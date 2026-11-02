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मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर तेलंगाना तक, कैसे हुआ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, जानें

मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर तेलंगाना तक, कैसे हुआ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, जानें ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: 1 नवंबर को आठ राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस ने भारत के संघीय ढांचे के विकास की एक झलक पेश की, जो यह दर्शाता है कि कैसे भाषाई पहचान, ऐतिहासिक विरासत और क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने आजादी के बाद से देश के राजनीतिक मानचित्र को प्रभावित किया है.

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी भारत के क्षेत्रीय और संवैधानिक विकास में एक एक अध्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं.

1 नवंबर का महत्व विशेष रूप से दक्षिण भारत में साफ दिखाई देता है, जहां तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी और मद्रास स्टेट ने कई वर्तमान राज्यों को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी. इस क्षेत्र का राजनीतिक बदलाव यह भी दिखाता है कि भाषाई एकता, जिसे शुरू में राज्य के दर्जे के आधार के रूप में अपनाया गया था, जरूरी रूप से स्थायी राजनीतिक एकता में नहीं बदल पाई. प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सत्य प्रकाश सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "अलग राज्य की मांगों के लिए जन-आकांक्षाओं, प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक स्थिरता और पड़ोसी क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का बारीकी से आकलन करना जरूरी है. इसका उद्देश्य शासन को लोगों के करीब लाना होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्षेत्रीय पुनर्गठन से नई असमानताएं पैदा न हों या मौजूदा विभाजन और गहरे न हों." सिंह के अनुसार, भारत का अनुभव दिखाता है कि भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एकता से समझौता किए बिना संवैधानिक ढांचे में जगह दी जा सकती है. सिंह ने कहा, "राज्यों का पुनर्गठन अक्सर भारत के विचार से अलग होने के बजाय लोकतांत्रिक मांगों का जवाब रहा है." भारत का मानचित्र (India's map of diversity, from Madras Presidency to Telangana formation days of 8 states and 5 UTs on November 1) मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर चार प्रमुख दक्षिणी राज्यों तक

मद्रास प्रेसीडेंसी ब्रिटिश शासन के तहत एक बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, जिसमें ऐसे क्षेत्र शामिल थे जो आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं. इसके अलावा इसमें ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्से और अब अन्य पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी शामिल थे, जिसकी सीमाएं समय के साथ बदलती रहीं. भारत की आजादी के बाद, पूर्व मद्रास प्रेसीडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्र एक बड़े राज्य आंदोलन का केंद्र बन गए थे. मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी जिलों को अलग करने के बाद 1 अक्टूबर 1953 को 'आंध्र राज्य' का गठन किया गया था. भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ और तेजी आई. उसी साल 1 नवंबर को, तत्कालीन हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी तेलंगाना क्षेत्र के साथ आंध्र राज्य का विलय करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था. इस नए और बड़े राज्य की राजधानी हैदराबाद बनी. इसी पुनर्गठन के तहत कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर मैसूर राज्य का गठन किया गया था, जिसमें तत्कालीन मैसूर रियासत और पड़ोसी प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्रों को शामिल किया गया था. बाद में 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया. केरल का गठन त्रावणकोर-कोचीन को मद्रास राज्य के मालाबार जिले और कासरगोड क्षेत्र के साथ मिलाकर किया गया था. इस गठन ने मलयालम भाषी क्षेत्रों को एक ही राज्य में एकीकृत कर दिया. इस बीच, मद्रास राज्य तमिल बोलने वाला मुख्य राज्य बना रहा. 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया, जिससे इसकी तमिल पहचान को औपचारिक रूप से मान्यता मिली. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: एक जैसी भाषा, अलग राजनीतिक नियति

आंध्र प्रदेश के इतिहास ने 2014 में एक नया मोड़ लिया, जब अलग राज्य के लिए चले एक लंबे आंदोलन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना.