भारत के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी, एक्सपर्ट्स ने बताई चौंकाने वाली सच्चाई!

भारत में वनों में लगने वाली आग एक स्थायी चुनौती है. इसके पीछे प्राकृतिक कारण जैसे बढ़ा हुआ तापमान, लंबे समय तक शुष्क मौसम और बिजली गिरना शामिल हैं. वहीं, मानव-निर्मित कारक जैसे स्थानांतरण कृषि (shifting agriculture), पशुओं के चारे के लिए जानबूझकर आग लगाना, और आकस्मिक प्रज्वलन (accidental ignitions) भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं.

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा साझा किए गए देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के आंकड़ों के अनुसार:

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2024 से जून 2025 तक पिछले वन अग्नि सीजन के दौरान देश भर में जंगल की आग की कुल रिपोर्ट की गई घटनाएं, पिछले सीजन की तुलना में काफी अधिक थीं. रिपोर्ट की गई जंगल की आग की कुल घटनाएं पिछले सीज़न की तुलना में 34,765 अधिक थीं.

नई दिल्ली: पूरे देश में जंगल में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है. देश भर में जंगल की आग की घटनाओं की निगरानी देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा उपग्रह-माउंटेड सेंसर का उपयोग करके की जाती है.

इन आग की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने और प्रबंधित करने के लिए, मज़बूत पूर्व-चेतावनी प्रणालियां स्थापित करना, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, पर्याप्त अग्नि तैयारी रणनीतियाँ लागू करना और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है.



सरकार द्वारा उठाए गए कदमः

जंगल की आग की घटनाओं को कम करने के लिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के माध्यम से, पंजीकृत ग्राहकों और राज्य वन विभाग के अधिकारियों को प्रभावी ढंग से आग से निपटने के लिए पूर्व-अग्नि अलर्ट (एक सप्ताह पहले जारी), बड़े वन अग्नि अलर्ट, और निकट-वास्तविक समय के वन अग्नि अलर्ट प्रदान करता है.

मंत्रालय जंगल की आग की घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना - वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधनके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता भी आवंटित करता है. मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने वनों में आग लगने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं, जिसमें 'नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, 2018' की स्थापना शामिल है.

विशेषज्ञों की रायः

पर्यावरण कार्यकर्ता बी.एस. वोहरा ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया कि देश में जंगल की आग प्राकृतिक और इंसान द्वारा पैदा किये गये कारणों से लगती है. उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से, उच्च तापमान, लंबे समय तक शुष्क मौसम, सूखे की स्थिति और कभी-कभी बिजली गिरने से वनस्पति सूख जाती है और एक ऐसा वातावरण बन जाता है जहां आग आसानी से लग सकती है.

वोहरा ने कहा, "जलवायु परिवर्तन ने शुष्क मौसम को बढ़ाकर और हीटवेव (गरम हवाओं) को बढ़ाकर इन स्थितियों को और गंभीर बना दिया है. 'काटो और जलाओ' वाली खेती, घास जलाना, लापरवाही जैसे कि फेंकी गई सिगरेट या बिना बुझाए छोड़े गए कैम्पफायर, और अवैध लकड़ी संग्रह या भूमि अतिक्रमण के लिए जानबूझकर लगाई गई आग, आग लगने की घटनाओं को काफी बढ़ा देती है. बिजली लाइनों से निकलने वाली चिंगारियां भी जोखिम को बढ़ाती हैं."

पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा कि उपग्रह निगरानी के माध्यम से पूर्व-चेतावनी प्रणालियों को मज़बूत करना, वन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, और जानबूझकर आग लगाने के लिए कठोर दंड लागू करना महत्वपूर्ण है. ड्रोन, वास्तविक समय के अलर्ट और सेंसर जैसे तकनीकी उपकरण आग का जल्द पता लगाने में मदद करते हैं.

