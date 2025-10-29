ETV Bharat / bharat

भारत का समुद्री क्षेत्र तीव्र गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PTI )

By PTI 2 Min Read