ETV Bharat / bharat

'भारत-बांग्लादेश भाई-बहनों की तरह', नवनियुक्त राजदूत दिनेश त्रिवेदी जमीनी सीमा के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे

नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी जमीनी सीमा के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे ( ETV Bharat )

पेट्रापोल/ढाका: भारत ने बांग्लादेश में बंगाली बोलने वाले राजदूत भेजे हैं. शुक्रवार सुबह, दिनेश त्रिवेदी सड़क के रास्ते पेट्रापोल लैंड पोर्ट पार करके ढाका के लिए निकले. बोंगांव साउथ से भाजपा विधायक स्वपन मजूमदार उन्हें विदा करने के लिए मौजूद रहे. कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि बंगाली बोलने वाले राजदूत को नियुक्त करके, दिल्ली का मकसद इन अशांत समय में बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्तों की अपनी इच्छा दिखाना है. 5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे. देश की अंतरिम सरकार के कई लोगों ने, जिसमें उस समय के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस भी शामिल थे, अलग-अलग समय पर भारत के खिलाफ बातें की थीं. उस दौरान भारत को बांटने की भी बात हुई, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए. दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय आयात और निर्यात व्यापार रुक गया था. पिछले दो सालों में पेट्रापोल लैंड पोर्ट को बार-बार बंद किया गया. हालांकि, अब हालात बदल गए हैं. लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. राष्ट्रीय चुनाव में भारी जीत के बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चुने गए. उनकी सरकार भारत के साथ रिश्ते फिर से ठीक करना चाहती है. दिल्ली ने भी बांग्लादेश को लेकर अपना रुख बदल लिया है.