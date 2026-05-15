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दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू, किराया 10 और 15 रुपये

भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगी. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

India's First Hydrogen Bus Service Started in Delhi, Know Route, timings and fare
दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू, किराया 10 और 15 रुपये (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 5:03 PM IST

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नई दिल्ली: स्वच्छ परिवहन (Clean Mobility) और हरित सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने गुरुवार को दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू की.

यह सेवा 15 मई से शुरू हुई और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगी. इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) से मिली दो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का इस्तेमाल किया जाएगा.

यह पहल दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों की पहली तैनाती है और इसे भारत के वैकल्पिक ईंधन और शून्य उत्सर्जन परिवहन सिस्टम की तरफ बड़े पैमाने पर कोशिश के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है.

कैसे काम करती हैं हाइड्रोजन बसें
आम डीजल बसों से अलग, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction) से बिजली बनाती हैं. टेलपाइप से निकलने वाला एकमात्र बड़ा उत्सर्जन पानी की भाप है, जो उन्हें शहरी परिवहन के लिए एक स्वच्छ विकल्प बनाता है.

सेंट्रल विस्टा सर्विस में इस्तेमाल हो रही बसें PEM (प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन) फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं और इनमें 70 किलोवाट फ्यूल सेल स्टैक के साथ 350-बार हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम है. 12 मीटर लंबी बस में 35 यात्री बैठ सकते हैं और इसमें GPS ट्रैकिंग, CCTV कैमरे, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम और रखरखाव निगरानी के लिए टेलीमैटिक्स लगे हैं.

कैसे किया जाता है हाइड्रोजन का उत्पादन
ईटीवी भारत से बात करते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने कहा, "बसों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हाइड्रोजन कंपनी के हाइड्रोजन प्लांट से प्राप्त किया जाता है और इंडियन ऑयल के अनुसंधान और विकास केंद्र में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन (HRS) के माध्यम से ईंधन भरा जाता है. प्रवक्ता ने कहा, "हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलाइजर (Electrolyzer) के माध्यम से किया जाता है."

कंपनी ने कहा कि रिफ्यूलिंग स्टेशन और बसों के अंदर बड़े पैमाने पर सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं. प्रवक्ता ने कहा, "यात्रियों की सुरक्षा और हाइड्रोजन के स्टोरेज और रीफ्यूलिंग के दौरान, दोनों के लिए काफी सुरक्षा सिस्टम मौजूद हैं. HRS में लीक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम, अलार्म, आग बुझाने के सिस्टम औरकंट्रोल लॉजिक (Control Logic) लगाए गए हैं."

अधिकारी ने कहा, "बस के अंदर सही जगहों पर हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और सुरक्षित ऑपरेशन के लिए कंट्रोल लॉजिक के जरिये यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है."

IOCL ने यह भी कहा कि बसें अभी ट्रायल फेज में चल रही हैं और लॉन्च से पहले सभी जरूरी प्रमाणन और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है. प्रवक्ता ने कहा, "इंडियन ऑयल ने पहले आर्मी को दो और नेवी को दो हाइड्रोजन बसें दी थीं, और अब इसी पहल के तहत दिल्ली मेट्रो को दो और बसें दी गई हैं."

कंपनी ने आगे बताया कि भारत में हाइड्रोजन वाहनों के बढ़ने के साथ ही हरियाणा के पानीपत में 10 किलो टन प्रति वर्ष (KTPA) हाइड्रोजन प्लांट लगाने की योजना है.

रूट, समय और किराया
शटल सर्विस हफ्ते के दिनों में सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी, जिसमें राजपत्रित छुट्टियां शामिल नहीं हैं. बसें सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगी. हर 30 मिनट में एक बस चलेगी.

बसें क्लॉक वाइज और एंटी-क्लॉक वाइज रूट पर चलेंगी और कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इंडिया गेट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन जैसी खास सरकारी इमारतों और जगहों को कवर करेंगी.

यात्री नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या कैश से किराया दे सकते हैं. अलग-अलग स्टेज के लिए किराया 10 रुपये और 15 रुपये तय किया गया है.

हरित परिवहन के लिए संयुक्त पहल
इस व्यवस्था के तहत, दिल्ली मेट्रो (DMRC) बस ऑपरेशन, कंडक्टर, टिकटिंग और पैसेंजर सपोर्ट मैनेज करेगा, जबकि IOCL ड्राइवर और हाइड्रोजन फ्यूल सपोर्ट देगा. यह प्रोजेक्ट DMRC, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का संयुक्त प्रोजेक्ट है.

स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन (Clean Energy Transition) के हिस्से के तौर पर दुनिया भर में हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियों को तेजी से अपनाया जा रहा है, क्योंकि वे शून्य टेलपाइप उत्सर्जन पैदा करते हैं और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सकते हैं.

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