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दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू, किराया 10 और 15 रुपये

दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू, किराया 10 और 15 रुपये ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: स्वच्छ परिवहन (Clean Mobility) और हरित सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने गुरुवार को दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू की.

यह सेवा 15 मई से शुरू हुई और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगी. इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) से मिली दो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का इस्तेमाल किया जाएगा.

यह पहल दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों की पहली तैनाती है और इसे भारत के वैकल्पिक ईंधन और शून्य उत्सर्जन परिवहन सिस्टम की तरफ बड़े पैमाने पर कोशिश के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है.

कैसे काम करती हैं हाइड्रोजन बसें

आम डीजल बसों से अलग, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction) से बिजली बनाती हैं. टेलपाइप से निकलने वाला एकमात्र बड़ा उत्सर्जन पानी की भाप है, जो उन्हें शहरी परिवहन के लिए एक स्वच्छ विकल्प बनाता है.

सेंट्रल विस्टा सर्विस में इस्तेमाल हो रही बसें PEM (प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन) फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं और इनमें 70 किलोवाट फ्यूल सेल स्टैक के साथ 350-बार हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम है. 12 मीटर लंबी बस में 35 यात्री बैठ सकते हैं और इसमें GPS ट्रैकिंग, CCTV कैमरे, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम और रखरखाव निगरानी के लिए टेलीमैटिक्स लगे हैं.

कैसे किया जाता है हाइड्रोजन का उत्पादन

ईटीवी भारत से बात करते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने कहा, "बसों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हाइड्रोजन कंपनी के हाइड्रोजन प्लांट से प्राप्त किया जाता है और इंडियन ऑयल के अनुसंधान और विकास केंद्र में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन (HRS) के माध्यम से ईंधन भरा जाता है. प्रवक्ता ने कहा, "हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलाइजर (Electrolyzer) के माध्यम से किया जाता है."

कंपनी ने कहा कि रिफ्यूलिंग स्टेशन और बसों के अंदर बड़े पैमाने पर सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं. प्रवक्ता ने कहा, "यात्रियों की सुरक्षा और हाइड्रोजन के स्टोरेज और रीफ्यूलिंग के दौरान, दोनों के लिए काफी सुरक्षा सिस्टम मौजूद हैं. HRS में लीक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम, अलार्म, आग बुझाने के सिस्टम औरकंट्रोल लॉजिक (Control Logic) लगाए गए हैं."

अधिकारी ने कहा, "बस के अंदर सही जगहों पर हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और सुरक्षित ऑपरेशन के लिए कंट्रोल लॉजिक के जरिये यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है."