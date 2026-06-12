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'भारत-बांग्लादेश भाई-बहनों की तरह', नवनियुक्त राजदूत दिनेश त्रिवेदी जमीनी सीमा के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे

बांग्लादेश पहुंचने पर दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि, एक भाई अपने भाइयों और बहनों से मिलने आया है.

India's new envoy arrives in Bangladesh through land border
नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी जमीनी सीमा के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 8:53 PM IST

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पेट्रापोल/ढाका: भारत ने बांग्लादेश में बंगाली बोलने वाले राजदूत भेजे हैं. शुक्रवार सुबह, दिनेश त्रिवेदी सड़क के रास्ते पेट्रापोल लैंड पोर्ट पार करके ढाका के लिए निकले. बोंगांव साउथ से भाजपा विधायक स्वपन मजूमदार उन्हें विदा करने के लिए मौजूद रहे.

कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि बंगाली बोलने वाले राजदूत को नियुक्त करके, दिल्ली का मकसद इन अशांत समय में बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्तों की अपनी इच्छा दिखाना है.

5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे. देश की अंतरिम सरकार के कई लोगों ने, जिसमें उस समय के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस भी शामिल थे, अलग-अलग समय पर भारत के खिलाफ बातें की थीं.

उस दौरान भारत को बांटने की भी बात हुई, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए. दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय आयात और निर्यात व्यापार रुक गया था. पिछले दो सालों में पेट्रापोल लैंड पोर्ट को बार-बार बंद किया गया.

हालांकि, अब हालात बदल गए हैं. लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. राष्ट्रीय चुनाव में भारी जीत के बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चुने गए. उनकी सरकार भारत के साथ रिश्ते फिर से ठीक करना चाहती है. दिल्ली ने भी बांग्लादेश को लेकर अपना रुख बदल लिया है.

विदेश मंत्रालय ने इस साल अप्रैल के आखिर में बांग्लादेश में अगले उच्चायुक्त के तौर पर दिनेश त्रिवेदी के नाम का ऐलान किया था. पारंपरिक रूप से, दिल्ली ऐसे नियुक्ति के लिए कैरियर राजनयिक पर निर्भर रही है. लेकिन, तीन दशक पुराने रिवाज को तोड़ते हुए, अनुभवी नेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश का एम्बेसडर बनाने का फैसला किया गया.

पिछले एम्बेसडर, प्रणय कुमार वर्मा को बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन का एम्बेसडर बनाया गया है. दिनेश को बांग्लादेश का एम्बेसडर बनाने के पीछे दिल्ली के पास कई खास वजहें हैं.

गुजरात के रहने वाले दिनेश बंगाली बोलने में बहुत माहिर हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में बिताया है. एक ऐसी बात जिसका मोदी सरकार फायदा उठाना चाहती है. बांग्लादेश पहुंचने पर, दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा कि, एक भाई अपने भाइयों और बहनों से मिलने आया है.

उन्होंने कहा, "मेरे देश की आबादी 1.4 बिलियन है, इसमें (बांग्लादेश की अनुमानित आबादी) 200 मिलियन और जोड़ दो. मैं जो कुछ भी करूंगा वह इन 1.6 बिलियन लोगों के लिए होगा. यह मिलकर किया जाएगा... कुछ भी अकेले नहीं किया जाएगा." उन्होंने कहा कि, ऐसा नहीं लगता कि वह किसी विदेशी धरती पर हैं. उन्होंने कहा, यहां आसमान और हवा एक जैसे हैं. हम मिलकर तालमेल से काम करेंगे."

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