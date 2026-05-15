दिल्ली में शुरू हुई देश की पहली हाइड्रोजन बस, जानें कहां से कहां तक चलेंगी; कितना होगा किराया?
दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में आज से हाइड्रोजन-पावर्ड शटल बस सेवा का विधिवत संचालन शुरू
Published : May 15, 2026 at 11:54 AM IST
नई दिल्ली: 15 मई की सुबह दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है. आज सुबह ठीक 8:30 बजे देश की पहली हाइड्रोजन-पावर्ड शटल बस सेवा का विधिवत संचालन शुरू हो गया. इससे पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने औपचारिक रूप से इन अत्याधुनिक बसों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को हैंडओवर किया.
DMRC के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल का कहना है कि यह शुरुआत न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए हरित भविष्य की दिशा में एक बड़ी छलांग है. यह बस सेवा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर शुरू हुई है जब देश ऊर्जा संकट की चुनौतियों का सामना कर रहा है. प्रधानमंत्री द्वारा अपने काफिले को सीमित करने और मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों द्वारा सार्वजनिक परिवहन अपनाने की पहल के बीच इस सेवा का शुरू होना पर्यावरण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
#WATCH दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से आज दिल्ली के सेंट्रल विस्टा इलाके में एक एकीकृत हाइड्रोजन-संचालित शटल बस सेवा शुरू की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 15, 2026
इस पहल के तहत, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) DMRC को 2… pic.twitter.com/qv3zRPjwQZ
बस सेवा और संचालन की मुख्य बातें
आज से शुरू हुई यह सेवा विशेष रूप से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों व मेट्रो स्टेशनों के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करेगी. IOCL ने आज सुबह बसें सौंपीं, जिसके तुरंत बाद सुबह 8:30 बजे से यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू कर दी गईं है.
#WATCH दिल्ली: अमृत काल निवास से NDMC कर्मचारियों के लिए NDMC बस शटल सर्विस की शुरूआत की गई। नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने NDMC बस शटल में यात्रा की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 15, 2026
इस पर उन्होंने कहा, " प्रधानमंत्री मोदी ने देश से अपील की है कि हमें पेट्रोल और डीजल की खपत कम करनी… pic.twitter.com/SykE5UvUwo
- यह बस सेवा 'सेंट्रल सेक्रेटेरिएट' व 'सेवा तीर्थ' मेट्रो स्टेशनों को जोड़ते हुए
- कर्तव्य भवन
- विज्ञान भवन
- निर्माण भवन
- इंडिया गेट जैसे प्रमुख स्थलों को कवर कर रही है.
35 सीटों वाली ये बसें GPS व CCTV से लैस हैं. IOCL ड्राइवरों व ईंधन की जिम्मेदारी संभाल रहा है, जबकि कंडक्टर्स व परिचालन DMRC के जिम्मे है.
कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर).
सुबह की शिफ्ट: 08:30 AM से 12:30 PM तक
दोपहर की शिफ्ट: 03:30 PM से 06:30 PM तक
किराया: 10 और 15 रुपये (NCMC, UPI व नकद मान्य).
फ्रीक्वेंसी: हर 30 मिनट में बस उपलब्ध
हाइड्रोजन बस पहल का उद्देश्य
अनुज दयाल के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना व सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ आम जनता को भी 'क्लीन एनर्जी' के उपयोग के लिए प्रेरित करना है. एक बस क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी-क्लॉकवाइज दिशा में चलकर यात्रियों का समय बचा रही है. यह प्रोजेक्ट अब भारत के अन्य शहरों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा, जो बताता है कि कैसे हाइड्रोजन जैसा शून्य-उत्सर्जन ईंधन भविष्य की शहरी परिवहन व्यवस्था की रीढ़ बन सकता है.
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