गणतंत्र दिवस में दिखी हाइपरसोनिक मिसाइल LRAShM, पलक झपकते युद्धपोत कर सकती है तबाह

गणतंत्र दिवस पर LRASHM ( ETV Bharat )

कुरनूल (आंध्र प्रदेश): भारत की पहली लंबी दूरी की लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल (LRAShM), जिसे समुद्र में लंबी दूरी पर दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है. सोमवार को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इसे पहली बार दिखाया गया. इस मिसाइल की रेंज 1,500 किलोमीटर है और यह 6,100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है. हैदराबाद में एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी में विकसित की गई लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का नवंबर, 2024 में सफलतापूर्वक टेस्ट-फायर किया गया था. उम्मीद है कि इसे अगले दो सालों में सेना में शामिल कर लिया जाएगा. मिसाइल की खासियत 1. यह मिसाइल समुद्र में तेजी से आगे बढ़ रहे युद्धपोतों को 100 प्रतिशत सटीकता के साथ पहचान कर नष्ट कर देती है. 2. हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली यह मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाजों को पता चलने से पहले ही अपना मिशन पूरा कर लेती है. इसे खास तौर पर एयरोडायनामिक डिजाइन के साथ बनाया गया है. 3. लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को खास तौर पर डिजाइन किए गए मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है.