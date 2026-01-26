गणतंत्र दिवस में दिखी हाइपरसोनिक मिसाइल LRAShM, पलक झपकते युद्धपोत कर सकती है तबाह
Published : January 26, 2026 at 5:25 PM IST
कुरनूल (आंध्र प्रदेश): भारत की पहली लंबी दूरी की लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल (LRAShM), जिसे समुद्र में लंबी दूरी पर दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है. सोमवार को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इसे पहली बार दिखाया गया.
इस मिसाइल की रेंज 1,500 किलोमीटर है और यह 6,100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है. हैदराबाद में एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी में विकसित की गई लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का नवंबर, 2024 में सफलतापूर्वक टेस्ट-फायर किया गया था. उम्मीद है कि इसे अगले दो सालों में सेना में शामिल कर लिया जाएगा.
Long Range Anti-Ship Hypersonic Missile (LRAShM) made its public debut today at the 77th Republic Day Parade at Kartavya Path pic.twitter.com/01IcyVoQwa— Defence Decode® (@DefenceDecode) January 26, 2026
मिसाइल की खासियत
1. यह मिसाइल समुद्र में तेजी से आगे बढ़ रहे युद्धपोतों को 100 प्रतिशत सटीकता के साथ पहचान कर नष्ट कर देती है.
2. हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली यह मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाजों को पता चलने से पहले ही अपना मिशन पूरा कर लेती है. इसे खास तौर पर एयरोडायनामिक डिजाइन के साथ बनाया गया है.
3. लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को खास तौर पर डिजाइन किए गए मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है.
4. यह 'बूस्ट एंड ग्लाइड' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. लॉन्च के तुरंत बाद, यह अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाती है.
5. यह जमीन पर भी आसानी से टारगेट पर हमला कर सकती है. दुश्मन का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इसके आने का पता नहीं लगा सकता.
6. यह कुछ ही सेकंड में किसी भी युद्धपोत को नष्ट कर सकता है.
इसकी एक और खास बात यह है कि यह बहुत कम ऊंचाई पर भी अपने टारगेट तक पहुंच सकता है. यह सभी तरह के पेलोड ले जा सकता है.
प्रोजेक्ट डायरेक्टर आंध्र प्रदेश के मूल निवासी
आंध्र प्रदेश के रहने वाले ए प्रसाद गौड़ पिछले पांच सालों से डीआरडीओ के इस बड़े प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं. नंद्याल जिले के धोने के रहने वाले, वे 30 साल पहले डीआरडीओ में शामिल हुए थे और धीरे-धीरे इस पद तक पहुंचे.
गौड ने कहा, "हाइपरसोनिक मिसाइलों से लंबी दूरी पर मौजूद टारगेट पर तेजी से और ज्यादा सटीकता से हमला किया जा सकता है. इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हम एयर फोर्स और आर्मी की जरूरतों के हिसाब से और तरह के मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं."
