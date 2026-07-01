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देश की धरती से हर साल निकलेगा 2000 किग्रा अतिरिक्त सोना, बचेगी विदेशी मुद्रा

देश की धरती से हर साल निकलेगा 2000 किग्रा अतिरिक्त सोना. ( Photo Credit; Getty Images )

Andhra Pradesh Gold Mine: देश ने धरती का सीना चीरकर सोने के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है. आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के जोन्नागिरी गांव में देश की पहली प्राइवेट सोने की खदान शुरू हो गई है. जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन गोल्डमाइन्स लिमिटेड ने मिलकर इसमें बड़ा निवेश किया है. इस खदान के चालू होने के बाद अब देश में 4 सक्रीय सोने की खदानें हो गईं हैं जो उत्पादन कर रही हैं. पहले चरण में जोन्नागिरी खदान (स्वर्णगिरी प्रोजेक्ट) से 400 किलोग्राम सालाना सोने का उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद सालाना 2000 किग्रा तक सोना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. आईए, समझते हैं कि इस नई खदान से देश का सोना आयात कितना कम होगा और कितनी विदेशी मुद्रा देश की बचेगी. देश में कितनी सोने की खदानें: जोन्नागिरी गोल्ड माइन के शुरू होने के बाद देश में सोने की 4 चालू खदानें हो गई हैं. साल 2023-24 में मुख्य सोने का अस्थायी उत्पादन 1,552 किलोग्राम था, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 8.3% ज्यादा है. कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा, जहां कुल उत्पादन का 93% से ज्यादा हिस्सा हुआ, जबकि बाकी उत्पादन आंध्र प्रदेश और झारखंड से हुआ. खान मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का कुल सोने का उत्पादन 1,845.53 किलोग्राम तक पहुंच गया. इसमें सबसे बड़ा योगदान कर्नाटक की 'हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी लिमिटेड' (Hutti Gold Mines Co. Ltd.) का रहा, जिसने 1,692.36 किलोग्राम उत्पादन किया. इसके बाद आंध्र प्रदेश 132.83 किलोग्राम और झारखंड 20.34 किलोग्राम का स्थान रहा. जानिए भारत देश में कहां-कहां हैं सोने की खदानें. (Photo Credit; ETV Bharat) क्या है आंध्र का स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट: आंध्र प्रदेश में स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट (जिसे पहले जोन्नागिरी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था) देश की आजादी के बाद से भारत में शुरू होने वाली पहली बड़े पैमाने की प्राइवेट सोने की खदान है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कुरनूल जिले के तुग्गली मंडल के जोन्नागिरी में सोने के प्रोडक्शन प्लांट का उद्धाटन किया. जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन गोल्डमाइन्स लिमिटेड ने अब तक जोन्नागिरी प्रोजेक्ट पर 405 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. जोन्नागिरी से शुरुआत में निकलेगा 400 किग्रा सोना: जियो मैसूर ने हर साल 2 टन यानी 2000 किग्रा सोना पैदा करने की योजना बनाई है. जोन्नागिरी की खदान अपने शुरुआती साल में लगभग 400 किलोग्राम सोना पैदा करेगी. बाद में सालाना 900 किलोग्राम से 2 टन सोना पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट से 700 लोगों को मिलेगा रोजगार: स्वर्णगिरि प्रोजेक्ट से 700 लोगों को सीधे नौकरी मिलने की उम्मीद है, जिसमें स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए 80% का नियम है. इसके अलावा खनन किए गए सोने की कीमत पर 4% रॉयल्टी आंध्र प्रदेश की सरकार को मिलेगी. इससे आंध्र प्रदेश सरकार को सालाना 57 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ होगा. कुरनूल जिले में जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट (Jonnagiri Gold Project) तीन गांवों जोन्नागिरी, येर्रागुडी और पागिदिराई की लगभग 597.82 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है. इस क्षेत्र में सोने के भंडार की पहचान की गई है. देश में सोने की सालाना मांग कितनी: दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, फिर भी हम अपनी सालाना जरूरत का 0.5% से भी कम सोना घरेलू स्तर पर पैदा करते है, जिससे यह लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सोने की सालाना भौतिक मांग आमतौर पर 700 से 800 मीट्रिक टन (MT) के बीच रहती है. यह मांग मुख्य रूप से गहनों की खपत, शादियों, त्योहारों और निवेश के साधनों (जैसे सोने की ईंटें और सिक्के) के आधार पर होती है. भारत का सोना उत्पादन कितना: घरेलू खनन से देश की सालाना जरूरत का 0.5% से भी कम हिस्सा पूरा होता है. खान मंत्रालय (इंडियन मिनरल्स ईयरबुक, Indian Minerals Yearbook) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सोने का घरेलू प्राथमिक उत्पादन बहुत कम है. यह सालाना लगभग 1.2 से 1.8 मीट्रिक टन के आसपास रहता है. जबकि, जरूरत 700 से 800 मीट्रिक टन के बीच रहती है. इसलिए देश की सोने की जरूरत पूरी तरह से आयात पर निर्भर रहती है.