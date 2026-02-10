ETV Bharat / bharat

भारत 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े सुधारों के लिए तैयार

नई दिल्ली: भारत मानव इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक और ऊर्जा बदलावों में से एक की तैयारी कर रहा है. अगले पांच दशकों में, देश के पावर सिस्टम, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और मिनरल सप्लाई चेन में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत अपने दो बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, 2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करना.

नीति आयोग की रिपोर्ट की नई सीरीज 'विकसित भारत और नेट जीरो की ओर परिदृश्य'(Scenarios Towards Viksit Bharat and Net Zero) से यही मुख्य संदेश निकलकर आया है. इसमें पावर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सेक्टर-दर-सेक्टर पाथवेज (pathways) का निरीक्षण किया गया है. ये अध्ययन मिलकर इस बात की पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि भारत के विकास और जलवायु से जुड़े लक्ष्य एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए कितने बड़े बदलाव की जरूरत होगी.

भारत के विकास की रीढ़ बनेगी बिजली

भारत की नेट-जीरो रणनीति के केंद्र में बिजली के इस्तेमाल में भारी बढ़ोतरी है. क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि: ऊर्जा में बिजली की मांग का अनुमान दिखाता है कि भारत की कुल बिजली की मांग 2070 तक मौजूदा मूल्य से आठ गुना से भी अधिक तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) से दूर जा रही है.

नेट जीरो परिदृश्य (Net Zero Scenario) में, बिजली का इस्तेमाल 2023/24 में लगभग 1541 TWh (Terawatt-hour) से बढ़कर 2070 में लगभग 13000 TWh होने का अनुमान है. मौजूदा नीति परिदृश्य के तहत भी, बिजली का इस्तेमाल 9700 TWh से अधिक हो जाएगा, जो अर्थव्यवस्था में बड़े संरचनात्मक बदलावों को दिखाता है.

प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, जो जीवन स्तर का एक जरूरी संकेत है, लगभग 1400 KWh के मौजूदा स्तर से तेजी से बढ़कर 2070 तक 7000 KWh और 10,000 KWh के बीच के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है और यह फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों में आज के अनुमानित स्तर के करीब पहुंच जाएगी.

नेट-जीरो पाथवे के तहत अंतिम उर्जा इस्तेमाल में बिजली का हिस्सा आज के लगभग 21% से बढ़कर लगभग 60% हो सकता है, जिससे बिजली आर्थिक विकास और डीकार्बोनाइजेशन का सबसे जरूरी चालक बन जाएगी.

भारत के पावर मिक्स में होगा नवीकरणीय ऊर्जा का दबदबा

उत्सर्जन कम करते हुए डिमांड में इस बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए भारत में बिजली बनाने के तरीके में पूरी तरह बदलाव लाना होगा.

नेट-जीरो पाथवे के तहत, कैप्टिव पावर प्लांट्स समेत कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी आज के लगभग 523 GW से बढ़कर 2070 तक 6,800–7,350 GW होने का अनुमान है. इस बढ़ोतरी का अधिकांश हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आएगा.

अकेले सोलर पावर 3,250–5,500 GW तक बढ़ सकती है, जबकि ऑनशोर विंड कैपेसिटी 1,000 GW को पार कर सकती है, जिसे 50–70 GW ऑफशोर विंड से समर्थन मिलेगा. परिणामस्वरूप, 2070 तक नॉन-फॉसिल सोर्स, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 98% हिस्सा हो सकते हैं, जबकि आज यह लगभग 40% है.

भारत ने पहले ही तेजी से प्रगति की है. 2025 के बीच तक, यूटिलिटी स्केल पर लगाई गई 50% से अधिक कैपेसिटी नॉन-फॉसिल सोर्स से आएगी, जिससे वह अपनी नई जलवायु प्रतिबद्धताओं को मौजूदा प्लान से पांच साल पहले ही पूरा कर लेगा. दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 258 GW तक पहुंच जाएगी और भारत रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा.

इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा का रोल भी अहम होगा. इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी अभी के 8.8 GW से बढ़कर 2070 तक 300 GW से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) अधिक लचीलापन और डिस्ट्रिब्यूटेड लेवल पर तैनाती के लिए अधिक मौके देंगे.

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) आज के बहुत कम लेवल से बढ़कर 2070 तक 2,500–3,000 GW तक पहुंच जाएगा. पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज कैपेसिटी 150–165 GW तक बढ़ सकती है.

कोयले की खपत में तुलनात्मक रूप से तेजी से गिरावट आई है, लेकिन ग्रिड की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसके जल्द से मध्यम अवधि में जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि रिपोर्ट में लंबे समय तक कार्बन लॉक-इन के खिलाफ चेतावनी दी गई है.

इंडस्ट्री: कार्बन लॉक-इन के बिना विकास

भारत का औद्योगिक क्षेत्र, जो नौकरियों, निर्यात और विकास के लिए जरूरी है, एक और चुनौती का सामना कर रहा है. अभी यह भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (बिजली को छोड़कर) का लगभग 24% हिस्सा है.