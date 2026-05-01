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लाइन में लगने की टेंशन खत्म, देश का पहला बैरियरलेस टोल प्लाजा गुजरात में शुरू

देश का पहला बैरियर-मुक्त मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम गुजरात के सूरत में चोर्यासी टोल प्लाजा पर शुरू हो गया है.

India's first barrierless toll plaza opens in Gujarat
देश का पहला बैरियरलेस टोल प्लाजा गुजरात में शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 3:32 PM IST

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सूरत (गुजरात) : जिले के कामरेज के पास चोर्यासी में देश का पहला मल्टी-लेन फ्री-फ्लो डिजिटल टोल प्लाजा गुरुवार रात 12 बजे से चालू हो गया. बैरियर-मुक्त मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम लागू होने के साथ ही, मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर कतारों में खड़े होने की परेशानी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है.

इस अत्याधुनिक टोल प्लाजा का संचालन पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित है. यहां कोई पारंपरिक बैरियर या कैश काउंटर नहीं हैं. हर लेन पर लगे 32 सीसीटीवी कैमरे ताइवान की नवीनतम 'ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) तकनीक से लैस हैं. ये कैमरे FASTag, वाहन की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर के आधार पर हर वाहन का टोल टैक्स अपने आप काट लेंगे. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, वाहन पर FASTag लगवाना अनिवार्य है.

एनएचएआई के अधिकारी जानकारी देते हुए (ETv Bharat)

नेशनल हाईवे टीम ने दो दिन पहले शाम को ढाई घंटे तक इस टोल प्लाज़ा पर एक गहन ट्रायल रन किया था. ट्रायल पूरी तरह सफल होने के बाद, इसे निर्धारित समय पर चालू करने का निर्णय लिया गया. बैरियर हटा दिए जाने के कारण, वाहन बिना किसी रुकावट के एक निश्चित गति से गुजर सकेंगे, जिससे समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम से कम होगी.

मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई जाने वाले वाहनों के लिए चार-चार लेन चालू की गई हैं. अनुमान है कि 24 घंटों में यहां से लगभग 40,000 छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं; इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को पूरी तरह से सुगम बनाया गया है.

स्थानीय वाहन चालकों को राहत देने के लिए एक विशेष पास की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. चोर्यासी टोल प्लाज़ा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए केवल 350 रुपये का मासिक पास जारी किया जाएगा. इसके अलावा, 3,075 रुपये का वार्षिक पास भी उपलब्ध है. यह पास प्राप्त करने के लिए, निवास प्रमाण पत्र और वाहन की आरसी बुक जैसे आवश्यक दस्तावेज टोल प्लाज़ा के पास स्थित कंट्रोल रूम में प्रस्तुत करने होंगे.

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