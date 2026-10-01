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रेलवे डेवलप कर रहा 350Km प्रति घंटे की स्पीड वाली बुलेट, 7 नए हाईस्पीड रेल रूट्स पर दौड़ेगी यही B35 ट्रेन

B28 बुलेट ट्रेन के बाद इंडियन रेलवे का बड़ा कदम, मुंबई-अहमदाबाद काॅरिडोर का 62 फीसदी से ज्यादा काम पूरा

नेक्स्ट जनरेशन रेल इंफ्रा के लिए भारतीय रेलवे तेजी से काम कर रहा है.
नेक्स्ट जनरेशन रेल इंफ्रा के लिए भारतीय रेलवे तेजी से काम कर रहा है. (Photo- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 5:37 PM IST

8 Min Read
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हैदराबाद.(EB Prime Team) इंडियन रेलवे में बदलावों का सफर कोयले से शुरू होकर डीजल, बिजली, हाइड्रोजन से होते हुए एलएनजी से चलने वाली ट्रेनों तक पहुंच चुका है. डेवलपमेंट के इस क्रम में भारत अब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्वदेशी बुलेट ट्रेन विकसित कर रहा है. देश में नाॅर्थ से साउथ तक प्रस्तावित सात हाईस्पीड रेल काॅरिडोर पर यही B35 बुलेट ट्रेनें दौड़ेंगी.

बता दें कि भारतीय रेलवे के तकरीबन 173 सालों(भारत में पहली ट्रेन अप्रैल, 1853 में चली थी) की यात्रा में सबसे नया व सफल प्रयोग रहा है एलएनजी(लिक्विफाइड नेचुरल गैस) से चलने वाली ट्रेन पटरी पर उतारने का. गुजरात के मेहसाणा और साबरमती के बीच चलने वाली इस ट्रेन को 27 सितंबर, 2026 को हरी झंडी दिखाई गई. इसे रेलवे के इतिहास में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव बताया जा रहा है. अब B35 बुलेट के डेवलपमेंट और देश में बनने वाले 7 हाईस्पीड रेल ट्रैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं.

B28 का अगले साल ट्रायल, 2030 तक B35 बुलेट ट्रेन की तैयारी: हाईस्पीड रेल के निर्माण और विकास के लिए भारत घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. देश के पहले हाईस्पीड रेल काॅरिडोर, मुंबई-अहमदाबाद पर अगले साल 2027 में देश में बन रही B28 बुलेट ट्रेन के पहले ट्रायल फिर ऑपरेशन की तैयारी है. जापानी तकनीक पर आधारित B28 की डिजाइन स्पीड 280Km घंटे तक रहेगी जबकि पटरियों पर दौड़ने की रफ्तार 249 किमी प्रति घंटे की रहेगी. पीआईबी(प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो) के मुताबिक सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड(BEML) बेंगलुरु में इसका निर्माण कर रही है और 2027 की पहली तिमाही में B28 ट्रेन ट्रायल के तैयार होगी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह से नेक्स्ट फेज के हाईस्पीड रेल काॅरिडोर के लिए भारतीय रेलवे B35 बुलेट ट्रेन विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है. भारत की B35 जापान की E10 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की तरह होगी. यह ट्रेन जापान की अगली पीढ़ी की हाईस्पीड ट्रेन है, जो 2034 तक संचालन में आएगी. B35 भी शिनकानसेन बुलेट की तकनीक पर आधारित होगी, लेकिन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से स्वदेशी होगा. B35 की डिजाइन स्पीड 350 किमी./घंटे तक होगी और 2030 तक इसके निर्माण व विकास की प्लानिंग है. राष्ट्रीय हाईस्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड(NHSRCL) ने B35 के डेवलपमेंट को लेकर आकलन शुरू कर दिया है.

अब जानिए-देश के पहले बुलेट ट्रेन रूट का स्टेटस: एनएचएसआरसीएल के मुताबिक अहमदाबाद-मुंबई हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट(MAHSR) का लगभग 62 फीसदी काम पूरा हो चुका है. जमीन अधिग्रहण का काम तो शत प्रतिशत हासिल कर लिया गया है. करीब 508 किलोमीटर का यह काॅरिडोर महाराष्ट्र, दादर व नगर हवेली और गुजरात को जोड़ता है. इस रूट पर फिलहाल 12 स्टेशन होंगे और बुलेट ट्रेन से मुंबई से अहमदाबाद का सफर 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जो कि अभी ट्रेनों से 5 से 6 घंटे तक लगते हैं. इस बुलेट ट्रेन काॅरिडोर के एक सेक्शन सूरत से वापी का शुभारंभ अगस्त, 2027 में प्रस्तावित है. भारत सरकार और भारतीय रेलवे का यह अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है. पूरा प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट होने की संभावना है. अनुमान के मुताबिक इस पर होने वाला कुल खर्च 2 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है और यह शुरुआती लागत से लगभग दोगुना हो चुका है.

7 नए हाईस्पीड रेल काॅरिडोर से देश का हर हिस्सा बुलेट स्पीड से दौड़ेगा: मुंबई-अहमदाबाद के बाद एनएचएसआरसीएल सात दूसरे हाईस्पीड रेल काॅरिडोर पर काम कर रहा है. पीआईबी की रिलीज बताती है कि इन सभी रूट्स की कुल लेंथ करीब 4,000 किलोमीटर के आसपास होगी और इस पर करीब 16 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है. ये रेलमार्ग ऐसे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश का हर प्रमुख शहर व रीजन बुलेट ट्रेन से कनेक्ट हो सकेगा. नीचे दी गई टेबल से यह बात और स्पष्ट होती है.

हाईस्पीड रेल रूटट्रैवल टाइमअनुमानित लंबाई(Km)
दिल्ली-वाराणसी3 घंटे, 50 मिनट865
वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी2 घंटे, 55 मिनट744
चेन्नई-बेंगलुरु1 घंटे, 13 मिनट306
बेंगलुरु-हैदराबाद2 घंटे626
मुंबई-पुणे48 मिनट150
पुणे-हैदराबाद1 घंटे, 55 मिनट560

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की ये खासियतें: देश के पहले हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट में टेक्नोलाॅजी के स्तर पर कई खासियतें देखने को मिल सकती हैं. इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए कई तकनीक देश में ही विकसित कर रहा है ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता कम की जा सके. 'मेड इन इंडिया' के तहत स्वदेशी कंट्रोल सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम प्रमुख रूप से शामिल हैं. इसी तरह से मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल रूट पर पहली बार 'मूवेबल क्रॉसिंग्स' तकनीक वाले टर्नआउट्स लगाए जा रहे हैं. इससे बुलेट ट्रेन के तूफानी स्पीड में पटरी बदलने पर भी यात्रियों को झटका महसूस नहीं होगा. असल में सामान्यत: रेलवे पटरी बदलते समय एक गैप होता है, जिससे तेज गति पर झटका लग सकता है, लेकिन नई 'मूवेबल-क्रॉसिंग' तकनीक में यह गैप खुद-ब-खुद खत्म हो जाता है.

पहली बुलेट जापान ने दौड़ाई, सबसे बड़ा नेटवर्क चीन के पास: हाईस्पीड या बुलेट ट्रेनों के इतिहास में जाएं तो 1964 में जापान ने दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन चलाई. टोक्यो और ओसाका शहरों के बीच यह ट्रेन उस साल के ओलिंपिक गेम्स के तुरंत पहले शुरू हुई थी. आज चीन के पास हाईस्पीड ट्रेनों का सबसे बड़ा नेटवर्क है. वर्ल्ड पाॅपुलेशन रिव्यू के मुताबिक चीन में करीब 45,000 किलोमीटर से ज्यादा का बुलेट ट्रेनों का नेटवर्क है जबकि इस देश में पहली हाईस्पीड ट्रेन 2007 में चली थी. बुलेट ट्रेन नेटवर्क के हिसाब से दुनिया के टाॅप-5 देश ये रहे.

देश हाईस्पीड रेल नेटवर्क
चीन45,390Km
स्पेन3,993KM
जापान3,147Km
फ्रांस2,760Km
जर्मनी1,661Km

भारतीय रेलवे के सफर में कब-कब आए बड़े बदलाव

अगस्त, 2027: मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल सेक्शन के एक हिस्से सूरत से वापी के बीच पहली बुलेट ट्रेन के पटरियों पर दौड़ने की उम्मीद है.

सितंबर, 2026: गुजरात के साबरमती से मेहसाणा के बीच देश की पहली एलएनजी से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई. ट्रेन में फिलहाल डीजल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस दोनों तरह का ईंधन इस्तेमाल किया जा सकेगा.

जुलाई, 2026: हाइड्रोजन को बतौर फ्यूल प्रयोग करने वाली पहली ग्रीन ट्रेन हरियाणा के सोनीपत से जींद के बीच चली. पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर निर्मित यह ट्रेन 89 किलोमीटर के रेल सेक्शन पर ऑपरेशनल है.

जनवरी, 2026: पश्चिम बंगाल में हावड़ा से गुवाहाटी के बीच पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया. देश की सेमी हाईस्पीड ट्रेन करीब 968 किमी. का सफर लगभग 14 घंटे में तय करती है.

फरवरी, 2019: भारतीय रेलवे के लिए एतिहासिक दिन, देश की पहली वंदे भारत ट्रेन लाॅन्च. वाराणसी से दिल्ली के बीच यह चलने वाली इस Train18 की रफ्तार 160Km/h तक संभव है. आंकड़ों कहते हैं कि देश में अब 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं.

फरवरी, 1925: देश में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन दौड़ी, फिर देश की आजादी के बाद 1954 में डीजल से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत हुई.

मार्च, 1969: देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर उतरी. शुरुआती दौर में यह ट्रेन 120 किमी./घंटे की स्पीड से हावड़ा से नई दिल्ली तक 1450 किमी. की दूरी तकरीबन 17 घंटे में तय करती थी.

जुलाई, 1988: नई दिल्ली से झांसी के बीच पहली शताब्दी ट्रेन चलाई गई, जिसका बाद में भोपाल तक विस्तार कर दिया गया.

अप्रैल, 1853: बंबई के बोरी बंदर से थाणे के बीच पहली बार भारत में कोई ट्रेन चली. तीन स्टीम(भाप) इंजनों वाली इस ट्रेन की पहली यात्रा 34 किलोमीटर की थी. अब बंबई मुंबई हो गया और बोरी बंदर सीएसटी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है. (mukesh.mishra@etvbharat.com)

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