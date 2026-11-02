मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर तेलंगाना तक, कैसे हुआ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, जानें
विदर्भ (महाराष्ट्र), गोरखालैंड (बंगाल), मिथिलांचल (बिहार), कोयलांचल (ओडिशा) और बुंदेलखंड जैसे इलाकों से नए राज्यों की मांग उठ रही है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली: 1 नवंबर को आठ राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस ने भारत के संघीय ढांचे के विकास की एक झलक पेश की, जो यह दर्शाता है कि कैसे भाषाई पहचान, ऐतिहासिक विरासत और क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने आजादी के बाद से देश के राजनीतिक मानचित्र को प्रभावित किया है.
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी भारत के क्षेत्रीय और संवैधानिक विकास में एक एक अध्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं.
1 नवंबर का महत्व विशेष रूप से दक्षिण भारत में साफ दिखाई देता है, जहां तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी और मद्रास स्टेट ने कई वर्तमान राज्यों को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी. इस क्षेत्र का राजनीतिक बदलाव यह भी दिखाता है कि भाषाई एकता, जिसे शुरू में राज्य के दर्जे के आधार के रूप में अपनाया गया था, जरूरी रूप से स्थायी राजनीतिक एकता में नहीं बदल पाई.
प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सत्य प्रकाश सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "अलग राज्य की मांगों के लिए जन-आकांक्षाओं, प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक स्थिरता और पड़ोसी क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का बारीकी से आकलन करना जरूरी है. इसका उद्देश्य शासन को लोगों के करीब लाना होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्षेत्रीय पुनर्गठन से नई असमानताएं पैदा न हों या मौजूदा विभाजन और गहरे न हों."
सिंह के अनुसार, भारत का अनुभव दिखाता है कि भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एकता से समझौता किए बिना संवैधानिक ढांचे में जगह दी जा सकती है. सिंह ने कहा, "राज्यों का पुनर्गठन अक्सर भारत के विचार से अलग होने के बजाय लोकतांत्रिक मांगों का जवाब रहा है."
मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर चार प्रमुख दक्षिणी राज्यों तक
मद्रास प्रेसीडेंसी ब्रिटिश शासन के तहत एक बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, जिसमें ऐसे क्षेत्र शामिल थे जो आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं. इसके अलावा इसमें ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्से और अब अन्य पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी शामिल थे, जिसकी सीमाएं समय के साथ बदलती रहीं.
भारत की आजादी के बाद, पूर्व मद्रास प्रेसीडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्र एक बड़े राज्य आंदोलन का केंद्र बन गए थे. मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी जिलों को अलग करने के बाद 1 अक्टूबर 1953 को 'आंध्र राज्य' का गठन किया गया था.
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ और तेजी आई. उसी साल 1 नवंबर को, तत्कालीन हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी तेलंगाना क्षेत्र के साथ आंध्र राज्य का विलय करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था. इस नए और बड़े राज्य की राजधानी हैदराबाद बनी.
इसी पुनर्गठन के तहत कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर मैसूर राज्य का गठन किया गया था, जिसमें तत्कालीन मैसूर रियासत और पड़ोसी प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्रों को शामिल किया गया था. बाद में 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया.
केरल का गठन त्रावणकोर-कोचीन को मद्रास राज्य के मालाबार जिले और कासरगोड क्षेत्र के साथ मिलाकर किया गया था. इस गठन ने मलयालम भाषी क्षेत्रों को एक ही राज्य में एकीकृत कर दिया.
इस बीच, मद्रास राज्य तमिल बोलने वाला मुख्य राज्य बना रहा. 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया, जिससे इसकी तमिल पहचान को औपचारिक रूप से मान्यता मिली.
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: एक जैसी भाषा, अलग राजनीतिक नियति
आंध्र प्रदेश के इतिहास ने 2014 में एक नया मोड़ लिया, जब अलग राज्य के लिए चले एक लंबे आंदोलन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना.
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई. हैदराबाद को 10 साल की अवधि के लिए तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया था. बदलाव वाली यह अवधि जून 2024 में खत्म हो गई, जिससे हैदराबाद पूरी तरह से तेलंगाना की राजधानी बन गया, जबकि आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी के रूप में अमरावती के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है.
सामाजिक-राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर देबाशीष चक्रवर्ती का कहना है, "आंध्र प्रदेश-तेलंगाना का अनुभव यह दर्शाता है कि राजनीतिक सीमाओं के निर्धारण का एकमात्र आधार सिर्फ भाषाई मेल नहीं हो सकता. क्षेत्रीय आकांक्षाएं, प्रशासनिक दक्षता और न्यायसंगत विकास भी अलग राज्य की मांग को आकार देते हैं."
कर्नाटक के गठन से कन्नड़ भाषी इलाके एक हो गए, जो पहले अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों के अंतर्गत आते थे, जिनमें पूर्ववर्ती बॉम्बे और हैदराबाद राज्य, मद्रास राज्य और कुर्ग के साथ-साथ मैसूर शामिल थे. 1973 में राज्य का नाम बदलने से इसकी भाषाई पहचान और अधिक मजबूत हुई.
हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़: तीन अलग-अलग यात्राएं
उत्तरी राज्य भी भारत के मानचित्र को नया आकार देने में भाषाई पहचान और क्षेत्रीय विकास की भूमिका को दर्शाते हैं.
भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन की सिफारिशों के बाद, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग करके बनाया गया था. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने पंजाब की सीमाओं में भी बदलाव किया और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी है. तब से हरियाणा ने कृषि, विनिर्माण, खेल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के साथ अपनी निकटता से जुड़ी एक अलग पहचान बनाई है.
मध्य प्रदेश से अलग होकर, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना. इस मांग की जड़ें क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं, आदिवासी आबादी, प्राकृतिक संसाधनों और अधिक जवाबदेह प्रशासन की उम्मीदों में थीं. राज्य का गठन उस समय छोटे राज्यों के लिए चल रहे व्यापक आंदोलन को भी दर्शाता है जिसने सदी के अंत के आसपास गति पकड़ी थी.
मध्य प्रदेश: भाषा से परे पहचान
1956 में मध्य प्रदेश का व्यापक पुनर्गठन किया गया था, जिसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और महाकौशल क्षेत्र को एक साथ मिलाया गया. इस पुनर्गठन ने विविध ऐतिहासिक परंपराओं, आदिवासी समुदायों और भाषाई प्रभावों वाले एक बड़े मध्य भारतीय राज्य का निर्माण किया.
पांच केंद्र शासित प्रदेश, पांच अलग-अलग प्रशासनिक वास्तविकताएं
इस अवसर को चिह्नित करने वाले केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग भौगोलिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भारत के द्वीप भूगोल और समुद्री हितों को दर्शाते हैं. चंडीगढ़ एक योजनाबद्ध शहर है और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के रूप में एक विशिष्ट स्थान रखती है, जहां एक निर्वाचित सरकार और संवैधानिक रूप से परिभाषित प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जबकि पुडुचेरी भारत में पूर्ववर्ती फ्रांसीसी बस्तियों की विरासत को दर्शाता है.
सिंह ने कहा, "इन क्षेत्रों का ऐतिहासिक विकास दर्शाता है कि पुनर्गठन का मतलब हमेशा पूर्ण राज्यों का निर्माण नहीं रहा है; स्थानीय परिस्थितियों से निपटने के लिए अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं."
नए राज्यों की मांगें, लेकिन आम सहमति अभी भी महत्वपूर्ण
महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, बिहार में मिथिलांचल, ओडिशा में कोयलांचल और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैले बुंदेलखंड जैसे इलाकों से नए राज्यों के गठन की मांग उठ रही है.
सिंह ने कहा, "हालांकि केंद्र सरकार ने पहले भी यह रुख अपनाया है कि एक नए राज्य के गठन के संघीय संबंधों, प्रशासन, वित्त और संसाधनों के वितरण पर व्यापक प्रभाव पड़ते हैं, इसके बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नवंबर 2011 में राज्य को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया था."
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