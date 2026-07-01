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देश की धरती से हर साल निकलेगा 2000 किग्रा अतिरिक्त सोना, बचेगी विदेशी मुद्रा

Indian Gold Reserves:आंध्र प्रदेश के जोन्नागिरी में देश की पहली प्राइवेट सोने की खदान शुरू हुई है. जानिए देश को कैसे फायदा दिलाएगी ये खदान.

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देश की धरती से हर साल निकलेगा 2000 किग्रा अतिरिक्त सोना. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 4:24 PM IST

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Andhra Pradesh Gold Mine: देश ने धरती का सीना चीरकर सोने के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है. आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के जोन्नागिरी गांव में देश की पहली प्राइवेट सोने की खदान शुरू हो गई है. जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन गोल्डमाइन्स लिमिटेड ने मिलकर इसमें बड़ा निवेश किया है.

इस खदान के चालू होने के बाद अब देश में 4 सक्रीय सोने की खदानें हो गईं हैं जो उत्पादन कर रही हैं. पहले चरण में जोन्नागिरी खदान (स्वर्णगिरी प्रोजेक्ट) से 400 किलोग्राम सालाना सोने का उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद सालाना 2000 किग्रा तक सोना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. आईए, समझते हैं कि इस नई खदान से देश का सोना आयात कितना कम होगा और कितनी विदेशी मुद्रा देश की बचेगी.

देश में कितनी सोने की खदानें: जोन्नागिरी गोल्ड माइन के शुरू होने के बाद देश में सोने की 4 चालू खदानें हो गई हैं. साल 2023-24 में मुख्य सोने का अस्थायी उत्पादन 1,552 किलोग्राम था, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 8.3% ज्यादा है. कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा, जहां कुल उत्पादन का 93% से ज्यादा हिस्सा हुआ, जबकि बाकी उत्पादन आंध्र प्रदेश और झारखंड से हुआ.

खान मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का कुल सोने का उत्पादन 1,845.53 किलोग्राम तक पहुंच गया. इसमें सबसे बड़ा योगदान कर्नाटक की 'हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी लिमिटेड' (Hutti Gold Mines Co. Ltd.) का रहा, जिसने 1,692.36 किलोग्राम उत्पादन किया. इसके बाद आंध्र प्रदेश 132.83 किलोग्राम और झारखंड 20.34 किलोग्राम का स्थान रहा.

जानिए भारत देश में कहां-कहां हैं सोने की खदानें.
जानिए भारत देश में कहां-कहां हैं सोने की खदानें. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है आंध्र का स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट: आंध्र प्रदेश में स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट (जिसे पहले जोन्नागिरी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था) देश की आजादी के बाद से भारत में शुरू होने वाली पहली बड़े पैमाने की प्राइवेट सोने की खदान है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कुरनूल जिले के तुग्गली मंडल के जोन्नागिरी में सोने के प्रोडक्शन प्लांट का उद्धाटन किया. जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन गोल्डमाइन्स लिमिटेड ने अब तक जोन्नागिरी प्रोजेक्ट पर 405 करोड़ रुपए खर्च किए हैं.

जोन्नागिरी से शुरुआत में निकलेगा 400 किग्रा सोना: जियो मैसूर ने हर साल 2 टन यानी 2000 किग्रा सोना पैदा करने की योजना बनाई है. जोन्नागिरी की खदान अपने शुरुआती साल में लगभग 400 किलोग्राम सोना पैदा करेगी. बाद में सालाना 900 किलोग्राम से 2 टन सोना पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है.

स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट से 700 लोगों को मिलेगा रोजगार: स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट से 700 लोगों को सीधे नौकरी मिलने की उम्मीद है, जिसमें स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए 80% का नियम है. इसके अलावा खनन किए गए सोने की कीमत पर 4% रॉयल्टी आंध्र प्रदेश की सरकार को मिलेगी. इससे आंध्र प्रदेश सरकार को सालाना 57 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ होगा. कुरनूल जिले में जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट (Jonnagiri Gold Project) तीन गांवों जोन्नागिरी, येर्रागुडी और पागिदिराई की लगभग 597.82 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है. इस क्षेत्र में सोने के भंडार की पहचान की गई है.

देश में सोने की सालाना मांग कितनी: दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, फिर भी हम अपनी सालाना जरूरत का 0.5% से भी कम सोना घरेलू स्तर पर पैदा करते है, जिससे यह लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सोने की सालाना भौतिक मांग आमतौर पर 700 से 800 मीट्रिक टन (MT) के बीच रहती है. यह मांग मुख्य रूप से गहनों की खपत, शादियों, त्योहारों और निवेश के साधनों (जैसे सोने की ईंटें और सिक्के) के आधार पर होती है.

भारत का सोना उत्पादन कितना: घरेलू खनन से देश की सालाना जरूरत का 0.5% से भी कम हिस्सा पूरा होता है. खान मंत्रालय (इंडियन मिनरल्स ईयरबुक, Indian Minerals Yearbook) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सोने का घरेलू प्राथमिक उत्पादन बहुत कम है. यह सालाना लगभग 1.2 से 1.8 मीट्रिक टन के आसपास रहता है. जबकि, जरूरत 700 से 800 मीट्रिक टन के बीच रहती है. इसलिए देश की सोने की जरूरत पूरी तरह से आयात पर निर्भर रहती है.

भारत कितना सोना आयात करता: कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार, 2025-26 में देश का सोना आयात 24 प्रतिशत बढ़कर 71.98 अरब अमेरिकी डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. इसकी वजह इस कीमती धातु की ऊंची कीमतें थीं. जबकि, 2024-25 में सोने का आयात 58 अरब अमेरिकी डॉलर था. यह 2023-24 में 45.54 अरब अमेरिकी डॉलर और 2022-23 में 35 अरब अमेरिकी डॉलर था. मात्रा के हिसाब से, आयात 4.76 प्रतिशत घटकर 721.03 टन रह गया. 2024-25 में यह 757.09 टन था.

सोना आयात में भारत का दुनिया में स्थान: स्टैटिस्टा वेबसाइट के अनुसार, 2024 में भारत दुनिया का 5वां और एशियाई देशों में तीसरा सबसे बड़ा सोना आयात करने वाला देश रहा. भारत ने 51.8 अरब अमेरिकी डॉलर का सोना आयात किया, जो वैश्विक सोने के आयात का 9% से ज़्यादा रहा. इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (ITC) के अनुसार, 2024 में अंतरराष्ट्रीय सोने के बाज़ार में आयात हिस्सेदारी के मामले में भारत से आगे रहने वाले अन्य प्रमुख आयातकों में स्विट्जरलैंड (18.3%), चीन (17.9%), यूके (13.4%) और हांगकांग (11.4%) शामिल हैं.

स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट से देश को कितना लाभ: वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत के गोल्ड इकोसिस्टम में जोन्नागिरी का योगदान बहुत कम रहेगा. उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट अपने शुरुआती चरण में 2026–27 में लगभग 400 किलोग्राम सोना पैदा करेगा. जैसे-जैसे विस्तार की योजनाएं लागू होंगी, सालाना उत्पादन बढ़कर लगभग 1,000 किलोग्राम (1 टन) तक पहुंचने का अनुमान है. अभी प्रोसेसिंग क्षमता लगभग 1,000 टन अयस्क (ore) प्रति दिन है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 1,500 टन किया जाएगा.

स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट कितना सोने का आयात कम करेगा: वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अनुमान है कि स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट आने वाले समय में लगभग 1.5 टन सोने का उत्पादन करेगा. देश ने 2025–26 में लगभग 722 टन सोने का आयात किया, जिसकी कीमत करीब 72 अरब डॉलर थी. इस लिहाज से विदेशी मुद्रा पर न के बराबर असर पड़ेगा.

स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट का इतिहास: जोन्नागिरी ग्रीनस्टोन बेल्ट पूर्वी धारवाड़ क्रेटन का हिस्सा है और सोने के मिनरलाइजेशन (खनिज जमाव) के लिए जाना जाता है, जिसका दोहन प्राचीन काल से होता आ रहा है. पुराने मलबे और कूटने-पीसने के निशान बताते हैं कि इस इलाके में प्राचीन काल में सोना निकालने का काम किया जाता था. इन प्राचीन गतिविधियों ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (GSI) का ध्यान खींचा, जिसके बाद 1991-1994 में जांच की गई.

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) की खोज से 5 ब्लॉकों की पहचान हुई. ये थे, गवनिकोंडा, डोना वेस्ट, डोना ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक. इनमें से डोना वेस्ट और ईस्ट ब्लॉकों में सोने के मिनरलाइजेशन की काफी संभावना पाई गई. GSI की खोज में वेस्ट ब्लॉक में 3297.65 मीटर और ईस्ट ब्लॉक में 5183.20 मीटर की डायमंड कोर ड्रिलिंग शामिल थी.

जोन्नागिरी गोल्ड माइन 8-10 तक उगलेगी सोना: जोन्नागिरी प्रोजेक्ट देश के सबसे अच्छी तरह से विकसित और निर्माण के लिए तैयार सोने के प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो अगले 8-10 साल तक मजबूत कैश फ्लो देगी. ओपन-पिट माइनिंग ऑपरेशन और सोने के अयस्क की सरल मेटलर्जी, इस प्रोजेक्ट को बहुत लाभदायक बनाती है.

जियोमैसूर ने 2006 में लीज के लिए किया था आवेदन: जियोमैसूर (Geomysore) ने 2006 में 5.97 वर्ग किलोमीटर के इलाके के लिए माइनिंग लीज (खनन पट्टे) के लिए आवेदन किया था. आंध्र प्रदेश सरकार ने जियोमैसूर को माइनिंग लीज़ देने पर विचार करने के लिए एक माइनिंग प्लान जमा करने की सलाह दी थी. इसके बाद, जियोमैसूर ने 2008 में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स को एक माइनिंग प्लान सौंपा, जिसे 4 अगस्त 2008 को मंज़ूरी मिल गई. जियोमैसूर को 2010 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance) भी मिली, जो 2043 तक मान्य है. जियोमैसूर को APPCB से जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए CFO और CFE भी मिले.

एक टन माइनिंग मैटेरियल से निकलता सिर्फ एक ग्राम सोना: जमीन से सोना निकालने की प्रक्रिया काफी जटिल और खर्चीली है. आंध्र प्रदेश के माइंस विभाग के प्रधान सचिव मुकेश कुमार मीणा के अनुसार हाल के वर्षों में खनन के दौरान प्रति टन मलबे से सोना निकलने की दर (यील्ड) में काफी कमी आई है. वर्तमान में एक टन माइनिंग मैटेरियल की प्रोसेसिंग करने के बाद केवल एक ग्राम शुद्ध सोना हाथ आता है. जबकि, पहले यह मात्रा प्रति टन तीन ग्राम हुआ करती थी. यदि यह दर 0.8 ग्राम से कम हो जाए, तो खनन करना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बन जाता है.

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