिया है, खासकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले.