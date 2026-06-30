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प्रमुख राजनीतिक चेहरे उच्चायुक्त के रूप में देखे जा सकते हैं, पीएम मोदी की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को आगे बढ़ाएंगे

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नया आयाम देने में जुट गई है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

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कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी, शाह व अन्य (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 8:10 PM IST

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नई दिल्ली: आने वाले समय में श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में भी कुछ प्रमुख राजनीतिक चेहरे उच्चायुक्त के रूप में देखे जा सकते हैं, जो भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को और गति देंगे. सूत्रों के अनुसार सरकार नेपाल, श्रीलंका समेत कुल 8 से 9 पड़ोसी और रणनीतिक देशों में ऐसे अनुभवी राजनीतिक व्यक्तियों को उच्चायुक्त बनाने पर जल्द ही निर्णय लेने जा रही है.

सूत्रों की माने तो भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को और गति देने की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने राजनयिकों में अधिकारियों की जगह कुछ राजनेताओं को भी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने जा रही है, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध और गहरा बनाया जाए. जिससे वैश्विक मंच पर भारत की आवाज और अधिक प्रभावी बन सके.

जानकारों का कहना है कि, इस कदम से भारत अपनी राजनीतिक क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए इन देशों तक अपनी सोच, संदेश और भावनाओं को सही तरीके से पहुंचा सकेगा. चुने गए नेता विदेश नीति, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं की गहरी समझ रखने वाले होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे.

सरकार इन्हें इस उद्देश्य से इन देशों में नियुक्त करेगी ताकि वो उन देशों के राजनीतिक दलों, जनमत निर्माताओं, युवा नेताओं और नागरिक समाज के साथ सक्रिय संवाद स्थापित करें तथा वहां की राजनीतिक सोच और जमीनी फीडबैक भारत को उपलब्ध कराएं. इससे विदेश नीति को और बेहतर आकार देने में मदद मिलेगी.

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नया आयाम देने में जुट गई है. सरकार अब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसियों के साथ पारंपरिक कूटनीति के अलावा वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को राजनीतिक उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की योजना बना रही है.

इस पहल की शुरुआत हाल ही में हुई जब वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया. सूत्रों के अनुसार सरकार नेपाल, श्रीलंका समेत कुल 8 से 9 पड़ोसी और रणनीतिक देशों में ऐसे अनुभवी राजनीतिक व्यक्तियों को उच्चायुक्त बनाएगी जिनके नाम जल्द ही फाइनल किए जायेंगे.

आने वाले समय में श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में भी कुछ प्रमुख राजनीतिक चेहरे उच्चायुक्त के रूप में देखे जा सकते हैं,ये कदम पड़ोसी देशों के साथ संबंध भरोसे बढ़ाने और गहरे करने के उद्वेश्य से उठाया जा रहा है जिससे वैश्विक मंच पर भारत की आवाज और अधिक प्रभावी बने.

जानकारों का कहना है कि इस कदम से भारत अपनी राजनीतिक क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए इन देशों तक अपनी सोच, संदेश और भावनाओं को सही तरीके से पहुंचा सकेगा. चुने गए नेता विदेश नीति, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं की गहरी समझ रखने वाले होंगे.

सूत्रों के मुताबिक ये कदम सरकार विदेश नीति को और बेहतर आकार देने में मदद के लिए उठा रही है. यह कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता, युवा आंदोलन, आर्थिक संकट और बदलते समीकरण चल रहे हैं.

ऐसे में भारत को अपनी रणनीति पर लगातार नजर रखनी पड़ रही है. इस पहल से न सिर्फ कूटनीतिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि समय पर विकास परियोजनाओं, डिजिटल साझेदारियों, शैक्षिक आदान-प्रदान और मानवीय सहयोग के जरिए दीर्घकालिक विश्वास भी बनेगा. राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले उच्चायुक्त लीक से हटकर दोनों देशों की आपसी समझ, जरूरतों और भविष्य की प्राथमिकताओं के आधार पर काम कर सकेंगे.

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