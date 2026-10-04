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रूस-यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए भारत ने तेज कर दिए हैं प्रयास: एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर. (फाइल) ( IANS )

By PTI 4 Min Read

नयी दिल्लीः विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत ने हाल के महीनों में यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि भारत इस लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए कीव (यूक्रेन) और मॉस्को (रूस) दोनों के साथ बातचीत कर रहा है. नई दिल्ली की ओर से इस युद्ध को खत्म करने की हालिया पहल पर यह पहला सार्वजनिक बयान है.